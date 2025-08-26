“La justicia está investigando, creemos en la división de poderes pero las pruebas se definen en tribunales y no en los medios de comunicación: hay cadenas de mentiras para perjudicarnos y todo indica que la maniobra viene del lado del kirchnerismo" denunció Martin Menem en el programa de Luis Majul en LN+.
Martín Menem con Luis Majul: "Tengo relación con todas las droguerías y farmacias"
“Pongo las manos en el fuego por Karina y por Lule, con quienes trabajo codo a codo desde hace 4 años armando La Libertad Avanza”, dijo Martín Menem.
El titular de la cámara de diputados de la Nación agregó:
"Nadie puede aseverar que los audios sean auténticos. Están súper editados y el contenido es falso”.
Consultado sobre la posibilidad de que la diputada Marcela Pagano (con quien Menem mantiene diferencias) pudiera ser la autora de las grabaciones, prefirió no contestar:
“Que investigue la justicia y busque responsabilidades. Que les caiga todo el peso de la ley".
"Conozco a todo el mercado de farmacias y droguerías. Tengo un suplemento dietario que se vende hasta en súper mercados. Por ende, conozco a los de Suizo Argentina", argumentó.
Las elecciones de septiembre y octubre
“El presidente tiene que trabajar, no puede estar todo el día contestando las cosas que se dicen sobre su persona o su partido ”.
Por la noche, desde fuentes de Comodoro Py se difundió que Diego Spagnuolo borró chats de fechas claves. Se trató de llamadas y comunicaciones con altos funcionarios de Casa de Gobierno.
“Te pido disculpas públicas Luis por no poder haber asistido a tu programa de ayer, a pesar de haberme comprometido” cerró el diputado nacional.