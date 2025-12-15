urgente24
Santa Fe incorpora beneficios fiscales sin pagar Ingresos Brutos

A partir del proyecto de Ley Tributaria, bancos y fintech podrán otorgar más de $10 billones en créditos en 2026 sin pagar Ingresos Brutos.

15 de diciembre de 2025 - 08:28
La medida apunta a reducir el costo del crédito para Pymes, viviendas y transporte público, y a dinamizar la actividad económica.

Beneficios fiscales sin pagar Ingresos Brutos

La iniciativa establece que bancos y plataformas financieras podrán deducir hasta el 25% de su base imponible del impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses y actualizaciones generados por préstamos y otras asistencias financieras.

El beneficio alcanza a los créditos destinados a pequeñas y medianas empresas santafesinas, a préstamos hipotecarios para la compra, construcción, refacción o ampliación de vivienda única, y a créditos o contratos de leasing para la adquisición de taxis, remises y unidades de transporte público de pasajeros.

Según las estimaciones oficiales, una vez en vigencia la normativa, el volumen de financiamiento que podrá canalizarse bajo este esquema superará los $10 billones, lo que permitirá ampliar la oferta de crédito y mejorar sus condiciones para los sectores alcanzados.

image
La medida apunta a reducir el costo del crédito para Pymes, viviendas y transporte público, y a dinamizar la actividad económica.

Menor presión impositiva para impulsar el crédito productivo

La Ley Tributaria fue elaborada con una orientación productiva y a partir del diálogo con distintos actores de la economía santafesina.

En ese proceso se definieron cuatro objetivos centrales: reducir impuestos y otorgar beneficios tributarios, en especial en Ingresos Brutos; promover la actividad productiva y la generación de empleo; sostener la estabilidad fiscal de las PyMEs; y brindar previsibilidad y seguridad jurídica, sin supeditar la política tributaria provincial a eventuales reformas nacionales.

Dentro de dicho escenario, y en articulación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, el artículo 22 del proyecto incorpora la posibilidad de deducir de la base imponible los ingresos derivados de préstamos y asistencias financieras que se encuadren en los programas de financiamiento destinados a emprendedores, Pymes y productores de la provincia.

image
El proyecto de Ley Tributaria de Santa Fe&nbsp; ya obtuvo media sanci&oacute;n en la Legislatura.&nbsp;

El proyecto de Ley Tributaria de Santa Fe ya obtuvo media sanción en la Legislatura.

En tanto, el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, explicó que "la mirada productiva con la que se desarrolló la Ley Tributaria 2026 es integral", y remarcó que el esquema de beneficios incluye tanto a bancos como a fintech.

"Al reducir la carga impositiva se baja el costo del crédito y se amplían las posibilidades de financiamiento para las PyMEs y otros sectores clave de la economía santafesina". "Al reducir la carga impositiva se baja el costo del crédito y se amplían las posibilidades de financiamiento para las PyMEs y otros sectores clave de la economía santafesina".

De manera continuada, el funcionario señaló que aliviar el peso de los impuestos sobre el precio del dinero "estimula la inversión y el consumo, y genera un efecto virtuoso que impacta positivamente en la actividad económica en su conjunto".

A partir de lo destacado, el objetivo final es que el sistema tributario provincial acompañe el crecimiento y contribuya a consolidar un entorno más dinámico y competitivo para la producción y el empleo en Santa Fe.

