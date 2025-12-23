ROSARIO. Con la llegada de la temporada estival, y a pocos días de la reapertura, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas va por todo. Con los anuncios de vuelos directos a Madrid y la futura conexión con Punta Cana, el Gobierno de Santa Fe trabaja para sumar dos nuevas rutas internacionales.
REAPERTURA
Un aeropuerto vuelve a abrir sus puertas y apuesta a seguir ampliando la oferta de destinos
El aeropuerto de Rosario apunta al 2026 con todo: además de la futura conexión con Punta Cana, apunta a sumar más vuelos internacionales.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, adelantó que existen conversaciones con diferentes aerolíneas para mejorar la conectividad de la ciudad con plazas de América Latina.
Según explicó, la estrategia combina negociaciones comerciales con la vidriera internacional que ofrece la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, uno de los hitos de la agenda provincial de enero.
Santiago de Chile, la primera apuesta
El primer objetivo que mencionó el funcionario es recuperar los vuelos directos a Santiago de Chile, un corredor que el aeropuerto supo tener y que la Provincia busca reactivar. En ese esquema, apareció como interesada JetSMART, una low cost que ya operó en Rosario.
En ese sentido, Puccini recordó que la compañía tuvo rodaje en la ciudad hasta octubre de 2021, en la salida de la pandemia. En aquella etapa, su operación estuvo vinculada a rutas domésticas como la conexión con Neuquén —asociada al movimiento que generaba Vaca Muerta—, además de otros destinos de cabotaje.
Paraguay, una conexión nueva para Fisherton
Por su parte, el segundo destino que tienen en carpeta es Paraguay, una alternativa que no registra antecedentes recientes como vuelo directo desde Rosario sin pasar por Buenos Aires.
Santa Fe analiza esa opción como parte de un paquete de ampliación de oferta que busca darle continuidad a la recuperación del aeropuerto y aprovechar la infraestructura renovada.
Sobre ese marco, Puccini destacó que la terminal se encuentra en condiciones de incrementar su capacidad anual. En tanto, planteó que la expansió de rutas es el paso necesario para "llenar" esa obra con más pasajeros y más movimiento.
Fin de año con más vuelos y una oferta internacional ampliada
Luego del cierre a mediados de septiembre, la administración de Maximiliano Pullaro confirmó que el primer vuelo internacional de la reapertura arribará en la madrugada del martes 30 de diciembre.
Desde esta fecha, el aeropuerto pasará a contar con 50 servicios semanales hacia siete ciudades del exterior, una oferta que —según el esquema oficial— casi triplica la cantidad de conexiones directas del año anterior.
El menú internacional previsto incluye vuelos a Panamá y Lima, y varias opciones hacia Brasil: Maceió, Cabo Frío, Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis.
Punta Cana, otra apuesta
Hace menos de una semana, el gobierno provincial anunció la incorporación de tres nuevas frecuencias semanales que unirán el Aeropuerto Internacional de Rosario con Punta Cana, a partir de junio de 2026. La nueva ruta fortalecerá la conectividad aérea de la región y permitirá enlazar con otros 13 destinos internacionales, entre ellos Miami, Nueva York, Orlando y Cancún.
La ruta será operada por Arajet, aerolínea de bandera dominicana que cuenta con una flota compuesta por 13 aeronaves Boeing 737 MAX, consideradas entre las más modernas de la región. La compañía inició sus operaciones hace tres años y ya transportó a más de tres millones de pasajeros.
Más contenidos en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año
Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando
Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial
Perovskitas: el nuevo material de energía solar que supera los límites teóricos de eficiencia