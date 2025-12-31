Nafta y gasoil: El aumento oculto que estalla en las estaciones de servicio en pleno verano

1366-1702560907231214503.jpg La nafta volvió a aumentar en Santa Fe y llenar el tanque del auto cada vez cuesta más.

Este beneficio alcanza a provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, el Partido de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe, zonas donde los costos logísticos son más altos.

Estaciones de servicio: ¿El aumento ya está en los precios?

Desde el 1° de enero, las empresas productoras, importadoras y comercializadoras están obligadas a liquidar los impuestos con los nuevos valores. En la práctica, esto significa que las estaciones de servicio comenzaron a reflejar el ajuste casi de manera inmediata, aunque con diferencias según marca, zona y estrategia comercial.

Algunas petroleras optaron por aplicar el aumento de forma escalonada, mientras que otras lo trasladaron de una sola vez.

