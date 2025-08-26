urgente24
POLÍTICA Menem > Majul > Milei

REPITIÓ SU LIBRETO

Martín Menem con Luis Majul: "Tengo relación con todas las droguerías y farmacias"

“Pongo las manos en el fuego por Karina y por Lule, con quienes trabajo codo a codo desde hace 4 años armando La Libertad Avanza”, dijo Martín Menem.

26 de agosto de 2025 - 22:08
Martín Menem y Karina Milei

Martín Menem y Karina Milei

“La justicia está investigando, creemos en la división de poderes pero las pruebas se definen en tribunales y no en los medios de comunicación: hay cadenas de mentiras para perjudicarnos y todo indica que la maniobra viene del lado del kirchnerismo" denunció Martin Menem en el programa de Luis Majul en LN+.

El titular de la cámara de diputados de la Nación agregó:

"Nadie puede aseverar que los audios sean auténticos. Están súper editados y el contenido es falso”.

Seguir leyendo

El Poder Ejecutivo, ante la aparición de los audios, separó de su cargo a Diego Spagnuolo porque no lo denunció en su momento ya que serían de larga data. Omisión de denuncia. Tal vez, estuvo hablando de chismes sobre cuestiones que no conocía. Podría ser un charlatán. El Poder Ejecutivo, ante la aparición de los audios, separó de su cargo a Diego Spagnuolo porque no lo denunció en su momento ya que serían de larga data. Omisión de denuncia. Tal vez, estuvo hablando de chismes sobre cuestiones que no conocía. Podría ser un charlatán.

Consultado sobre la posibilidad de que la diputada Marcela Pagano (con quien Menem mantiene diferencias) pudiera ser la autora de las grabaciones, prefirió no contestar:

“Que investigue la justicia y busque responsabilidades. Que les caiga todo el peso de la ley".

"Conozco a todo el mercado de farmacias y droguerías. Tengo un suplemento dietario que se vende hasta en súper mercados. Por ende, conozco a los de Suizo Argentina", argumentó.

karina y los primos menem
Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem

Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem

Las elecciones de septiembre y octubre

Todo indica que vamos a tener resultados importantes en la provincia de Buenos Aires, a pesar de estas operaciones. Estamos acostumbrados. Hasta nos quisieron hacer cargo de los graves incidentes del Club Independiente. No tenemos nada que ver con ese club de Avellaneda. Todo indica que vamos a tener resultados importantes en la provincia de Buenos Aires, a pesar de estas operaciones. Estamos acostumbrados. Hasta nos quisieron hacer cargo de los graves incidentes del Club Independiente. No tenemos nada que ver con ese club de Avellaneda.

“El presidente tiene que trabajar, no puede estar todo el día contestando las cosas que se dicen sobre su persona o su partido ”.

Por la noche, desde fuentes de Comodoro Py se difundió que Diego Spagnuolo borró chats de fechas claves. Se trató de llamadas y comunicaciones con altos funcionarios de Casa de Gobierno.

“Te pido disculpas públicas Luis por no poder haber asistido a tu programa de ayer, a pesar de haberme comprometido” cerró el diputado nacional.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES