Boca evitó más especulaciones y confirmó el futuro de Claudio Úbeda

Finalmente, este lunes 29 de diciembre, el periodista Hugo Balassone confirmó la situación a través de su cuenta de X: “Confirmado Claudio Úbeda como técnico de Boca para 2026”.

De todos modos, es importante aclarar que no se trata de una renovación de contrato. Tal como se explicó anteriormente, el vínculo vigente se respeta hasta el 30 de junio de 2026.

Esta información también fue ratificada por Emiliano Raddi, quien señaló que Úbeda encabezará la pretemporada con el mismo cuerpo técnico que diseñó la planificación actual.

Boca Juniors y el mercado de pases

Boca Juniors cerró el 2025 con Claudio Úbeda al mando y ya se confirmó que comenzará el 2026 con él en el banco de suplentes.

Fue un año negativo para el Xeneize, en el que la única nota positiva desde lo deportivo fue la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Hasta el momento, Boca no incorporó refuerzos y se espera que, tras la confirmación de Úbeda, comiencen a surgir distintos nombres como posibles incorporaciones.

En un principio, todo indicaba que Marino Hinestroza sería el primer refuerzo —y no se descarta que finalmente lo sea—, aunque desde Atlético Nacional desmintieron la existencia de un acuerdo por el extremo colombiano.

Otros futbolistas que aparecen en el radar son Gastón Hernández, cuya situación se encuentra en stand by debido a la reciente asunción de una nueva dirigencia en San Lorenzo, y Alan Lescano, por quien todavía no hubo avances.

Con el correr de los días, se esperan novedades en el mercado de pases, especialmente ahora que Boca ya tiene definido al entrenador con el que iniciará la próxima temporada.

