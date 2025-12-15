SANTA FE. El proyecto de Ley Tributaria, que ya obtuvo media sanción en la Legislatura, incorpora un conjunto de beneficios fiscales destinados a reducir la carga impositiva sobre el financiamiento productivo y el acceso al crédito. Las entidades financieras y las fintech podrán otorgar préstamos por más de $10 billones sin pagar el impuesto sobre los Ingresos Brutos.
MENOR PRESIÓN IMPOSITIVA
Santa Fe incorpora beneficios fiscales sin pagar Ingresos Brutos
A partir del proyecto de Ley Tributaria, bancos y fintech podrán otorgar más de $10 billones en créditos en 2026 sin pagar Ingresos Brutos.
Beneficios fiscales sin pagar Ingresos Brutos
La iniciativa establece que bancos y plataformas financieras podrán deducir hasta el 25% de su base imponible del impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses y actualizaciones generados por préstamos y otras asistencias financieras.
El beneficio alcanza a los créditos destinados a pequeñas y medianas empresas santafesinas, a préstamos hipotecarios para la compra, construcción, refacción o ampliación de vivienda única, y a créditos o contratos de leasing para la adquisición de taxis, remises y unidades de transporte público de pasajeros.
Según las estimaciones oficiales, una vez en vigencia la normativa, el volumen de financiamiento que podrá canalizarse bajo este esquema superará los $10 billones, lo que permitirá ampliar la oferta de crédito y mejorar sus condiciones para los sectores alcanzados.
Menor presión impositiva para impulsar el crédito productivo
La Ley Tributaria fue elaborada con una orientación productiva y a partir del diálogo con distintos actores de la economía santafesina.
En ese proceso se definieron cuatro objetivos centrales: reducir impuestos y otorgar beneficios tributarios, en especial en Ingresos Brutos; promover la actividad productiva y la generación de empleo; sostener la estabilidad fiscal de las PyMEs; y brindar previsibilidad y seguridad jurídica, sin supeditar la política tributaria provincial a eventuales reformas nacionales.
Dentro de dicho escenario, y en articulación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, el artículo 22 del proyecto incorpora la posibilidad de deducir de la base imponible los ingresos derivados de préstamos y asistencias financieras que se encuadren en los programas de financiamiento destinados a emprendedores, Pymes y productores de la provincia.
En tanto, el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, explicó que "la mirada productiva con la que se desarrolló la Ley Tributaria 2026 es integral", y remarcó que el esquema de beneficios incluye tanto a bancos como a fintech.
De manera continuada, el funcionario señaló que aliviar el peso de los impuestos sobre el precio del dinero "estimula la inversión y el consumo, y genera un efecto virtuoso que impacta positivamente en la actividad económica en su conjunto".
A partir de lo destacado, el objetivo final es que el sistema tributario provincial acompañe el crecimiento y contribuya a consolidar un entorno más dinámico y competitivo para la producción y el empleo en Santa Fe.
Más contenidos en Urgente24
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River
Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta