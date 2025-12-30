Los mayores misterios antiguos resueltos por la ciencia en 2025

Primero, un equipo de paleontólogos, principalmente de la Universidad Loma Linda de California, documentaron en Bolivia 16.600 huellas de terópodos, como el Tyranosaurus rex. Según los autores, se trata del mayor número de huellas de terópodos registradas en cualquier lugar del mundo.

Luego, el fotógrafo de naturaleza, Elio Della Ferrera, halló miles de huellas de dinosaurios del Triásico, la más grande jamás encontrada en Europa. Esto ocurrió, específicamente, dentro del Parque Nacional del Stelvio, en los Alpes italianos. Los dinosaurios habrían pasado por ahí hace más de 200 millones de años.

Orígenes del fuego revelados

Un equipo de arqueólogos logró algo sorprendente y bastante difícil de conseguir: Se acercaron a una fecha probable en que los humanos comenzaron a hacer fuego. Y es mucho antes de lo que se creía.

De acuerdo con los expertos, el origen de la creación de fuego por parte de los humanos comenzó hace más de 350.000 años. Tuvo lugar en el este de Inglaterra, en la aldea de Barnham.

De acuerdo con los investigadores, los humanos podían haber creado fuego intencionalmente usando pirita, un mineral sulfuroso de hierro, también conocido como "oro de los tontos", además, encontraron sedimentos calentados y hachas de mano de sílex.

Momias conservadas como nunca antes

En septiembre de 2025, un grupo de la Australian National University descubrió que las momias más antiguas del mundo podrían no estar en Egipto, como muchos creen, sino en Asia.

National Geographic describe que, los investigadores encontraron un conjunto de restos humanos, en el sudeste asiático, en los que se identificó un método de momificación mediante deshidratación por humo que se remonta a hace más de 12.000 años.

De hecho, para National Geographic este fue el descubrimiento más impactante del año, por varias razones, una de ellas: "El descubrimiento obliga a desafiar y reformular las teorías anteriores sobre el origen de la momificación".

Además, el estudio dio "un vuelco radical a esta declaración: los restos humanos momificados más antiguos del mundo no están en África ni en Sudamérica, sino en Asia".

Un cráneo antiguo que lo cambia todo

Un cráneo ha replanteado todo lo que se creía sobre la evolución humana.

El hallazgo se basa en la reconstrucción de un cráneo de un millón de años descubierto en 1990 en Hubei, China: Yunxian 2, un fósil aplastado y deformado.

De acuerdo con el estudio, los humanos podrían haberse separado de sus ancestros hace más de un millón de años, y no en África, sino en Asia.

"Basándonos en nuestro nuevo descubrimiento, cuestionamos las antiguas líneas temporales de la evolución humana", afirma el principal autor y paleoantropólogo, Xijun Ni.

