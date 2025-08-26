Eduardo Lule Menem en Casa Rosada: histeria por un video de la mano derecha de Karina Milei

Varios móviles de la fuerza porteña se desplegaron en el barrio y reunieron datos sobre el jefe de Seguridad en Nordelta, Ariel De Vicentis, quien negó haber avisado el allanamiento a los involucrados

Aseguró que cuando se dio cuenta que uno de los Kovalivker se estaba yendo del barrio, avisó a los efectivos policiales.

“Estaba de vacaciones…pero quería saber qué estaba pasando” argumentó.

Se ocupó de verificar que se trataba de un operativo legal y aseguró que "el celo profesional" lo llevó a involucrarse en el procedimiento ordenado por la justicia en la causa en la que se investigan posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

image Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta

¿Cómo fue el fallido escape de Nordelta?

La semana pasada, cuando el juez Sebastián Casanello ordenó los allanamientos, Emmanuel Kovalivker casi logra huir con 266 mil dólares en un auto, mientras que Jonathan Kovalivker no fue hallado y tuvo 3 días completos para modificar la memoria de su Smart phone.

En la casa de Jonathan se hallaron varias cajas fuertes, una de ellas abierta.

Según la imputación, quien podría haber encubierto a los Kovalivker fue el citado jefe de Seguridad del conocido barrio cerrado.