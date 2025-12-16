Jubilación ANSES: Tras el aumento, así quedará el haber mínimo en 2026

Por el momento, ANSES no confirmó oficialmente si el bono seguirá vigente el primer mes de 2026.

Cómo quedan la PUAM y las pensiones de ANSES en enero

El aumento del 2,47% también impactará en otras prestaciones previsionales administradas por ANSES:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

$279.443,60 Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.523,04

En caso de confirmarse el bono de $70.000, estos ingresos se elevarían a $349.443,60 y $314.523,04, respectivamente. Por su parte, la pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $349.303,33, también con la posibilidad de sumar el refuerzo.

Aumentan las jubilaciones: El ajuste que se celebra en diciembre

Jubilación y ANSES: Qué pasa con las asignaciones sociales

La movilidad mensual no solo alcanza a la jubilación, sino también a las asignaciones que paga ANSES. Desde enero de 2026, los montos quedarán de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58

$125.529,58 AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

$408.697,46 Asignación por Embarazo: $118.454,32

En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, se mantiene el esquema de pago del 80% mensual y el 20% acumulado, que se cobra una vez presentada la libreta sanitaria y educativa.

El sistema de movilidad mensual de la jubilación ANSES bajo la lupa

Desde abril de 2024, la jubilación de ANSES se ajusta todos los meses según la inflación, sin necesidad de decretos adicionales. A partir de enero de 2025, el mecanismo quedó completamente automatizado.

Sin embargo, especialistas advierten que la actualización por IPC no garantiza una mejora real del poder adquisitivo si los precios continúan avanzando a un ritmo similar o superior.

