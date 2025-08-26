Martín Menem con Luis Majul: "Tengo relación con todas las droguerías y farmacias"

“Que investigue la justicia y busque responsabilidades. Que les caiga todo el peso de la ley".

"Conozco a todo el mercado de farmacias y droguerías. Tengo un suplemento dietario que se vende hasta en súper mercados. Por ende, conozco a los de Suizo Argentina", argumentó.

karina y los primos menem Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem

Las elecciones de septiembre y octubre

Todo indica que vamos a tener resultados importantes en la provincia de Buenos Aires, a pesar de estas operaciones. Estamos acostumbrados. Hasta nos quisieron hacer cargo de los graves incidentes del Club Independiente. No tenemos nada que ver con ese club de Avellaneda.

“El presidente tiene que trabajar, no puede estar todo el día contestando las cosas que se dicen sobre su persona o su partido ”.

Por la noche, desde fuentes de Comodoro Py se difundió que Diego Spagnuolo borró chats de fechas claves. Se trató de llamadas y comunicaciones con altos funcionarios de Casa de Gobierno.

“Te pido disculpas públicas Luis por no poder haber asistido a tu programa de ayer, a pesar de haberme comprometido” cerró el diputado nacional.