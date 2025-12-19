Donald Trump estrangulando de muerte a Nicolás Maduro: 8 aviones cazas cerca de Venezuela

La nueva designación del régimen venezolano como "organización terrorista" se enmarca en el actual contexto de despliegue militar y naval estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental, mediante el cual, desde agosto, Washington ataca con letalidad a rudimentarias barcazas de supuestos narcotraficantes bajo el pretexto de liderar un operativo de lucha contra el flujo internacional de drogas y desbaratar las rutas del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, bandas transnacionales a las que el Departamento de Estado estadounidense vincula con Nicolás Maduro.

Ocho aviones cazas de Estados Unidos dispuestos a "ataques certeros" en tierra firme de Venezuela

Alrededor de ocho cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han sido detectados en este último tiempo sobrevolando cerca de Venezuela, en plena coyuntura beligerante entre el gobierno de Donald Trump y Nicolás Maduro, claramente signada por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental que se lleva adelante desde agosto. Este asedio descomunal en aguas internacionales, al límite infringir soberanías externas, ha destruido más de 27 botes, con supuestos 99 narcotraficantes a bordo.

El 15 de octubre, tres bombarderos B-52H escoltados por cazas de la Infantería de Marina volaron frente a la costa venezolana en una misión que la Fuerza Aérea de Estados Unidos describió como una “demostración de ataque de bombarderos”. Del mismo modo, el 10 de diciembre, dos cazas F/A-18 sobrevolaron el golfo de Venezuela durante más de media hora.

image En esta foto proporcionada por la Armada de Estados Unidos, el portaaviones Gerald R. Ford realiza sus primeras pruebas en el mar para probar varios sistemas de vanguardia por su propia cuenta | GENTILEZA ASOCIATED PRESS

Desde septiembre, el Comando Sur de los Estados Unidos ha estado desplegando aeronaves militares cerca de Los Roques y La Orchila —islas venezolanas donde Caracas mantiene una base operativa militar— entre ellos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress, cazas F-35B y F/A-18, drones MQ-9 Reaper y aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidon.

En este contexto de escalada de tensiones entre Washington y Caracas, el presidente estadounidense esta semana dio la orden al Comando Sur de Estados Unidos de llevar a cabo un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros que entren y salgan de Venezuela, tras haber incautado uno hace pocos días, en un intento por asfixiar la economía del régimen chavista, el digno archirrival de Washington que lo está inculpando de ser “narcoterrorista”.

image Trump tomó esta decisión de bloquear todos los "buques petroleros sancionados", argumentando que el gobierno de Maduro se financiaba con "yacimientos robados".

El Departamento de Estado de Estados Unidos ya había sancionado a la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero elrégimen de Maduro mueve el petróleo con embarcaciones iraníes o rusas con bandera falsa. Actualmente, sólo operan embarcaciones que responden a la empresa estadounidense Chevron, que cuenta con un permiso especial de Estados Unidos y no puede girarle fondos al régimen de Maduro.

"No vamos a permitir que pase nadie que no debería pasar", les dijo Trump a los periodistas de la Casa Blanca sobre el bloqueo. "Recuerden que se llevaron todos nuestros derechos energéticos. Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo. Y lo queremos de vuelta. Lo tomaron, lo tomaron ilegalmente", agregó.

Los republicanos no entienden qué pretende con Venezuela: ¿guerra, ajusticiamiento o sanciones?

Según fuentes familiarizadas con el asunto que dialogaron bajo anonimato con The Wall Street Journal, el presidente Trump insinuó que prácticamente tenía una decisión sobre la próxima medida militar que tomaría contra Venezuela. "No puedo decirles cuál sería", declaró a la prensa.

Lo que Trump aún no ha dicho es hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr sus objetivos.

“Quiero saber qué va a pasar a continuación. ¿Es la política derrocar a Maduro? Debería serlo si no lo es”, dijo el senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), quien calificó la política del gobierno hacia Venezuela de “confusa” tras una sesión informativa a puerta cerrada el martes con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa , Pete Hegseth .

Sobre esa cuestión, varios republicanos están criticando la posición belicista de Donald Trump y discuten sobre los límites de la autoridad presidencial en cuanto a la toma de decisiones militares, especialmente en lo que respecta a intervenciones militares y ataques en el extranjero.

Según la Constitución de Estados Unidos, el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra, pero el presidente, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, tiene la autoridad para llevar a cabo operaciones militares sin una declaración formal de guerra, especialmente en situaciones de emergencia o para proteger los intereses nacionales. Sin embargo, el War Powers Resolution de 1973 establece que el presidente debe notificar al Congreso sobre cualquier uso de la fuerza militar dentro de las 48 horas y no puede mantener esas operaciones por más de 60 días sin la autorización del Congreso.

En este contexto, Donald Trump afirmó este jueves que no necesita la autorización del Congreso para ordenar ataques contra objetivos del narcotráfico ubicados en territorio venezolano o en el Caribe.

“No me importaría decírselo. No es para tanto. No tengo por qué decírselo”, sentenció Trump ante la prensa en la Casa Blanca, al ser consultado sobre la necesidad de informar al Congreso antes de una eventual operación militar.

