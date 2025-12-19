Importante aeropuerto sumará vuelos directos a Punta Cana

"Esto reposiciona a Rosario como un nodo logístico, comercial y turístico". "Esto reposiciona a Rosario como un nodo logístico, comercial y turístico".

image El anuncio se realizó en la antesala de la reapertura de la aeroestación tras las obras de modernización: el sábado 27 habrá un festival público para celebrarlo. Foto: Gobierno de Santa Fe

En ese sentido, remarcó que la apertura de nuevas rutas "amplía las posibilidades de inversión y potencia el turismo receptivo en toda la provincia".

A su vez, el mandatario provincial subrayó que el crecimiento del aeropuerto es sostenido:

"En 2026 arrancaremos con 50 frecuencias a siete destinos internacionales, cuando en el verano de 2025 teníamos apenas 17. Queremos que Rosario sea visto como una alternativa más accesible que Aeroparque o Ezeiza para los pasajeros del interior del país". "En 2026 arrancaremos con 50 frecuencias a siete destinos internacionales, cuando en el verano de 2025 teníamos apenas 17. Queremos que Rosario sea visto como una alternativa más accesible que Aeroparque o Ezeiza para los pasajeros del interior del país".

Pista nueva

Por otra parte, Puccini también en valor las obras en marcha, al afirmar que, una vez finalizadas, la terminal rosarina "será la segunda del país en importancia en materia de infraestructura, después de Ezeiza".

Sobre ese marco, mencionó la incorporación de un sistema de balizamiento de última generación y las gestiones para elevar la categoría operativa a nivel 3, lo que permitirá el arribo y despegue de aeronaves de mayor porte incluso en condiciones climáticas adversas.

En tanto, la representante de Arajet, Mercedes Martínez Ballesty, celebró la apertura de la nueva ruta. "Estamos muy contentos de anunciar nuestra tercera conexión en la Argentina, luego de Buenos Aires y Córdoba. Desde el 16 de junio comenzaremos a operar vuelos directos desde Rosario a Punta Cana, y desde allí se abren 13 destinos adicionales en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica", precisó.

Nueva terminal en el Aeropuerto

En relación con las obras, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, detalló el estado de los trabajos: "La pista ya cuenta con la totalidad del asfalto y el balizamiento instalado. Se han testeado 2.000 metros con resultados satisfactorios y actualmente se avanza con la señalización horizontal y la adecuación de los márgenes para garantizar la pendiente correspondiente".

Asimismo, indicó que en la nueva terminal, equipada con mangas, se ultiman los detalles de cara a la reapertura prevista para el 27 de diciembre.

En sintonía, el gerente del aeropuerto, Juan Pío Drovetta, invitó a la comunidad a participar del acto inaugural, que se realizará ese día desde las 18.30. La jornada contará con espectáculos musicales a cargo de Vilma Palma e Vampiro y Sofía Gazzaniga, una exhibición de acrobacia aérea, sorteos y diversas propuestas recreativas abiertas al público.

image Ya hay fecha de reapertura.

