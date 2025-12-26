Se fue mal de Boca y empezó un plan para jugar en River

“No es verdad que Mateo no quiso volver a Boca. No fue porque no lo repescaron, es simple. Román declaró que estaban agradecidos con Tigre y no hay otra realidad”, afirmó Chapa Retegui, papá de Mateo. El delantero la rompió en Genoa, luego pasó al Atalanta y cuando parecía que tenía todo listo para marcharse a un club de primer nivel apareció Al-Qadsiah con una oferta imposible de rechazar.

Retegui tiene 26 años por lo que podría darse su arribo a River dentro de dos años aunque para eso habrá que esperar. Por el momento en el Millonario no piensan mucho más allá y se centran en este marcado de pases sabiendo que es momento de resurgir luego de lo que fue un 2025 muy malo desde el rendimiento y los resultados.

