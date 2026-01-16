A los bifes: Eduardo Feinmann vs Nancy Dupláa y Pablo Echarri tras polémica con Chiche

Pero cuando le preguntaron si no había anticipado la controversia que se podía armar, fue todavía más lejos: "Si escuchás algo que digo yo que te ofende o que te hace bien o lo que sea, para mí eso es más tuyo que mío. Eso que vos sacás de lo que yo digo habla más de vos que de mí". Incluso lo acompañó con un mensaje directo al histórico periodista, que sin ir más lejos, fue básicamente un "disculpame si te ofendiste": "Chiche, no es una mala intención… si se ofendió es una muy mala leche".

image Un comentario torpe de Luca Martin sobre Chiche Gelblung terminó viralizado, en un no-disculpas y en cruces mediáticos.

Gelblung, consultado por el mismo programa, no tuvo contemplaciones y disparó contra Luca y Matías Martin: "No sé cómo calificarlo, es un pelotudo y el padre también es un pelotudo”. Ahí el tema ya había vuelto una pelea de egos amplificada por la televisión y las redes.

La guerra familiar que desató Eduardo Feinmann con un solo tuit

En ese caldo apareció Eduardo Feinmann, que eligió no hablar del comentario sino más bien del origen. Cuando la polémica se hizo viral, opinó: "Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martín es un claro ejemplo". Y al día siguiente, este viernes 16/01, fue directo contra su madre, la actriz Nancy Dupláa: "De tal palo tal astilla… Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto", dejando afuera a Matías Martin, a quien calificó como "un gran tipo".

image Eduardo Feinmann escaló el conflicto con ataques personales y biológicos contra Luca Martin y Nancy Dupláa. Pablo Echarri y Dupláa respondieron y la pelea se volvió ideológica, familiar y brutal.

La respuesta no tardó de parte de Dupláa, quien defendió a su hijo y recordó algunos de los cruces más famosos del periodista de A24: "Gran madera la de Luca, sensible, empático… ¿Será que el del ‘ejemplo’ sos vos? ¿Operando contra los médicos del Garrahan? ¿O maltratando estudiantes?". Pablo Echarri también se sumó y fue todavía más frontal: "Che cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿O solo vigilanteás mujeres?".

Feinmann redobló y les respondió a ambos: a Duplaá le dijo: "No operé contra médicos del Garrahan, si contra las mafias sindicales y corruptas enquistadas alli. No callo ni maltrato a estudiantes, les di micrófono y les dije lo que había que decirles: no se toman colegios, alli se va a estudiar no a tomarlos. Valores". Y a Echarri le enrostró su militancia política: "Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones. Te callaste la boca 4 años con el vacunatorio vip, con el robo de vacunas, con el 1000% de inflación acumulada, con el 42% de pobreza y con el 70% de niños pobres, ¿y ahora venís a hablar? ¿Dónde estabas escondido? Cierto, dijo que había que fingir demencia. ¿Qué valores podes enseñar?".

image

El problema ya no era Luca ni Chiche, sino el uso de la crianza y la política como armas discursivas. Otra muestra de cómo en la Argentina mediática se cruza rápido del error al escarnio, y del debate al golpe bajo, con periodistas, actores y panelistas jugando fuerte para su propia tribuna. Y cuando el argumento cruza de terrenos tan rápidamente, ya no hay rating que lo justifique.

