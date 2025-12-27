Luego de lo que fue un 2025 más que exigente para Racing una de las grandes dudas era qué sucedería con Gustavo Costas en 2026. Su contrato finalizaba el próximo 31 de diciembre y es por eso que la dirigencia le ofreció renovar el vínculo para que siga al frente del equipo. Finalmente, el DT tomó una decisión sorpresiva.
PUNTO FINAL
Gustavo Costas sorprendió a todos y confirmó su futuro en Racing
Luego de varios días de charlas con Diego Milito, Gustavo Costas puso punto final a las negociaciones y confirmó su futuro en Racing.
En el momento que Diego Milito comenzó su campaña para ser presidente de Racing se sabía que su opción predilecta no era Gustavo Costas. No obstante, una vez que fue electo el Príncipe se rindió ante la evidencia y lógicamente dejó al DT en su cargo por todo el 2025. Más allá de que no se consiguieron títulos, el rendimiento del equipo en esta temporada fue muy bueno y es por eso que la directiva de La Academia tomó una decisión.
Racing le ofreció a Gustavo Costas una oferta totalmente inesperada: firmar hasta el final del mandato de Diego Milito, es decir hasta finales del 2028. El entrenador y su entorno quedaron totalmente sorprendidos ante esta oferta e incluso el propio Costas había indicado en un primer momento que pretendía renovar pero solo por una temporada.
A lo largo de su carrera Gustavo Costas se acostumbró a renovar solamente por una temporada, lo que era prácticamente una regla personal en su carrera. Pero con Racing tiene un idilio especial y es por eso que luego de acordar todos los términos y condiciones con Diego Milito estampó la firma y fue La Academia la que anunció el acuerdo por tres temporadas, una sorpresa absoluta por la extensión del vínculo.
Gustavo Costas renovó en Racing por tres años
“Gustavo Costas 2028. El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años. Seguimos todos juntos, seguimos por todo”, comunicó Racing a través de sus canales oficiales. Al mismo tiempo, el DT habló para los hinchas donde mostró su compromiso para buscar el éxito en los años venideros.
“Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide”, sentenció. Hay Costas para rato en Avellaneda.
