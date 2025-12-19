SANTA FE. El gobierno provincial anunció la incorporación de tres nuevas frecuencias semanales que unirán el Aeropuerto Internacional de Rosario con Punta Cana, a partir de junio de 2026. La nueva ruta fortalecerá la conectividad aérea de la región y permitirá enlazar con otros 13 destinos internacionales, entre ellos Miami, Nueva York, Orlando y Cancún.
ENVIÓN
Importante aeropuerto sumará vuelos directos a Punta Cana
A partir de junio de 2026, el aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Punta Cana permitiendo enlazar con otro 13 destinos internacionales.
El anuncio tuvo lugar previo a la inauguración de las obras de modernización del aeropuerto, que se celebrará con un evento abierto al público el próximo 27 de diciembre. Vale recordar que la aeroestación se encuentra cerrada, por reformas, desde septiembre y retomará su operatividad plena a partir del 29 de ese mes.
Nueva ruta aérea
La ruta será operada por Arajet, aerolínea de bandera dominicana que cuenta con una flota compuesta por 13 aeronaves Boeing 737 MAX, consideradas entre las más modernas de la región. La compañía inició sus operaciones hace tres años y ya transportó a más de tres millones de pasajeros.
Para tener en cuenta, hasta el 26 de diciembre ofrecerá un descuento del 25% en la compra de pasajes a través de su sitio web, utilizando el código promocional VAMOSROS.
Al respecto, durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la importancia estratégica de la nueva conexión aérea. "Estamos satisfechos de sumar cada vez más destinos, en línea con el objetivo planteado por el gobernador Maximiliano Pullaro", manifestó.
En ese sentido, remarcó que la apertura de nuevas rutas "amplía las posibilidades de inversión y potencia el turismo receptivo en toda la provincia".
A su vez, el mandatario provincial subrayó que el crecimiento del aeropuerto es sostenido:
Pista nueva
Por otra parte, Puccini también en valor las obras en marcha, al afirmar que, una vez finalizadas, la terminal rosarina "será la segunda del país en importancia en materia de infraestructura, después de Ezeiza".
Sobre ese marco, mencionó la incorporación de un sistema de balizamiento de última generación y las gestiones para elevar la categoría operativa a nivel 3, lo que permitirá el arribo y despegue de aeronaves de mayor porte incluso en condiciones climáticas adversas.
En tanto, la representante de Arajet, Mercedes Martínez Ballesty, celebró la apertura de la nueva ruta. "Estamos muy contentos de anunciar nuestra tercera conexión en la Argentina, luego de Buenos Aires y Córdoba. Desde el 16 de junio comenzaremos a operar vuelos directos desde Rosario a Punta Cana, y desde allí se abren 13 destinos adicionales en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica", precisó.
Nueva terminal en el Aeropuerto
En relación con las obras, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, detalló el estado de los trabajos: "La pista ya cuenta con la totalidad del asfalto y el balizamiento instalado. Se han testeado 2.000 metros con resultados satisfactorios y actualmente se avanza con la señalización horizontal y la adecuación de los márgenes para garantizar la pendiente correspondiente".
Asimismo, indicó que en la nueva terminal, equipada con mangas, se ultiman los detalles de cara a la reapertura prevista para el 27 de diciembre.
En sintonía, el gerente del aeropuerto, Juan Pío Drovetta, invitó a la comunidad a participar del acto inaugural, que se realizará ese día desde las 18.30. La jornada contará con espectáculos musicales a cargo de Vilma Palma e Vampiro y Sofía Gazzaniga, una exhibición de acrobacia aérea, sorteos y diversas propuestas recreativas abiertas al público.
