Donald Trump amedrenta a Nicolás Maduro: "Venezuela está completamente rodeada"

Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE. ¡Gracias por su atención a este asunto!

En el posteo en Truth Social, Trump acusó al régimen de utilizar el petróleo de yacimientos robados ”para financiarse, para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". Al mismo tiempo, cuestionó la política migratoria de su antecesor estadounidense, Joe Biden, a la que tildó de “débil e inepta” y aseguró que “los inmigrantes ilegales y criminales” que llegaron desde Venezuela a Estados Unidos, durante el mandato demócrata, están siendo deportados.

Panorama de escalada entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Venezuela

La nueva designación del régimen venezolano como "organización terrorista" se enmarca en el actual contexto de despliegue militar y naval estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental, mediante el cual, desde agosto, Washington ataca con letalidad a rudimentarias barcazas de supuestos narcotraficantes bajo el pretexto de liderar un operativo de lucha contra el flujo internacional de drogas y desbaratar las rutas del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, bandas transnacionales a las que el Departamento de Estado estadounidense vincula con Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a lanzar este fin de semana una serie de nuevas amenazas contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, justo cuando aviones caza F-18 estadounidenses fueron avistados por radar en el espacio aéreo venezolano, tras un primer sobrevuelo el martes de 40 minutos de dos aeronaves lanzadas desde el portaaviones Gerald R. Ford.

image Desde septiembre se han detectado por radar varios bombarderos B-52 de Estados Unidos sobrevolando el Caribe, dando vueltas alrededor de Los Roques y La Orchila, donde Venezuela mantiene instalaciones militares. Son los mismos que Trump utilizó para bombardear las centrales nucleares de Irán.

“Y ahora empezamos por tierra. Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”, dijo el viernes Trump a los periodistas que le preguntaron sobre la tensión con Venezuela en una rueda de prensa en el Salón Oval . Luego matizó ligeramente su comentario señalando que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela".

“No permitiremos que organizaciones criminales usen el mar para infiltrar drogas en nuestro país. Hemos salvado miles de vidas al cortar estas rutas”, declaró Donald Trump en días recientes.

También aseguró que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, “tiene sus días contados”, tras no haber obtenido lo que quería en la conversación telefónica con el líder chavista, a quien le ofreció asilo en Cuba si se retiraba del poder, pero este lo rechazó por completo, obligando a Washington a cerrar el espacio aéreo venezolano como anticipo de una nueva fase de ataques terrestres.

Trump no descartó una intervención militar estadounidense en Venezuela, a pocos meses de haber habilitado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en el país caribeño.

“En tierra es más fácil. Conocemos sus movimientos y estamos listos para actuar”, dijo Trump, afirmando que consideraba usar a las tropas estadounidenses en zonas terrestres donde el narcotráfico se encuentra muy activo, como Colombia y Venezuela.

La administración de Donald Trump, a través del Departamento de Estado, acusó directamente a Nicolás Maduro de ser el cabecilla del Cártel de los Soles, designado recientemente como organización terrorista extranjera por parte de Washington. Estados Unidos afirma que esta banda transnacional, junto con el cártel venezolano Tren de Aragua, financian al chavismo y que este obtiene grandes sumas de dinero a través del tráfico de fentanilo —un opioide más potente que la morfina— que está diezmando a los jóvenes en Estados Unidos, a tal punto que representa una crisis de salud pública en el país.

“Los narcotraficantes y sus cómplices en el poder deben saber que están en la mira y que Estados Unidos tiene derecho —y el deber— de defenderse de la ola de drogas que azota a nuestro país”, sostuvo el mandatario.

image Mientras Trump acecha a Maduro, Rusia y Bielorrusia le ofrecen asilo.

En medio de este panorama de amenazas injerencistas de Estados Unidos sobre Venezuela, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró que su país está dispuesto a dar asilo político a Nicolas Maduro si el mandatario chavista decide abandonar Caracas. No obstante, aclaró que aún se no ha discutido formalmente sobre esa posibilidad, según recoge BELTA y Newsmax TV.

Del mismo modo, el gobierno de Rusia también se ofreció extraoficialmente a brindar asilo a Nicolás Maduro frente a un hipotético exilio forzado dada la injerencia de Donald Trump en Venezuela. En la conversación que mantuvieron ambos mandatarios, según el Kremlin, Putin “reafirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.

El líder de Rusia, según el comunicado, “subrayó que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”. Al mismo tiempo agregó que Putin le manifestó que continuará apoyando a Venezuela y que puso a disposición su “capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales”.

Por su parte, en Latinoamérica, el gobierno de Colombia declaró la semana pasada que no descarta otorgar asilo a Nicolás Maduro, en pleno contexto de pie de guerra entre Venezuela y Donald Trump, el cual ya anticipó que habrá ataques terrestres en Caracas.

