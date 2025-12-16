Bielorrusia ofrece asilo a Nicolás Maduro y Rusia extraoficialmente también

image Lukashenko ofrece a Maduro Bielorrusia si quiere retirarse

Sin embargo, Lukashenko afirmó que “este tema, sinceramente hablando, jamás ha sido abordado”, desmintiendo por completo las especulaciones sobre la existencia de un acuerdo previo de asilamiento para el líder chavista, a quien el Departamento de Estado de Estados Unidos acusa abiertamente de ser el cabecilla del Cártel de los Soles, una banda transnacional a cargo del tráfico de fentanilo en suburbios estadounidenses. Estados Unidos también denuncia que el gobierno de Maduro recibe financiamiento del crimen organizado.

El mandatario bielorruso tanbién describió a Nicolás Maduro como “un tipo duro. Es un ‘chavista’, es un tipo duro como (el ex presidente venezolano Hugo) Chávez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos”.

Embed - El presidente de Venezuela, Maduro, es bienvenido en Bielorrusia, dice Lukashenko

Lukashenko insistió en que “nunca hemos hablado con Maduro al respecto. Sinceramente hablando, sobre Venezuela hablamos más con los estadounidenses que con Maduro sobre su dimisión. Es un hombre corajudo”.

A pesar de desmentir la existencia de un acuerdo previo de asilamiento, lo cierto es que, el jueves pasado, Lukashenko mantuvo por segunda vez en 17 días una segunda reunión con Jesús Rafael Salazar Velázquez, embajador de Venezuela en Moscú.

Según la agencia de noticias estatal bielorrusa Belta, Lukashenko pactó con Velázquez “coordinar ciertos asuntos” con Maduro.

“Acordamos que, tras resolver ciertos asuntos, usted se tomaría el tiempo para reunirse conmigo y tomar la decisión pertinente, que es de nuestra competencia. Y, de ser necesario, involucraríamos al presidente de Venezuela”, dijo el líder bielorruso.

image Reunión de Lukashenko con el embajador venezolano en Moscú.

Colombia, Rusia o Medio Oriente como otras opciones de asilamiento para Maduro

El gobierno de Rusia también se ofreció extraoficialmente a brindar asilo a Nicolás Maduro frente a un hipotético exilio forzado dada la injerencia de Donald Trump en Venezuela. El jueves pasado, un portavoz del Kremlin difundió el contenido de la llamada telefónica que mantuvo Vladimir Putin con su homólogo venezolano.

En la conversación, Putin “reafirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.

image Vladimir Putin y su homólogo de Bielorrusia.

Según la oficina del presidente ruso, Putin y Maduro también confirmaron su “compromiso mutuo” con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, en los ámbitos económico, energético y comercial, y reiteraron “el carácter estratégico, sólido y ascendente” de las relaciones bilaterales.

El líder de Rusia, según el comunicado, “subrayó que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”. Al mismo tiempo, agregó que Putin le manifestó que continuará apoyando a Venezuela y que puso a disposición su “capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales”.

Por su parte, en Latinoamérica, el gobierno de Colombia declaró la semana pasada que no descarta otorgar asilo a Nicolás Maduro, en pleno contexto de pie de guerra entre Venezuela y Donald Trump, el cual ya anticipó que habrá ataques terrestres en Caracas.

image El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Nicolás Maduro.

En una entrevista con Caracol Radio, la canciller colombiana Rosa Villavicencio explicó que “en el momento de tensión que existe, pues hay que negociar, y seguramente, si Estados Unidos exige una transición o un cambio, pues es una cosa que ellos deben valorar. Y si esa salida implica que deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”.

Villavicencio afirmó el jueves que Nicolás Maduro "tendría las puertas abiertas" de Colombia, aunque aseguró que probablemente preferiría un destino “más distante y seguro”.

A pesar de no nombrar directamente al destino alternativo a Colombia, se puede inferir que Nicolás Maduro podría ser asilado en algún país de Medio Oriente afín a Teherán, o en Moscú, debido a las alianzas comerciales que Caracas mantiene con Irán y Rusia.

También se ha mencionado a Cuba como posible país de acogida, dada su cercanía política con Caracas. Asimismo, la canciller aseveró que el objetivo del gobierno colombiano es que Venezuela pueda sortear la actual crisis política y que avance hacia una transición ordenada, institucional y pacífica, a la que describió como “el escenario deseado”.

