Un aeropuerto vuelve a abrir sus puertas y apuesta a seguir ampliando la oferta de destinos

image El Gobierno de Santa Fe tiene nuevos objetivos internacionales.

Paraguay, una conexión nueva para Fisherton

Por su parte, el segundo destino que tienen en carpeta es Paraguay, una alternativa que no registra antecedentes recientes como vuelo directo desde Rosario sin pasar por Buenos Aires.

Santa Fe analiza esa opción como parte de un paquete de ampliación de oferta que busca darle continuidad a la recuperación del aeropuerto y aprovechar la infraestructura renovada.

Sobre ese marco, Puccini destacó que la terminal se encuentra en condiciones de incrementar su capacidad anual. En tanto, planteó que la expansió de rutas es el paso necesario para "llenar" esa obra con más pasajeros y más movimiento.

Fin de año con más vuelos y una oferta internacional ampliada

Luego del cierre a mediados de septiembre, la administración de Maximiliano Pullaro confirmó que el primer vuelo internacional de la reapertura arribará en la madrugada del martes 30 de diciembre.

Desde esta fecha, el aeropuerto pasará a contar con 50 servicios semanales hacia siete ciudades del exterior, una oferta que —según el esquema oficial— casi triplica la cantidad de conexiones directas del año anterior.

El menú internacional previsto incluye vuelos a Panamá y Lima, y varias opciones hacia Brasil: Maceió, Cabo Frío, Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis.

Punta Cana, otra apuesta

Hace menos de una semana, el gobierno provincial anunció la incorporación de tres nuevas frecuencias semanales que unirán el Aeropuerto Internacional de Rosario con Punta Cana, a partir de junio de 2026. La nueva ruta fortalecerá la conectividad aérea de la región y permitirá enlazar con otros 13 destinos internacionales, entre ellos Miami, Nueva York, Orlando y Cancún.

La ruta será operada por Arajet, aerolínea de bandera dominicana que cuenta con una flota compuesta por 13 aeronaves Boeing 737 MAX, consideradas entre las más modernas de la región. La compañía inició sus operaciones hace tres años y ya transportó a más de tres millones de pasajeros.

image Arajet pisa fuerte en Rosario.

