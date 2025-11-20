La Rural S.A. le ganó a Clarín / La Nación en Costa Salguero pero hay demora...

En cuanto al puntaje técnico, La Rural S.A., logró 64 puntos de 65 posibles en su propuesta de intervención y desarrollo del proyecto.

Competidores

Los socios de La Rural S.A. son, en partes iguales, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y en el otro 50% que fue en su momento de Ogden, hoy es 70% de Irsa Propiedades Comerciales (Eduardo Elsztain) y 30% de DF Entertainment (Diego Finkelstein, muy conocido como organizador de de los festivales Lollapalooza y otros eventos similares). DF Entertainment se quedó con el estadio techado Luna Park, en sociedad con el gigante estadounidense de eventos musicales Live Nation.

Claudio Dowdall es el director general de La Rural SA.

La Nación y Clarín son los accionistas de Exponenciar S.A., muy conocida por su evento anual Expoagro, en San Nicolás (Provincia de Buenos Aires).

S.A. La Nación estuvo vinculado a la explotación del Movistar Arena, controlado por ASM Global, el mayor gestor privado de recintos a escala global.

MICE

La llamada 'Industria MICE' (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) sobrevive a la recesión provocada por la economía de Javier Milei, con quien simpatizan todos los participantes de la licitación. Por lo tanto, se supone que hicieron las previsiones del caso y descubrieron que igual es negocio el alquiler.

Pero La Rural S.A. -que considera inminente la adjudicación, dado que presentó la mejor oferta integral- cree que una demora genera incertidumbre innecesaria en un sector que requiere planificación a largo plazo.

El negocio MICE necesita "previsibilidad" para programar eventos con 18 a 36 meses de antelación. El calendario 2026 está ajustándose.

El riesgo de una mayor demoran la adjudicación es el retraso en inicio de obras clave para el proyecto de infraestructura.

