Nafta al rojo vivo: YPF, Puma, Shell y Axion recalientan precios y enojo en CABA

El arranque de enero llegó a la Ciudad de Buenos Aires con un nuevo aumento en la nafta, la tras una actualización parcial de impuestos dispuesta por el Gobierno nacional, y los nuevos valores ya se reflejan en los surtidores de YPF, Puma, Shell y Axion.
Por ahora, la nafta vuelve a ser protagonista de la bronca cotidiana y elegir entre YPF, Puma, Shell y Axion se transforma, una vez más, en una decisión clave.
Desde el 1° de enero de 2026 rigen nuevos precios tanto para naftas como para gasoil y GNC. El incremento responde a la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), dos tributos que se trasladan de manera casi automática al valor final que pagan los consumidores.
Por qué subió la nafta y qué decidió el Gobierno sobre YPF, Shell, Puma y Axion
La suba fue oficializada a través del Decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. La norma dispuso avanzar con una actualización parcial de los impuestos al combustible, mientras que el resto del ajuste pendiente fue postergado hasta febrero.
Nafta en YPF: Cuánto cuesta cargar hoy en la Ciudad de Buenos Aires
En el caso de YPF, la petrolera de mayoría estatal, los valores actualizados en CABA muestran un nuevo piso para quienes optan por la opción más económica. La Nafta Súper se ubica en $1.606 por litro, mientras que la Infinia, el producto premium de la compañía, alcanza los $1.822.
En cuanto al gasoil, el Diesel 500 cuesta $1.603 por litro y el Infinia Diesel llega a $1.800. El GNC, alternativa elegida por muchos para abaratar costos, se comercializa a $550 por metro cúbico en las estaciones de la marca.
Shell y Axion: Qué diferencias hay en el precio de la nafta
Shell volvió a posicionarse entre las opciones más caras del mercado. La Nafta Súper se vende a $1.665 por litro y la V-Power Nafta, su versión premium, trepa hasta los $1.941. En gasoil, Evolux cuesta $1.669 y V-Power Diesel alcanza los $1.934. El GNC, en tanto, se ofrece a $549,90.
Por su parte, Axion Energy también ajustó su cuadro tarifario. La Axion Súper se paga $1.637 por litro y la Quantium, su nafta premium, llega a $1.949, una de las más caras del mercado porteño. En gasoil, Axion Diesel X10 cuesta $1.742 y Quantium Diesel X10, $1.919. El GNC en Axion muestra una diferencia notable: $629 por metro cúbico.
Puma y la nafta más barata: ¿Sigue siendo la opción elegida?
Dentro de este escenario, Puma aparece como la marca con algunos de los precios más bajos en CABA. La Nafta Súper se consigue a $1.581 por litro y la Max Premium a $1.820. El Puma Diesel cuesta $1.632 y el Ion Puma Diesel, $1.889.
El dato que más miran muchos conductores es el GNC, porque en Puma se vende a $497 por metro cúbico, una diferencia que puede ser clave para quienes usan el auto todos los días.
