Tras la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, uno de los principales temas de agenda en el Xeneize fue definir quién estaría a cargo del equipo de cara a 2026. Este lunes 29 de diciembre, varios medios confirmaron en simultáneo qué ocurrirá con el futuro de Claudio Úbeda.
FUTURO DEL DT
Boca evitó más especulaciones y confirmó el futuro de Claudio Úbeda
Luego de varias semanas de especulación, Boca Juniors confirmó el futuro de Claudio Úbeda. ¿Qué pasará con el DT en 2026?
En la previa de las semifinales frente a Racing Club, todo indicaba que el entrenador continuaría al frente del equipo, pero el flojo planteo y los errores cometidos en ese partido pusieron en duda su continuidad.
El futuro de Claudio Úbeda
Fueron semanas de mucho hermetismo en Boca Juniors respecto al futuro de Claudio Úbeda.
Si bien desde el club nunca se confirmó oficialmente su continuidad, tampoco hubo señales de que el entrenador fuera a dejar el cargo. El contrato del ex DT de Racing se extiende hasta junio de 2026 y, según varios medios, la falta de ratificación dirigencial se debía simplemente a que no había nada nuevo que anunciar.
En esa misma línea, en ningún momento trascendió con claridad el nombre de algún entrenador que pudiera hacerse cargo del primer equipo del club de la Ribera.
Finalmente, este lunes 29 de diciembre, el periodista Hugo Balassone confirmó la situación a través de su cuenta de X: “Confirmado Claudio Úbeda como técnico de Boca para 2026”.
De todos modos, es importante aclarar que no se trata de una renovación de contrato. Tal como se explicó anteriormente, el vínculo vigente se respeta hasta el 30 de junio de 2026.
Esta información también fue ratificada por Emiliano Raddi, quien señaló que Úbeda encabezará la pretemporada con el mismo cuerpo técnico que diseñó la planificación actual.
Boca Juniors y el mercado de pases
Boca Juniors cerró el 2025 con Claudio Úbeda al mando y ya se confirmó que comenzará el 2026 con él en el banco de suplentes.
Fue un año negativo para el Xeneize, en el que la única nota positiva desde lo deportivo fue la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Hasta el momento, Boca no incorporó refuerzos y se espera que, tras la confirmación de Úbeda, comiencen a surgir distintos nombres como posibles incorporaciones.
En un principio, todo indicaba que Marino Hinestroza sería el primer refuerzo —y no se descarta que finalmente lo sea—, aunque desde Atlético Nacional desmintieron la existencia de un acuerdo por el extremo colombiano.
Otros futbolistas que aparecen en el radar son Gastón Hernández, cuya situación se encuentra en stand by debido a la reciente asunción de una nueva dirigencia en San Lorenzo, y Alan Lescano, por quien todavía no hubo avances.
Con el correr de los días, se esperan novedades en el mercado de pases, especialmente ahora que Boca ya tiene definido al entrenador con el que iniciará la próxima temporada.
