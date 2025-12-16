La jubilación mínima de ANSES volverá a actualizarse en enero de 2026 bajo el esquema de movilidad mensual atado a la inflación. El ajuste confirmado será del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, y marcará el primer aumento del año para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.
AJUSTE POR INFLACIÓN
Jubilación ANSES: Tras el aumento, así quedará el haber mínimo en 2026
ANSES avanza con el calendario de pagos de la jubilación en diciembre, que incluye aguinaldo y refuerzos, y prepara el esquema de liquidaciones para enero.
Aunque el mecanismo busca darle previsibilidad al sistema, el impacto real sobre el bolsillo vuelve a abrir el debate sobre si la jubilación logra o no ganarle a la suba de precios.
Jubilación mínima ANSES: Cuánto se cobra en enero de 2026
Con la actualización del 2,47%, la jubilación mínima que paga ANSES pasará a ser de $349.303,33 en enero de 2026. El aumento surge de la fórmula de movilidad mensual que rige desde abril de 2024 y que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.
Este sistema fue establecido por el Decreto 274/2024, que dejó atrás los aumentos trimestrales y dispuso ajustes automáticos todos los meses. El objetivo oficial fue reducir el desfasaje entre precios e ingresos previsionales, aunque en la práctica los jubilados siguen dependiendo de refuerzos extraordinarios para sostener el poder adquisitivo.
¿Habrá bono para la jubilación ANSES en enero de 2026?
Además del haber base, el Gobierno analiza la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima de ANSES. Si el refuerzo se mantiene en enero, el ingreso total de los jubilados que perciben el haber más bajo alcanzaría los $419.303,33.
Por el momento, ANSES no confirmó oficialmente si el bono seguirá vigente el primer mes de 2026.
Cómo quedan la PUAM y las pensiones de ANSES en enero
El aumento del 2,47% también impactará en otras prestaciones previsionales administradas por ANSES:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60
- Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.523,04
En caso de confirmarse el bono de $70.000, estos ingresos se elevarían a $349.443,60 y $314.523,04, respectivamente. Por su parte, la pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $349.303,33, también con la posibilidad de sumar el refuerzo.
Jubilación y ANSES: Qué pasa con las asignaciones sociales
La movilidad mensual no solo alcanza a la jubilación, sino también a las asignaciones que paga ANSES. Desde enero de 2026, los montos quedarán de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58
- AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
- Asignación por Embarazo: $118.454,32
En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, se mantiene el esquema de pago del 80% mensual y el 20% acumulado, que se cobra una vez presentada la libreta sanitaria y educativa.
El sistema de movilidad mensual de la jubilación ANSES bajo la lupa
Desde abril de 2024, la jubilación de ANSES se ajusta todos los meses según la inflación, sin necesidad de decretos adicionales. A partir de enero de 2025, el mecanismo quedó completamente automatizado.
Sin embargo, especialistas advierten que la actualización por IPC no garantiza una mejora real del poder adquisitivo si los precios continúan avanzando a un ritmo similar o superior.
Más noticias en Urgente24
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
La Corte Suprema ratificó la separación entre el patrimonio estatal y el de YPF y habrá impacto en Nueva York
La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean
La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix
La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo