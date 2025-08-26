La presencia en imágenes de los dueños de la Suizo Argentina departiendo en Nordelta sobre coches de lujo con el funcionario de la secretaría general de la presidencia Lule Menem sería un elemento indigerible para la administración libertaria.
INGRESÓ 26/8 A LAS 20 HORAS
Eduardo Lule Menem en Casa Rosada: histeria por un video de la mano derecha de Karina Milei
Conmociona la posible difusión de un material audiovisual donde se vería a Lule Menem manejando un auto de alta gama en Nordelta junto a los investigados.
El martes 26 de agosto, durante varias horas de la tarde, fueron allanaron dos barrios de Nordelta donde viven los Kovalivker.
El juez Sebastián Casanello pidió secuestrar cámaras de seguridad y los registros de ingresos y salidas.
Miembros de la Policía de la Ciudad ingresaron a los barrios La Isla y El Golf para secuestrar los registros de ingreso y egreso de los empresarios acusados de pagar retornos.
Varios móviles de la fuerza porteña se desplegaron en el barrio y reunieron datos sobre el jefe de Seguridad en Nordelta, Ariel De Vicentis, quien negó haber avisado el allanamiento a los involucrados
Aseguró que cuando se dio cuenta que uno de los Kovalivker se estaba yendo del barrio, avisó a los efectivos policiales.
“Estaba de vacaciones…pero quería saber qué estaba pasando” argumentó.
¿Cómo fue el fallido escape de Nordelta?
La semana pasada, cuando el juez Sebastián Casanello ordenó los allanamientos, Emmanuel Kovalivker casi logra huir con 266 mil dólares en un auto, mientras que Jonathan Kovalivker no fue hallado y tuvo 3 días completos para modificar la memoria de su Smart phone.
En la casa de Jonathan se hallaron varias cajas fuertes, una de ellas abierta.
Según la imputación, quien podría haber encubierto a los Kovalivker fue el citado jefe de Seguridad del conocido barrio cerrado.