Gobernadores se juegan la centralidad y movilizan gestiones mirando el 2027

La exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico denunció en los tribunales federales de Comodoro Py al asesor especial de Javier Milei, Santiago Caputo, al exjefe de la SIDE, Sergio Neiffert, al empresario Leonardo ScatTurice y al lobbista de Washington Barry Bennet por tráfico de influencias, entre otros delitos.

Scaturicce es dueño de la empresa Tactic Global que tiene a Bennet como empleado. La firma cerró una acuerdo con la SIDE para que sea un “enlace” entre el gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump. En ese momento, Neiffert era el titular de la agencia de Inteligencia y firmó el contrato.

