YPF rompe todo lanzando tarjetas Mastercard y pone en jaque a la competencia

El usuario podrá cargar dinero, generar rendimientos y usar la tarjeta para consumos diarios, no solo en estaciones de servicio.

Tarjetas de crédito YPF Mastercard: Financiamiento sin ser banco

Poco tiempo después llegará la tarjeta de crédito YPF Mastercard, que permitirá financiar compras y sumar beneficios atados al consumo dentro de la red. Desde la empresa insisten en que no buscan maximizar ganancias financieras, sino fortalecer el vínculo con el cliente y sostener la preferencia por la marca.

YPF no quiere ser un banco tradicional, pero sí necesita ciertas licencias para emitir tarjetas y operar con cuentas. Por eso, en los pasillos se habla de una eventual licencia bancaria a través de YPF Digital, aunque todavía no hay definiciones cerradas.

Mastercard y la app como centro de todo

La App YPF ya funciona como una plataforma mucho más amplia que una simple billetera. Hoy permite pagar en dólares, abonar más de 6.000 servicios y gestionar beneficios vinculados al consumo energético. Con la llegada de las tarjetas, ese ecosistema se expande.

El roadmap tecnológico incluye incluso opciones de inversión, como la compra de acciones y operaciones con bitcoin.

Reingeniería de estaciones YPF: Tarjetas y experiencia premium

La estrategia financiera viene acompañada por una fuerte reorganización de la red de estaciones. YPF dividirá sus puntos de venta en cuatro formatos, según ubicación y perfil de consumo.

ypf pago en dólares

YPF Black será la versión premium, con acuerdos gastronómicos de alto impacto, como una posible alianza con McDonald’s. La YPF tradicional mantendrá el estándar actual, mientras que Refiplus by YPF apuntará al segmento low cost, con foco en precio. A eso se suman las estaciones YPF ACA, que combinan la histórica alianza con el Automóvil Club Argentino y la tecnología digital.

FULL y la idea de salir a la bolsa

La marca FULL, que engloba las tiendas de conveniencia y la propuesta gastronómica, busca ganar independencia y eventualmente salir a la bolsa.

Convertir a FULL en una empresa separada permitiría capturar valor propio, desligado de las fluctuaciones del negocio energético.

