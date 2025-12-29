Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata con un documental a un año de su muerte

El estremecedor mensaje de la hija menor de Jorge Lanata por su cumpleaños

El 12 de septiembre de 1960 nació Jorge Lanata y en lo que hubiese sido su cumpleaños número 65 su hija menor Lola decidió volcarse a las redes sociales para escribir un conmovedor mensaje para su padre al que tituló: "Feliz cumple a mi abrazo favorito".

"Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana", comenzó escribiendo en la publicación que hizo mediante Instagram a la que acompañó con fotos junto al reconocido periodista.

Y luego añadió: "Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte". "Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír...", se lamentó posteriormente la joven, de 21 años.

"De todos modos vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos", concluyó generando una catarata de reacciones por parte de sus seguidores que no tardaron en demostrar su cariño.

