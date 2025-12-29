Despidos, sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional

La situación salarial también se deterioró: en noviembre, los sueldos se pagaron en tres cuotas y, en paralelo, la empresa habría dejado de abonar alquileres de numerosos locales comerciales.

Y a esto se sumó una reducción progresiva del stock de medicamentos, algo que se profundizó desde octubre, con depósitos casi vacíos y la ausencia de unas 140 especialidades medicinales, lo que impactó directamente en las ventas.

image

Así, los trabajadores sostienen que la caída en la facturación no se debe a una falta de demanda, sino a una decisión empresarial: "La empresa tomó la política de no traer productos ni buscar reemplazos", explicaron.

Además, señalan que se habrían emitido cheques sin fondos por montos millonarios, lo que llevó a que algunos proveedores dejaran de venderles, sin que, según explican, se buscaran alternativas.

50% de indemnización

Como fuere, el hermetismo de la empresa solo alimentó la incertidumbre. Hubo versiones cruzadas sobre la búsqueda de inversores o una posible venta de la cadena. Pero mientras se difundían esos mensajes, comenzaron a circular telegramas de despido fechados a mediados de diciembre, incluso antes de que se anunciara el pago del aguinaldo, que sólo fue abonado a una parte del personal.

En los telegramas, la empresa invoca una supuesta crisis económica y aplica el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago del 50% de la indemnización En los telegramas, la empresa invoca una supuesta crisis económica y aplica el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago del 50% de la indemnización

Los trabajadores cuestionan la legalidad de esta medida, ya que el sindicato ADEF (Asociación de Empleados de Farmacias) rechazó el Procedimiento Preventivo de Crisis y, según denuncian, no existiría un trámite vigente ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Masiva movilización

Además, remarcan que los despedidos son empleados con alta antigüedad, todos superior a los 11 años, lo que contradice el argumento de una reestructuración por crisis, que empiezan por los empleados cuyas desvinculaciones son más baratas.

Pese a este escenario, los empleados aseguran que la empresa continúa facturando cifras importantes: "Hay sucursales que facturan hasta 3 millones de pesos por día".

Según Claudio Ucchino, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires, "El problema pasa por la falta de financiación que tienen las farmacias, por falta de pago de parte de las seguridad social. Por eso trabaja

La preocupación del sector y los números que "avalan" a Dr. Ahorro

Pero pese a las declaraciones de los empleados, cierto es que el sector farmacéutico está lejos de atravesar un buen momento... En efecto, según los últimos informes, la venta de medicamentos cayó en noviembre.

Los referentes de las farmacias lo vinculan a la caída del consumo en general y a las restricciones a los medicamentos gratuitos del PAMI. En otras palabras, a la recesión y el ajuste de Javier Milei.

La baja en la compra de remedios fue señalada, en efecto, por informes especializados:

La consultora de consumo Scentia mostró que, en noviembre, las ventas de las farmacias se desplomaron un 6,9% interanual. Esto incluyó, según el mismo informe, una caída en la venta de los medicamentos del 2,1% en el promedio de los últimos 12 meses (noviembre 2025-noviembre de 2024) frente a los 12 meses anteriores.

Esta baja ocurrió el mes pasado, luego de la suba del 7,1% de octubre. De este modo, en lo que va del año el consumo de medicamentos cayó un 0,5% interanual (frente a enero-noviembre de 2024), lo que también profundiza la baja respecto a octubre.

En paralelo, el informe de la CAME sobre ventas minoristas precisó que las ventas en farmacias se desplomaron un 9,1% en noviembre respecto al mes anterior, aunque disintió con Scentia al estimar un crecimiento del 1,8% interanual.

Baja en las ventas

Fuentes de los laboratorios de origen nacional admitieron esta baja en las ventas de los medicamentos durante noviembre, aunque la minimizaron al atribuirla a la menor cantidad de días hábiles del mes, en los que las compras suelen disminuir.

Aun así, las mismas fuentes reconocieron, respecto a la producción, que "la dinámica de crecimiento bajó mucho en el segundo semestre, por la consabida incertidumbre cambiaria, inestabilidad, aumento de tasas y el tema preelectoral", pero agregaron que el sector logra compensar este estancamiento del mercado interno con un crecimiento de las exportaciones.

Pero no solo el argumento de la menor cantidad de días hábiles se ve socavado por la caída interanual que mostró CAME, sino que otros representantes del sector farmacéutico advierten que la baja en las ventas de los medicamentos se debe enmarcar en la caída del consumo en general, que, evidentemente, no se revirtió en noviembre pese a la normalización de tasas y los tibios intentos de remonetización de la economía que el Gobierno ensayó ese mes.

Un importante referente gremial de los trabajadores de farmacias dijo en off al sitio 'El Destape' que "ya desde hace un tiempo que vienen cayendo las ventas", y lo vinculó a que "los jubilados que vienen por el PAMI piden llevar solamente los medicamentos que son sin cargo, porque los otros no los pueden pagar".

Justamente, la restricción por ingresos al acceso gratuito a buena parte de los medicamentos del PAMI fue establecida en diciembre de 2024, con lo cual puede explicar buena parte de la caída interanual del mes pasado, cuando esta normativa todavía no existía.

Peretta midió un 9,7% de baja en las ventas en noviembre

patricia-bullrich-marcelo-peretta.jpg Marcelo Peretta se distanció políticamente del mileísmo en el último año. Foto: captura de video.

Marcelo Peretta, referente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), precisó que el gremio midió un 9,7% de baja en las ventas de remedios en noviembre respecto a octubre previo, y un 14% en relación a noviembre de 2024.

"Quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo se nota y que la inflación es más que la que describe el INDEC", alertó Peretta, quien se distanció políticamente del mileísmo en el último año. En ese sentido, afirmó que el organismo estadístico mide solo una canasta de 25 medicamentos cuando existen "más de 20.000", y que eso da la oportunidad a que la industria farmacéutica evite artificialmente incrementar el precio de esos 25 remedios para no influir en el indicador de la inflación oficial del sector.

Frente a este contexto, Peretta detalló que la mitad de esa caída del 9,7% corresponde a medicamentos recetados.

"Eso a nosotros nos preocupa, porque cuando la caída del consumo es en medicamentos de venta libre, el riesgo en la salud es relativo, ya que a veces el paciente tiende a automedicarse o a sobreconsumir medicamentos. Pero cuando los medicamentos que se dejan de consumir son de venta bajo receta, eso implica directamente el incumplimiento de los tratamientos", explicó.

Y alertó:

Argentina termina el año con 5 pacientes crónicos de cada 100 que no cumplen con su tratamiento porque no pueden pagar el precio de los medicamentos Argentina termina el año con 5 pacientes crónicos de cada 100 que no cumplen con su tratamiento porque no pueden pagar el precio de los medicamentos

Otras noticias de Urgente24

La UIA alertó por la crisis de las PyMEs, con nuevo desplome e impacto de las importaciones

Neumáticos: El SUTNA para hasta el último día (y FATE amenaza con ir a la Justicia)

Armada: El Gobierno aprobó un crédito para adquirir helicópteros navales (con impacto "limitado")

Melconián: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno"