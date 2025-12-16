Disclosure Day: Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción con una nueva película

Josh O’Connor, uno de los nombres jóvenes en mayor ascenso del cine actual tras el éxito de Challengers, donde compartió pantalla con Zendaya, encarna a un personaje obsesionado con sacar a la luz una verdad que incomoda al poder. El tráiler sugiere que la presencia de estos seres no solo interfiere en el lenguaje humano y la comunicación, sino también en el comportamiento de las personas y de los animales, una alteración silenciosa que se expande como amenaza invisible.

El reparto se completa con Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell, mientras que detrás de cámara Spielberg vuelve a apoyarse en colaboradores históricos: David Koepp en el guion, John Williams en la música y Janusz Kamiski en la fotografía. Un equipo que refuerza la idea de un proyecto concebido como uno de los grandes eventos cinematográficos de los próximos años.

Embed - Disclosure Day Teaser Trailer (2026)

OVNIs, secretos y una pregunta que vuelve al centro

Más allá del cine, Disclosure Day llega en un momento particular. La reapertura del debate sobre los ovnis, alimentada por filtraciones oficiales, informes desclasificados y audiencias públicas en Estados Unidos, reinstaló una pregunta que parecía relegada a la ficción. Spielberg toma ese clima y lo convierte en relato, explorando no solo el fenómeno extraterrestre, sino el impacto social y emocional de una verdad imposible de ocultar.

Con estreno previsto para el 12 de junio de 2026, el film todavía está lejos de llegar a los cines. Pero el tráiler ya cumplió su función: volvió a poner a Spielberg en el centro de la conversación cultural y reactivó una fascinación que, lejos de agotarse, parece más vigente que nunca.

------------------------------------------------------

Más notas de Urgente24:

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio

La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

El arma de China que destroza a Silicon Valley: Así arrasa en la guerra de la inteligencia artificial