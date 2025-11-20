La Rural S.A. le ganó a Clarín / La Nación en Costa Salguero pero hay demora...

Centro Costa Salguero es un complejo de eventos, exposiciones, ferias y congresos ubicado en Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires y salió a licitación pública, compitiendo el consorcio La Rural S.A. con la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Grupo Clarín / Grupo La Nación. La oferta de La Rural S.A. superó en 29% a la de Clarín y La Nación.
Centro Costa Salguero fue inaugurado en mayo de 1994, ofreciendo instalaciones para exposiciones, convenciones, espectáculos, eventos deportivos, reuniones sociales y empresariales. El complejo tenía 4 pabellones y 11 salón auditorio, con una superficie cubierta de más de 11.000 m2. Entre 1998 y 1999 fue ampliado con los pabellones 5 y 6;, la superficie bajo techo supera los 20.000 m2, a la que se suman áreas de aire libre y playas de estacionamiento y maniobra. En total, más de 40.000 m2 en 18 hectáreas.
El canon mensual ofrecido por La Rural S.A. fue de $310.114.014.
El canon ofrecido por la UTE Clarín/La Nación fue de $240.000.000.
Entonces, La Rural S.A. ofertó 29% más.
En cuanto al puntaje técnico, La Rural S.A., logró 64 puntos de 65 posibles en su propuesta de intervención y desarrollo del proyecto.
Competidores
Los socios de La Rural S.A. son, en partes iguales, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y en el otro 50% que fue en su momento de Ogden, hoy es 70% de Irsa Propiedades Comerciales (Eduardo Elsztain) y 30% de DF Entertainment (Diego Finkelstein, muy conocido como organizador de de los festivales Lollapalooza y otros eventos similares). DF Entertainment se quedó con el estadio techado Luna Park, en sociedad con el gigante estadounidense de eventos musicales Live Nation.
Claudio Dowdall es el director general de La Rural SA.
La Nación y Clarín son los accionistas de Exponenciar S.A., muy conocida por su evento anual Expoagro, en San Nicolás (Provincia de Buenos Aires).
S.A. La Nación estuvo vinculado a la explotación del Movistar Arena, controlado por ASM Global, el mayor gestor privado de recintos a escala global.
MICE
La llamada 'Industria MICE' (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) sobrevive a la recesión provocada por la economía de Javier Milei, con quien simpatizan todos los participantes de la licitación. Por lo tanto, se supone que hicieron las previsiones del caso y descubrieron que igual es negocio el alquiler.
Pero La Rural S.A. -que considera inminente la adjudicación, dado que presentó la mejor oferta integral- cree que una demora genera incertidumbre innecesaria en un sector que requiere planificación a largo plazo.
El negocio MICE necesita "previsibilidad" para programar eventos con 18 a 36 meses de antelación. El calendario 2026 está ajustándose.
El riesgo de una mayor demoran la adjudicación es el retraso en inicio de obras clave para el proyecto de infraestructura.
