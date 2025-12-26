urgente24
Gobernadores se juegan la centralidad y movilizan gestiones mirando el 2027

Mientras se libra la batalla en el Senado, gobernadores aceleran gestiones locales buscando impacto rumbo al 2027. ¿Qué pasa en las provincias?

26 de diciembre de 2025 - 13:19

En ese sentido, el avance del proyecto presupuestario que ya cuenta con media sanción en Diputados podría despejar algunas dudas y ser un punto de inflexión para garantizar el acompañamiento de la reforma laboral, que la Casa Rosada busca sea apoyada por los mandatarios provinciales.

Mientras tanto, la creatividad de estos últimos salió al terreno en los últimos días, buscando movilizar sus gestiones con medidas que no dependan directamente de los escazos giros nacionales. Cambios en los gabinetes, avances en normativas locales y anuncios de alto impacto son algunos de los materiales que enseñaron los gobernadores buscando gravitar la agenda.

Santiago Caputo y su red de poder, denunciados por un contrato con la SIDE

La exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico denunció en los tribunales federales de Comodoro Py al asesor especial de Javier Milei, Santiago Caputo, al exjefe de la SIDE, Sergio Neiffert, al empresario Leonardo ScatTurice y al lobbista de Washington Barry Bennet por tráfico de influencias, entre otros delitos.

Scaturicce es dueño de la empresa Tactic Global que tiene a Bennet como empleado. La firma cerró una acuerdo con la SIDE para que sea un “enlace” entre el gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump. En ese momento, Neiffert era el titular de la agencia de Inteligencia y firmó el contrato.

Complejo el panorama textil

La crisis económica sigue repercutiendo. Tal es así que las fábricas textiles de Cañada de Gómez atraviesan un panorama complejo. Se trata de Macchi Textil y La Valeria, ambas compañías vinculadas al contador Abel Macchi, denunciado por millonarias estafas financieras.

Las dos plantas funcionan en un mismo complejo y forman parte de Industrias LV. Antes de que estalle la bomba (suspendieron a todo su personal luego de acumular dos meses de salarios impagos y el medio aguinaldo tampoco sin abonar), empleaban alrededor de un centenar de personas y eran referentes regionales en la fabricación de indumentaria de trabajo.

Redes de U24: Terror navideño en Morón

Una menor de 12 años recibió un balazo en la cabeza durante la Navidad en Morón y permanece en grave estado.

La nena estaba mirando al cielo la pirotecnia navideña cuando fue impactada por el disparo.

Los familiares de la víctima y la Policía buscan al autor de los disparos, mientras que por el momento no hay detenidos.

ATE avanza en Entre Ríos con reclamos por despidos

La organización de trabajadores estatales le reclama al Gobierno provincial la reincorporación de más de 100 empleados. "Desde ATE Entre Ríos solicitamos al Gobernador Rogelio Frigerio una respuesta positiva e inmediata ante la crítica situación de las y los trabajadores contratados del Estado provincial", apuntaron.

El dólar cierra el año con presión por las dudas sobre las reservas

Los números de la cuenta corriente del tercer trimestre volvieron a circular fuerte en la City y reavivaron el clásico runrún sobre el dólar. A primera vista, el dato no cae bien, pero cuando se mira un poco más fino, aparece otra lectura. Los números esconden más de lo que muestran y el frente externo está bastante lejos de un escenario de tensión.

El último informe de Facimex Valores S.A. apunta directo a ese punto y destaca como el problema no es el dato en sí, sino cómo se lo lee.

Complicada la valoración del gabinete de Javier Milei

A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, una encuesta nacional dejó un diagnóstico tan elocuente como incómodo para la Casa Rosada: ante la pregunta sobre quién fue el mejor de los ministros del período, la respuesta más elegida no fue un nombre propio, sino una ausencia. Literalmente. “Ninguno” encabezó el ranking y superó con amplitud a todos los funcionarios evaluados.

El dato surge de un relevamiento nacional realizado por la consultora Trends, que entrevistó a 2.000 personas durante la primera quincena de diciembre, con un margen de error de +/- 2,2%. El estudio se conoció tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre y refleja un clima social que combina optimismo general con una evaluación crítica del Gabinete.

Rosario reinaugura su aeropuerto con el Gobierno provincial por detrás

Se trata de una de las apuestas fuertes en obra pública en lo que va del 2025. La administración provincial organizó una reinauguración del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, con sorteo de pasajes a partir del próximo sábado 27 de diciembre.

Posteo del Gobierno de Santa Fe en X.&nbsp;

Fuertes cambios en la Policía de Córdoba

El Ministerio de Seguridad provincial, encabezado por Juan Pablo Quinteros, dispuso un importante cambio en la cúpula de la fuerza. Se trata del ingreso de Marcelo Marín, quien llegó a la cima de la Central de Policía para reemplazar al saliente Leonardo Gutiérrez.

Según las justificaciones oficiales, el cambio respondió a la rotación en el cargo que el Gobierno provincial sostiene como política desde el inicio de la gestión de Martín Llaryora. Con el nuevo líder policial, el ex intendente de Córdoba y San Francisco acumula ya dos traspasos, tras la salida de la ex jefa Liliana Zárate.

Cambios en la Polic&iacute;a de C&oacute;rdoba.&nbsp;

