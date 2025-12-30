2025 se va, pero nos ha dejado varios misterios resueltos por la ciencia. Entonces, si es de los que se pregunta, ¿Qué descubrieron los científicos en 2025? o ¿Cuál es el mayor descubrimiento del 2025 en la ciencia? quizá quiera conocer estos hitos científicos de 2025 que tienen que ver con la historia:
Los mayores misterios antiguos resueltos por la ciencia en 2025
En 2025, la ciencia se encargó de revelar varios secretos históricos. Conoce los principales hitos científicos de este año que podrían reescribir la historia.
El beso más antiguo del mundo, según la ciencia
Investigadores de la Universidad de Oxford y del Instituto Tecnológico de Florida descubrieron, en este 2025, cuándo probablemente fue el primer beso en la boca.
De acuerdo con un estudio reciente, posiblemente, el primer beso en la boca data de hace 21 millones de años y ocurrió entre los ancestros primates de los grandes simios.
Para ello, los investigadores reconstruyeron la historia evolutiva del beso. Se dieron cuenta, además, que los neandertales podrían haberse besado, y que humanos y neandertales, de hecho, podrían haberse besado entre sí.
El mayor conjunto de huellas de dinosaurios
Los dinosaurios también dejaron huella, literalmente, en este 2025. Dos descubrimientos fueron clave:
Primero, un equipo de paleontólogos, principalmente de la Universidad Loma Linda de California, documentaron en Bolivia 16.600 huellas de terópodos, como el Tyranosaurus rex. Según los autores, se trata del mayor número de huellas de terópodos registradas en cualquier lugar del mundo.
Luego, el fotógrafo de naturaleza, Elio Della Ferrera, halló miles de huellas de dinosaurios del Triásico, la más grande jamás encontrada en Europa. Esto ocurrió, específicamente, dentro del Parque Nacional del Stelvio, en los Alpes italianos. Los dinosaurios habrían pasado por ahí hace más de 200 millones de años.
Orígenes del fuego revelados
Un equipo de arqueólogos logró algo sorprendente y bastante difícil de conseguir: Se acercaron a una fecha probable en que los humanos comenzaron a hacer fuego. Y es mucho antes de lo que se creía.
De acuerdo con los expertos, el origen de la creación de fuego por parte de los humanos comenzó hace más de 350.000 años. Tuvo lugar en el este de Inglaterra, en la aldea de Barnham.
De acuerdo con los investigadores, los humanos podían haber creado fuego intencionalmente usando pirita, un mineral sulfuroso de hierro, también conocido como "oro de los tontos", además, encontraron sedimentos calentados y hachas de mano de sílex.
Momias conservadas como nunca antes
En septiembre de 2025, un grupo de la Australian National University descubrió que las momias más antiguas del mundo podrían no estar en Egipto, como muchos creen, sino en Asia.
National Geographic describe que, los investigadores encontraron un conjunto de restos humanos, en el sudeste asiático, en los que se identificó un método de momificación mediante deshidratación por humo que se remonta a hace más de 12.000 años.
De hecho, para National Geographic este fue el descubrimiento más impactante del año, por varias razones, una de ellas: "El descubrimiento obliga a desafiar y reformular las teorías anteriores sobre el origen de la momificación".
Además, el estudio dio "un vuelco radical a esta declaración: los restos humanos momificados más antiguos del mundo no están en África ni en Sudamérica, sino en Asia".
Un cráneo antiguo que lo cambia todo
Un cráneo ha replanteado todo lo que se creía sobre la evolución humana.
El hallazgo se basa en la reconstrucción de un cráneo de un millón de años descubierto en 1990 en Hubei, China: Yunxian 2, un fósil aplastado y deformado.
De acuerdo con el estudio, los humanos podrían haberse separado de sus ancestros hace más de un millón de años, y no en África, sino en Asia.
"Basándonos en nuestro nuevo descubrimiento, cuestionamos las antiguas líneas temporales de la evolución humana", afirma el principal autor y paleoantropólogo, Xijun Ni.
