CRUZA DE VEREDA
Se fue mal de Boca y empezó un plan para jugar en River
En medio de un mercado de pases que está al rojo vivo se supo que un jugador surgido de Boca tiene deseos de llegar a River.
River viene de tener un 2025 sumamente negativo y es por eso que comenzó a buscar nombres que le den un salto de calidad al plantel pensando en revertir la imagen en el 2026. Para la mitad de la cancha ya sumó a Aníbal Moreno y Fausto Vera que incluso ya se están entrenando bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Ahora lo que quiere el Muñeco es un 9 de categoría.
En medio de los diferentes apellidos que suenan para reforzar el ataque de River apareció un futbolista que se marchó pésimo de Boca, brilló en el fútbol italiano y ahora se encuentra en el fútbol de Arabia Saudita. Se trata de Mateo Retegui, atacante se formó y debutó con la camiseta Xeneize que ahora pertenece al Al-Qadsiah.
Retegui, sin chances en Boca y con el sueño de River
La información la soltó el periodista Renzo Pantich, quien indicó que el atacante comenzó un plan para convertirse en refuerzo del Millonario dentro de algunos años. “Mateo Retegui está haciendo plata en Arabia para volver a la Argentina a jugar en River. Toda su familia es de River. En el ideal quiere volver a los 28 años”, expresó dialogando con el streamer Santi Grizas.
El mal paso de Retegui por Boca
Mateo Retegui debutó con la camiseta de Boca en el 2018 siendo una figura prometedora, pero la realidad es que tuvo muy pocas oportunidades. Comenzó a ser prestado primero a Estudiantes de La Plata, luego a Talleres de Córdoba y finalmente recaló en Tigre donde consiguió su gran explosión. Si bien el Xeneize tenía la chance de repescarlo y utilizarlo, nunca lo tuvieron en consideración y es por eso que se terminó yendo vendido al Genoa de Italia.
“No es verdad que Mateo no quiso volver a Boca. No fue porque no lo repescaron, es simple. Román declaró que estaban agradecidos con Tigre y no hay otra realidad”, afirmó Chapa Retegui, papá de Mateo. El delantero la rompió en Genoa, luego pasó al Atalanta y cuando parecía que tenía todo listo para marcharse a un club de primer nivel apareció Al-Qadsiah con una oferta imposible de rechazar.
Retegui tiene 26 años por lo que podría darse su arribo a River dentro de dos años aunque para eso habrá que esperar. Por el momento en el Millonario no piensan mucho más allá y se centran en este marcado de pases sabiendo que es momento de resurgir luego de lo que fue un 2025 muy malo desde el rendimiento y los resultados.
