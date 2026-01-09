Cuenta DNI se transformó paulatinamente en una billetera virtual imprescindible para los bonaerenses. El Banco Provincia vio la necesidad de ofrecer descuentos imprescindibles y lleva varios años liderando en ese sentido. Ahora sus usuarios están como locos por esta promoción para arrancar el año.
DE LOCOS
Furor por el nuevo descuento de Cuenta DNI que todos estaban esperando
Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, hizo un cambio espectacular con sus descuentos y está causando furor.
Uno de los descuentos más utilizados de Cuenta DNI es la de carnicerías. Con el correr de los meses la misma fue mutando y ahora cambió nuevamente en este inicio de año. Por esa razón los usuarios están como locos con la posibilidad de ahorrar más.
Cuenta DNI es furor por este nuevo descuento
Si bien el descuento del 35% en carnicerías con Cuenta DNI sigue siendo un sábado al mes, ahora la billetera virtual redobló la apuesta y agregó una posibilidad más de ahorro para que los bonaerenses ahorren de la mejor manera durante el mes.
La promoción de los comercios de barrio se extendió y ahora alcanza a carnicerías, pescaderías y granjas. La misma tiene un tope semanal de $5000 y se puede ahorrar hasta $25.000 al mes en distintos rubros, incluso comprando carne.
Esto es imprescindible para las familias ya que permite ahorrar de una manera mucho más grande además de hacerlo los sábados con el 35% que solo tiene tope de $7000 al mes. De esta manera podrán hacer muchas más compras y recibir reintegros todas las semanas.
--------------------------
