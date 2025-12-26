La incómoda reacción de Edith Hermida cuando Moria Casán le preguntó si tuvo sexo con Beto Casella

Cómo midió Bendita con Edith Hermida

Es preciso recordar que el foco estaba puesto en cómo le iba a ir en cuanto a las mediciones al programa luego de que su líder lo dejara después de 20 años al aire.

No obstante, por lo menos durante el primer día, pareció no haberles importado a los televidentes teniendo en cuenta que tuvo un pico de 3.4 puntos, similares a los que hizo el ciclo televisivo en los últimos meses.

Por su parte, Beto Casella se prepara para debutar en febrero al frente de Bendito tú eres por la pantalla de América TV y un dato no menor es que no competirá contra sus excompañeros teniendo en cuenta que saldrá al aire de lunes a viernes a partir de las 22 horas.

Además, se espera que el conductor haga un pase diario con su colega Ángel de Brito con el fin de mantener expectantes a la audiencia para que no cambie de señal luego de la finalización de LAM.

