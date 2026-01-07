YPF volvió a sonar en boca de todos, pero esta vez lejos de los pozos petroleros y los barriles. La compañía avanza a paso firme en una transformación que ya no se explica solo por la energía, sino por la tecnología y las finanzas.
FULL A LA BOLSA
YPF rompe todo lanzando tarjetas Mastercard y pone en jaque a la competencia
La avanzada de YPF combina datos, consumo, pagos y experiencia física en un solo ecosistema. No compite de frente con los bancos, pero tampoco les pide permiso.
A través de YPF Digital, la petrolera estatal confirmó que lanzará tarjetas de débito y crédito en alianza con Mastercard, una jugada que mezcla consumo cotidiano, fidelización y ambición bursátil.
YPF y Mastercard: Por qué la petrolera se mete en el cambio de las fintech
Desde la conducción de la empresa buscan bajar un cambio a las especulaciones. No se trata, dicen, de competir con gigantes como Mercado Pago o los bancos tradicionales. El objetivo es atar la experiencia de pago al surtidor, lograr que el cliente elija YPF cada vez que carga nafta, compra un café o paga un servicio desde el celular.
La alianza con Mastercard le da respaldo global al proyecto y permite que las tarjetas funcionen tanto dentro como fuera del ecosistema YPF. Es decir, no serán plásticos “cerrados”, sino medios de pago plenamente operativos en cualquier comercio.
Cómo serán las tarjetas de débito YPF Mastercard
El primer producto en salir al mercado será la tarjeta de débito YPF Mastercard. Estará vinculada a una cuenta digital dentro de la App YPF y funcionará bajo un esquema de cuenta remunerada, una modalidad cada vez más usada en el mundo fintech.
El usuario podrá cargar dinero, generar rendimientos y usar la tarjeta para consumos diarios, no solo en estaciones de servicio.
Tarjetas de crédito YPF Mastercard: Financiamiento sin ser banco
Poco tiempo después llegará la tarjeta de crédito YPF Mastercard, que permitirá financiar compras y sumar beneficios atados al consumo dentro de la red. Desde la empresa insisten en que no buscan maximizar ganancias financieras, sino fortalecer el vínculo con el cliente y sostener la preferencia por la marca.
YPF no quiere ser un banco tradicional, pero sí necesita ciertas licencias para emitir tarjetas y operar con cuentas. Por eso, en los pasillos se habla de una eventual licencia bancaria a través de YPF Digital, aunque todavía no hay definiciones cerradas.
Mastercard y la app como centro de todo
La App YPF ya funciona como una plataforma mucho más amplia que una simple billetera. Hoy permite pagar en dólares, abonar más de 6.000 servicios y gestionar beneficios vinculados al consumo energético. Con la llegada de las tarjetas, ese ecosistema se expande.
El roadmap tecnológico incluye incluso opciones de inversión, como la compra de acciones y operaciones con bitcoin.
Reingeniería de estaciones YPF: Tarjetas y experiencia premium
La estrategia financiera viene acompañada por una fuerte reorganización de la red de estaciones. YPF dividirá sus puntos de venta en cuatro formatos, según ubicación y perfil de consumo.
YPF Black será la versión premium, con acuerdos gastronómicos de alto impacto, como una posible alianza con McDonald’s. La YPF tradicional mantendrá el estándar actual, mientras que Refiplus by YPF apuntará al segmento low cost, con foco en precio. A eso se suman las estaciones YPF ACA, que combinan la histórica alianza con el Automóvil Club Argentino y la tecnología digital.
FULL y la idea de salir a la bolsa
La marca FULL, que engloba las tiendas de conveniencia y la propuesta gastronómica, busca ganar independencia y eventualmente salir a la bolsa.
Convertir a FULL en una empresa separada permitiría capturar valor propio, desligado de las fluctuaciones del negocio energético.
