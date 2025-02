Steven Spielberg se aleja de Marvel y StarWars: La nueva película del Rey de Hollywood ya tiene fecha

image.png

El cambio de fecha provocó un efecto cascada en la industria. La fecha que ahora ocupa Spielberg pertenecía originalmente a los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como "Daniels", creadores del fenómeno "Everything Everywhere All at Once". Universal aseguró que el proyecto de los ganadores del Oscar sigue en marcha y pronto anunciarán su nueva fecha de estreno.