urgente24
DINERO nafta > gasoil > aumentos

PRECIOS MÁS ALTOS

Nafta y gasoil: El aumento oculto que estalla en las estaciones de servicio en pleno verano

Si el esquema se mantiene, podrían venir nuevos aumentos de nafta y gasoil a lo largo de 2026 en las estaciones de servicio.

31 de diciembre de 2025 - 13:06
Nafta y gasoil: El aumento oculto que estalla en las estaciones de servicio en pleno verano

El arranque de 2026 llega con una novedad que impacta de lleno en el bolsillo y vuelve a encender la bronca de losconductores. La nafta y el gasoil tienen un nuevo aumento que ya empezó a sentirse en las estaciones de servicio de todo el país. Aunque el Gobierno lo presentó como una actualización “parcial”, la suba de impuestos definida por decreto vuelve a presionar sobre los precios finales y anticipa un verano más caro para moverse.

La medida fue oficializada a través del decreto 929/2025 y modifica el esquema de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Si bien no se aplicó el incremento total previsto por la normativa vigente, lo cierto es que el ajuste se traslada de manera directa a los surtidores.

YPF baja el precio de la nafta durante la madrugada: Dónde se puede cargar más barato

¿Por qué suben la nafta y el gasoil desde enero?

El núcleo del aumento está en la actualización de los impuestos específicos que gravan a la nafta y el gasoil, tributos que se fijan en montos por litro y no como porcentaje del precio. Según establece el decreto, estos valores deberían ajustarse trimestralmente en base a la inflación medida por el INDEC, pero el Gobierno volvió a aplicar un esquema de diferimiento parcial.

Seguir leyendo

Para la nafta sin plomo, tanto la de hasta 92 RON como la de mayor octanaje, el impuesto a los combustibles líquidos se incrementa en $17,291 por litro. A eso se suma una suba de $1,059 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, el esquema es un poco más complicado. El impuesto a los combustibles líquidos sube $14,390 por litro, mientras que el adicional por dióxido de carbono aumenta $1,640 por litro. Además, existe un tratamiento diferencial para determinadas regiones del país, donde se aplica un monto específico de $7,792 por litro.

1366-1702560907231214503.jpg
La nafta volvió a aumentar en Santa Fe y llenar el tanque del auto cada vez cuesta más.

La nafta volvió a aumentar en Santa Fe y llenar el tanque del auto cada vez cuesta más.

Este beneficio alcanza a provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, el Partido de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe, zonas donde los costos logísticos son más altos.

Estaciones de servicio: ¿El aumento ya está en los precios?

Desde el 1° de enero, las empresas productoras, importadoras y comercializadoras están obligadas a liquidar los impuestos con los nuevos valores. En la práctica, esto significa que las estaciones de servicio comenzaron a reflejar el ajuste casi de manera inmediata, aunque con diferencias según marca, zona y estrategia comercial.

Algunas petroleras optaron por aplicar el aumento de forma escalonada, mientras que otras lo trasladaron de una sola vez.

Más noticias en Urgente24

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella

El bombazo sobre Santiago Ascacibar que todos en Boca estaban esperando

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

Despidos, sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES