'Clayface': Así será la película de DC Comics inspirada en un éxito de los Oscar

image.png 'Clayface' se inspira en la trama de 'La sustancia': las dos películas cuentan la historia de actores que prueban un suero que los transforman físicamente, desesperados por recuperar su antigua gloria.

Lo que se sabe hasta ahora es que el guion de Clayface está terminado, pero la película no tiene director confirmado, aunque se barajaron los nombres de Jeff Wadlow (Verdad o reto, Fantasy Island, etc.) y Juan Antonio Bayona (La sociedad de la nieve) como posibles candidatos. Sin embargo, la opción más fuerte sigue siendo James Watkins, director de No hables con extraños, quien sería el encargado de llevar esta historia al cine.