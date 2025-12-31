Nafta y gasoil: El aumento oculto que estalla en las estaciones de servicio en pleno verano

El arranque de 2026 llega con una novedad que impacta de lleno en el bolsillo y vuelve a encender la bronca de losconductores. La nafta y el gasoil tienen un nuevo aumento que ya empezó a sentirse en las estaciones de servicio de todo el país. Aunque el Gobierno lo presentó como una actualización “parcial”, la suba de impuestos definida por decreto vuelve a presionar sobre los precios finales y anticipa un verano más caro para moverse.
La medida fue oficializada a través del decreto 929/2025 y modifica el esquema de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Si bien no se aplicó el incremento total previsto por la normativa vigente, lo cierto es que el ajuste se traslada de manera directa a los surtidores.
¿Por qué suben la nafta y el gasoil desde enero?
El núcleo del aumento está en la actualización de los impuestos específicos que gravan a la nafta y el gasoil, tributos que se fijan en montos por litro y no como porcentaje del precio. Según establece el decreto, estos valores deberían ajustarse trimestralmente en base a la inflación medida por el INDEC, pero el Gobierno volvió a aplicar un esquema de diferimiento parcial.
Para la nafta sin plomo, tanto la de hasta 92 RON como la de mayor octanaje, el impuesto a los combustibles líquidos se incrementa en $17,291 por litro. A eso se suma una suba de $1,059 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.
En el caso del gasoil, el esquema es un poco más complicado. El impuesto a los combustibles líquidos sube $14,390 por litro, mientras que el adicional por dióxido de carbono aumenta $1,640 por litro. Además, existe un tratamiento diferencial para determinadas regiones del país, donde se aplica un monto específico de $7,792 por litro.
Este beneficio alcanza a provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, el Partido de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe, zonas donde los costos logísticos son más altos.
Estaciones de servicio: ¿El aumento ya está en los precios?
Desde el 1° de enero, las empresas productoras, importadoras y comercializadoras están obligadas a liquidar los impuestos con los nuevos valores. En la práctica, esto significa que las estaciones de servicio comenzaron a reflejar el ajuste casi de manera inmediata, aunque con diferencias según marca, zona y estrategia comercial.
Algunas petroleras optaron por aplicar el aumento de forma escalonada, mientras que otras lo trasladaron de una sola vez.
