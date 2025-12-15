urgente24
La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix

Netflix sorprende con una miniserie de pocos capítulos que todos aclaman y ven en una tarde. De las más elegidas.

15 de diciembre de 2025 - 08:50
La miniserie que todos aclaman en Netflix.

Por MICAELA AGUIRRE

La plataforma de Netflix volvió a sorprender con una miniserie espectacular de solo 7 episodios que muchos aclaman. La misma reúne drama, suspenso y una mezcla que te va a mantener alerta en todo momento. Es de las más vistas y todos coinciden en que es una joya para ver al menos una vez.

Si estás pensando en empezar una nueva miniserie entonces no podés perderte está producción de Netflix. La misma es que esas que se ven en una sola tarde y sin duda supo conquistar a todos.

image

La miniserie que todos aclaman en Netflix

En esta miniserie hay una mezcla de drama, thriller y también otros condimentos que la hacen única. Con España como escenario principal, Clanes ya se convirtió en una joya de la plataforma. Sin duda es muy aclamada.

La misma cuenta la historia de una serie de pueblos costeros de Galicia en donde el narcotráfico y las drogas son moneda corriente. Además, en la misma transcurre una historia de amor entre una abogada recién llegada y el hijo de un capo narco.

Toda esta serie gira en torno a un relato criminal en donde las cosas van transcurriendo de manera natural. Una historia que sin duda deja a todos con ganas de más.

