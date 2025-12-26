Luego de haber hecho oficial su reemplazo en Bendita tras la despedida de Beto Casella, Edith Hermida brindó una nota televisiva en el programa La mañana con Moria y se mostró visiblemente incomodada cuando Moria Casán le preguntó su mantuvo o mantendría relaciones sexuales con su excompañero.
"UNA REVOLCADA"
La incómoda reacción de Edith Hermida cuando Moria Casán le preguntó si tuvo sexo con Beto Casella
Edith Hermida habló con la diva luego de hacer oficial su reemplazo en Bendita y aclaró si en algún momento mantuvo relaciones sexuales con su excompañero.
"No pasó. Él es un hombre comprometido y yo no soy una 'Tatiana'", aclaró entre risas aunque no dejó conforme a la diva que señaló: "Se deben algo ustedes. Una revolcada". Fue en ese entonces que la entrevistada se quedó sin palabras y atinó a reir desenfrenadamente.
Y posteriormente reconoció: "Nos gustaba 'chichonear' juntos". Por otro lado, confesó que se daban "picos" aunque se encargó de desmentir las versiones que indican que han tenido sexo.
Es preciso recordar, que durante su debut al frente del destacado ciclo televisivo la conductora aprovechó para aclarar cómo quedó su vínculo con su colega: "Yo lo único que quiero decir es que yo adoro a Beto Casella. Lo adoro, lo quiero y lo voy a querer siempre. Y está todo bien entre nosotros dos".
Cómo midió Bendita con Edith Hermida
Es preciso recordar que el foco estaba puesto en cómo le iba a ir en cuanto a las mediciones al programa luego de que su líder lo dejara después de 20 años al aire.
No obstante, por lo menos durante el primer día, pareció no haberles importado a los televidentes teniendo en cuenta que tuvo un pico de 3.4 puntos, similares a los que hizo el ciclo televisivo en los últimos meses.
Por su parte, Beto Casella se prepara para debutar en febrero al frente de Bendito tú eres por la pantalla de América TV y un dato no menor es que no competirá contra sus excompañeros teniendo en cuenta que saldrá al aire de lunes a viernes a partir de las 22 horas.
Además, se espera que el conductor haga un pase diario con su colega Ángel de Brito con el fin de mantener expectantes a la audiencia para que no cambie de señal luego de la finalización de LAM.
