El martes 30 de diciembre se cumplirá el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Lanata y desde el canal de streaming Resumido lanzarán una producción especial que tendrá a Diego Leuco como conductor y contará con la participación de las hijas del reconocido periodista: Bárbara y Lola.
DÓNDE Y CUÁNDO VERLO
Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata con un documental a un año de su muerte
Las hijas de Jorge Lanata protagonizarán el material audiovisual que recordará la trayectoria del recordado periodista y cómo influyó en la sociedad argentina.
"A un año de su muerte, Resumido presenta una nueva producción especial sobre uno de los periodistas más influyentes de la historia argentina: Jorge Lanata. Hablan sus hijas Bárbara y Lola y cuentan su mirada sobre la trama judicial del último tiempo", destacaron mediante las redes sociales.
A lo largo del video que compartieron a modo de adelanto del documental se puede observar diversos testimonios de sus familiares y además eligieron imágenes de archivo sobre su trayectoria en los medios de comunicación como también así de cómo impactó en la prensa la muerte del comunicador.
A partir de las 10:30 harán una transmisión especial que hará de antesala a la producción y finalmente a las 12:00 quedará subido en YouTube para que aquellos que lo deseen puedan consumirlo cuando así lo pretendan.
El estremecedor mensaje de la hija menor de Jorge Lanata por su cumpleaños
El 12 de septiembre de 1960 nació Jorge Lanata y en lo que hubiese sido su cumpleaños número 65 su hija menor Lola decidió volcarse a las redes sociales para escribir un conmovedor mensaje para su padre al que tituló: "Feliz cumple a mi abrazo favorito".
"Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana", comenzó escribiendo en la publicación que hizo mediante Instagram a la que acompañó con fotos junto al reconocido periodista.
Y luego añadió: "Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte". "Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír...", se lamentó posteriormente la joven, de 21 años.
"De todos modos vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos", concluyó generando una catarata de reacciones por parte de sus seguidores que no tardaron en demostrar su cariño.
