Gobernadores se juegan la centralidad y movilizan gestiones mirando el 2027

VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025. El avance del Presupuesto 2026 en el Senado es seguido de cerca por los gobernadores, quienes no despegan su atención de las proyecciones por recursos nacionales. Las estimaciones, que indican una mayor austeridad para la gestión pública, podrían implicar una condena virtual a las aspiraciones de reelección que muchos mandatarios provinciales aún sostienen.
Santiago Caputo y su red de poder, denunciados por un contrato con la SIDE
La exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico denunció en los tribunales federales de Comodoro Py al asesor especial de Javier Milei, Santiago Caputo, al exjefe de la SIDE, Sergio Neiffert, al empresario Leonardo ScatTurice y al lobbista de Washington Barry Bennet por tráfico de influencias, entre otros delitos.
Scaturicce es dueño de la empresa Tactic Global que tiene a Bennet como empleado. La firma cerró una acuerdo con la SIDE para que sea un “enlace” entre el gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump. En ese momento, Neiffert era el titular de la agencia de Inteligencia y firmó el contrato.
Deja tu comentario