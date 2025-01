La disputa por Ingresos Brutos continúa: Pullaro no tuvo piedad con Galperín

"Desde Mercado Libre consideramos que seguir aumentando impuestos distorsivos es un grave error", concluyeron los representantes de la firma. Así anunciaron que "es hora de priorizar a las pyme y los productores" mediante un recorte de la carga impositiva para promover el desarrollo económico en lugar de frenarlo.

image.png El comunicado de Mercado Libre contra la suba de impuestos provinciales.

La respuesta de Maximiliano Pullaro

En el marco del acto de firma de inicio de la obra para la pavimentación de la Avenida Peñaloza en la capital santafesina, el radical remarcó que su administración "no negocia el orden y la eficiencia". A su vez, agregó: "no toleramos aprietes", en relación al mensaje publicado en las redes sociales de Mercado Libre.

En ese sentido aclaró que "Acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera". De manera continuada, el mandatario explicó que lo que realiza la provincia "es cobrar impuesto a operaciones que se hacían en negro; no estamos aumentado ninguna alícuota"

"No intente mentirle a la República Argentina: en la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos", dijo y apuntó sobre Marcos Galperín: "Si le molesta, lo siento" pero "con Santa Fe no".

Posteriormente, el gobernador santafesino defendió sus ideales y señaló que "si detectamos operaciones en negro que generan competencia desleal, desde un garaje donde se comercializan diferentes productos, generando ventajas sobre muchas personas que pagan impuestos, que tienen un local habilitado, la provincia tiene que actuar".

"Si no lo hacemos, desprotegemos a tantos comerciantes que de manera desleal están perdiendo. Y después, por supuesto, le vamos a cobrar impuesto a la bicicleta financiera, a ese delay, entre lo que es la acreditación y lo que es el saldo de las cuentas", añadió.

Como cierre, Pullaro destacó que lo recaudado en la provincia se destina a la obra pública y también recordó que Santa Fe "es la única provincia que está llevando adelante obra pública y el año pasado pusimos 500 millones de dólares y este año vamos a poner 1.500 millones de dólares más que lo que va a poner el Estado Nacional y más que lo que va a poner cualquier provincia de la República Argentina".

