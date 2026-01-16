La Rural / IRSA / DF Entertainment van contra Clarín / La Nación y sus aliados

Por supuesto que mucho de lo que se ha denunciado en estos días, por más que no resulte judicializable, tiene problemas con la ética y la administración responsable.

Pero la presión sobre AFA que armaron Grupo Clarín y La Nación (en esta licitación se llaman Arte Gráfico Editorial Argentino y Publirevistas) para que TyC Sports consiga renovar sus contratos de televisación del fútbol y consiga la transmisión de partidos en la Copa del Mundo FIFA, no tiene menos problemas con la ética y la responsabilidad informativa.

Que en AFA haya dirigentes 'apichonados' con el castigo mediático ofreciendo una negociación que para otros es una rendición (tema central de la reunión del Consejo Ejecutivo de AFA el 07/02), no es ejemplo ni señal ni nada para La Rural / IRSA / DF Entertainment, que han decidido dar el paso que, por muchos motivos, puede resultar mucho más difícil para el Gobierno de CABA que las consecuencias de actuar con transparencia y equidad.

Por lo pronto, tanto Javier Milei como Mauricio Macri han sido informados en detalle de la situación.

allanamiento en afa AFA no es un caso que influya en las decisiones de La Rural / IRSA / La Nación. Un llamado de atención a Tapia / Toviggino.

Tribunales

La Rural / IRSA / DF Entertainment tuvieron un éxito inicial en un Poder Judicial en feria de verano: el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 11 (juez Osvaldo Otheguy), habilitó la feria judicial.

El paso siguiente es solicitar una medida cautelar.

Hay un dato muy llamativo en el expediente: la velocidad con la que el Gobierno de la Ciudad Autónoma pretende que Grupo Clarín / La Nación tomen posesión del predio. ¿Creen que así se eliminarán el debate sobre lo que algunos consideran un bochorno?

La Rural / IRSA / DF Entertainment tienen un argumento importante tanto para garantizar su oferta como para establecer parámetros de éxito en la explotación: la sociedad estratégica con IFEMA Madrid, N°1 de ferias de España y a quien Liberty Global le concedió organizar el Gran Premio de F1 de España en la temporada 2026–.

Hay algo más: el PRO, antes de su decadencia actual, se ufanó de tener una relación cercana con el PP (Partido Popular de España). En su ascenso, Javier Milei hizo migas con VOX, a la derecha del PP pero hizo una excepción con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y estrella ascendente del PP.

IFEMA Madrid es 31% del Gobierno madrileño. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se lo dijo a las autoridades del Gobierno del PRO porteño cuando visitó la Ciudad Autónoma para interesarse en Costa Salguero.

Hay un tema muy importante en el recorrido judicial que viene: para apelar la decisión del Gobierno de CABA, el recurrente debía depositar un dineral. Esto apuntaba a desalentar a quienes cuestionen decisiones que se anticipaban más 'políticas' que económico-financieras.

Pero La Rural / IRSA / DF Entertainment depositaron en el Banco Ciudad el dineral.

De todos modos, en una acción que deberá explicar en sede judicial, la Comisión Evaluadora ratificó su adjudicación a Grupo Clarín / La Nación el 19/12/2025, con ocupación efectiva del precio en 20 días hábiles.

Ahí está planteada la disputa hoy día luego de que el juez Otheguy aceptara el texto del fiscal Mariano Cordeiro: si sucederá esa ocupación o será postergada por un recurso de amparo.

Un desastre lo de la Comisión Evaluadora porque la explicación correcta debió ser que La Rural / IRSA / DF Entertainment ya gestionan el predio ferial de Palermo y el Centro de Exposiciones lindero de la Facultad de Derecho de la UBA. De todos hablar de monopolio en la Argentina con lo que sucede en telecomunicaciones y en televisión abierta puede resultar abstracto....

Pero eligió cuestionar la solvencia de quienes obviamente la tienen precisamente por lo que se precisó en el párrafo anterior. Y por Madrid.

