¿Los Duffer Brothers metieron la pata? El volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things dejó una escena que descolocó incluso a los fans más atentos. En medio del Upside Down, Nancy Wheeler y Jonathan Byers intercambian “te amo”, reproches acumulados y un gesto final que muchos interpretaron no como una despedida, sino como una especie de reconciliación emocional después de una tensión arrastrada durante toda la temporada. Sin embargo, en redes, la lectura fue cualquier cosa menos unánime.
SPOILER ALERT
¿Nancy y Jonathan se separaron? La escena de Stranger Things que rompió el shippeo y explotó en X
El volumen 2 de Stranger Things en Netflix dejó una escena ambigua entre Nancy y Jonathan. Los Duffer Brothers hablan de ruptura, pero las redes no coinciden.
La reacción se dio en un contexto particular. Este jueves Netflix estrenó la segunda parte de la temporada final, compuesta por tres episodios que empujan la historia hacia su cierre definitivo. Con la serie nuevamente en el centro de la conversación global, Stranger Things volvió a dominar portales, redes sociales y rankings de visualización, mientras los fans procesan que aún queda un último episodio final, previsto como desenlace total de la historia.
En ese clima de expectativa máxima, cada escena pasó a leerse con lupa. La ambigüedad emocional entre Nancy y Jonathan (una pareja atravesada por el desgaste, la distancia y el trauma compartido) funcionó como disparador perfecto para el debate. Antes de cualquier aclaración oficial, el shippeo ya estaba en crisis: no por lo que se dijo explícitamente en pantalla, sino por lo que muchos sintieron que la escena sugería sin terminar de definir.
La escena que nadie leyó igual
En uno de los momentos más tensos del volumen 2, más precisamente en el episodio 6, Nancy Wheeler y Jonathan Byers quedan atrapados en el antiguo Laboratorio de Hawkins, el mismo centro de investigación donde Eleven fue retenida durante su infancia y que ahora reaparece distorsionado en el Upside Down. Convencidos de que no van a salir con vida, ambos quedan cara a cara con todo lo que arrastran como pareja. Lo que sigue no es una despedida clásica ni una ruptura explícita, sino una conversación de sinceridad brutal: se dicen que se aman, se reprochan errores del pasado y exponen aquello que nunca terminaron de resolver.
El momento más desconcertante llega cuando Jonathan saca un anillo que había guardado en secreto. No hay propuesta formal ni promesa de futuro. Es un gesto torpe, casi defensivo, acompañado por la confesión de que lo tiene desde hace apenas unos días, como si intentara enmendar algo que sabe que no va a poder reparar del todo. Nancy no lo acepta como un compromiso, sino como lo que realmente es: la admisión de un “no compromiso”. Se abrazan y, segundos después, son rescatados.
No hay beso, no hay un “terminamos” explícito ni tampoco una reconciliación clara. Solo queda una sensación ambigua, más cercana a una tregua emocional tras una larga mala racha que a un final definitivo. Esa ambigüedad es la que detonó el conflicto. Para una parte del fandom, la escena funciona como una unión frente al trauma compartido, una forma de volver a elegirse en medio del caos. Para otros, en cambio, suena a un cierre emocional previo a una separación inevitable. La serie nunca lo verbaliza, pero deja todas las pistas sobre la mesa, y esa falta de definición terminó siendo el verdadero problema.
“Eso es una ruptura”: lo que dijeron los Duffer Brothers y la bronca en X
La discusión cambió de escala cuando los Duffer Brothers salieron a aclarar el sentido de la escena. Aunque las declaraciones no son nuevas (provienen de una entrevista concedida a People), cobraron una dimensión distinta tras el estreno del volumen 2 y la reacción masiva del fandom. Recién con la escena en pantalla, las palabras de los creadores empezaron a circular con fuerza en redes.
Según explicaron, para ellos ese intercambio marca el final de la relación entre Nancy y Jonathan. La intención narrativa, señalaron, fue cerrar el arco romántico y permitir que Nancy termine la historia como un personaje autónomo, sin quedar definida por una pareja. No se trató de un compromiso fallido ni de una reconciliación, sino de un punto final emocional, aunque no esté formulado de manera explícita dentro del episodio.
La explicación no solo no calmó a los fans, sino que encendió aún más el debate en X. Miles de usuarios cuestionaron la decisión narrativa y, sobre todo, la forma: si realmente era una ruptura, ¿por qué escribirla como una escena cargada de amor extremo, con “te amo” mutuos y un anillo en juego? ¿Por qué recurrir a símbolos clásicos de continuidad emocional para luego redefinir todo fuera de la ficción?
Buena parte del enojo apunta a esa distancia entre lo que se ve en pantalla y lo que se explica después. Para el fandom, no se trata solo del final de un shippeo, sino de una ruptura “confirmada en entrevistas” y no construida con claridad dentro del relato. En una serie que históricamente cuidó el desarrollo emocional de sus personajes, muchos sienten que este cierre quedó a medio camino: demasiado íntimo para ser un corte definitivo, demasiado ambiguo para funcionar como final.
Steve, el fantasma que siempre vuelve
Más allá de lo que digan los Duffer Brothers, la escena entre Nancy y Jonathan reavivó una presencia que nunca terminó de irse: Steve Harrington. Su evolución a lo largo de la serie (más madura, más empática y emocionalmente disponible) lo volvió, para muchos fans, la alternativa que la historia nunca terminó de cerrar del todo.
No se trata de confirmar un regreso romántico, sino de entender por qué este final incomoda. La ruptura (o no-ruptura) entre Nancy y Jonathan deja un vacío narrativo que Steve ocupa de manera simbólica: representa lo que pudo haber sido, lo que cambió y lo que Nancy ya no está dispuesta a negociar. En ese sentido, más que reabrir un triángulo, la escena funciona como una señal de transición.
Tal vez por eso el enojo no baja. No porque el shippeo termine, sino porque no termina del todo. Y mientras quede esa ambigüedad, Steve seguirá apareciendo como la variable incómoda que la serie no termina de enfrentar de frente.
-----------------------------
Más notas de Urgente24:
Tiene 10 capítulos y es la miniserie de Netflix que arrasa como ninguna
El Capitán America vuelve a Marvel y demuestra que están al horno: "Dedíquense a otra cosa"
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche
La fenomenal miniserie de 10 episodios que vas a terminar en un día