Santa Fe incorpora beneficios fiscales sin pagar Ingresos Brutos

En ese proceso se definieron cuatro objetivos centrales: reducir impuestos y otorgar beneficios tributarios, en especial en Ingresos Brutos; promover la actividad productiva y la generación de empleo; sostener la estabilidad fiscal de las PyMEs; y brindar previsibilidad y seguridad jurídica, sin supeditar la política tributaria provincial a eventuales reformas nacionales.

Dentro de dicho escenario, y en articulación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, el artículo 22 del proyecto incorpora la posibilidad de deducir de la base imponible los ingresos derivados de préstamos y asistencias financieras que se encuadren en los programas de financiamiento destinados a emprendedores, Pymes y productores de la provincia.

image El proyecto de Ley Tributaria de Santa Fe ya obtuvo media sanción en la Legislatura.

En tanto, el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, explicó que "la mirada productiva con la que se desarrolló la Ley Tributaria 2026 es integral", y remarcó que el esquema de beneficios incluye tanto a bancos como a fintech.

"Al reducir la carga impositiva se baja el costo del crédito y se amplían las posibilidades de financiamiento para las PyMEs y otros sectores clave de la economía santafesina". "Al reducir la carga impositiva se baja el costo del crédito y se amplían las posibilidades de financiamiento para las PyMEs y otros sectores clave de la economía santafesina".

De manera continuada, el funcionario señaló que aliviar el peso de los impuestos sobre el precio del dinero "estimula la inversión y el consumo, y genera un efecto virtuoso que impacta positivamente en la actividad económica en su conjunto".

A partir de lo destacado, el objetivo final es que el sistema tributario provincial acompañe el crecimiento y contribuya a consolidar un entorno más dinámico y competitivo para la producción y el empleo en Santa Fe.

