Nafta al rojo vivo: YPF, Puma, Shell y Axion recalientan precios y enojo en CABA

Shell y Axion: Qué diferencias hay en el precio de la nafta

Shell volvió a posicionarse entre las opciones más caras del mercado. La Nafta Súper se vende a $1.665 por litro y la V-Power Nafta, su versión premium, trepa hasta los $1.941. En gasoil, Evolux cuesta $1.669 y V-Power Diesel alcanza los $1.934. El GNC, en tanto, se ofrece a $549,90.

Por su parte, Axion Energy también ajustó su cuadro tarifario. La Axion Súper se paga $1.637 por litro y la Quantium, su nafta premium, llega a $1.949, una de las más caras del mercado porteño. En gasoil, Axion Diesel X10 cuesta $1.742 y Quantium Diesel X10, $1.919. El GNC en Axion muestra una diferencia notable: $629 por metro cúbico.

estaciones de servicio, aumento de nafta 2

Puma y la nafta más barata: ¿Sigue siendo la opción elegida?

Dentro de este escenario, Puma aparece como la marca con algunos de los precios más bajos en CABA. La Nafta Súper se consigue a $1.581 por litro y la Max Premium a $1.820. El Puma Diesel cuesta $1.632 y el Ion Puma Diesel, $1.889.

El dato que más miran muchos conductores es el GNC, porque en Puma se vende a $497 por metro cúbico, una diferencia que puede ser clave para quienes usan el auto todos los días.

