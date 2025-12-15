Una nueva medida de fuerza que afectará a vuelos en todo el país tendrá lugar en lo que resta de diciembre, según anunció la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). El gremio de los controladores adelantó el paro en el marco de un conflicto abierto con el Gobierno nacional a través de la Empresa Nacional de Navegación Aérea (EANA).
DESPEGUES
Los vuelos para las fiestas, sin control: El impacto del paro de controladores
En lo que queda de diciembre, los vuelos podrían complicarse en todo el país por una medida de fuerza programada. Qué días será.
El conflicto, que ya lleva meses de vigencia y que llevó a los controladores a impactar en distintas etapas el funcionamiento de los vuelos comerciales de pasajeros y carga, cerrará el año sin resolverse y con la promesa de complicar a miles de viajeros en una época pico. Al igual que en versiones anteriores, ATEPSA programó el abandono de tareas en días y franjas horarias específicas dada la naturaleza esencial de la tarea.
Los días apuntados por el gremio serían el miércoles 17, jueves 18, martes 23, sábado 27 y lunes 29 de diciembre. Los tres primeros días, las medidas afectarán los despegues de vuelos nacionales, y a partir del sábado 27 comenzará la afectación de los despegues internacionales.
Aumentan los vuelos, pero no los sueldos
La modalidad del paro será en franjas horarias. El primer día (17/12) se verán afectados los despegues entre las 8 y las 11 horas, mientras que el segundo (18/12) tendrá lugar entre las 16 y las 19.
El tercer día se cancelará el servicio de despegue entre las 16 y las 19 (23/12) y el cuarto día será entre las 14 y las 17 (27/12). Por último, el 29 de diciembre la actividad en todos los aeropuertos se verá afectada entre las 8 y las 11.
Según los controladores, la política de Cielos Abiertos que el Gobierno nacional impulsa para el aumento de la oferta de vuelos no ha sido acompañada con un plan paralelo de adaptación del sistema de control aéreo. Esto incluye las cargas laborales de los trabajadores en las torres, que aumentaron desproporcionadamente en relación a los ingresos registrados en los últimos meses.
Más viajes
Mientras tanto, el mercado aerocomercial siguió su expansión sobre el cierre del año. En ese sentido, ANAC destacó un crecimiento interanual del 10% en la cantidad de pasajeros transportados durante octubre, último dato oficial.
Según el relevamiento, 4.287.876 pasajeros volaron durante ese mes, lo que además se tradujo en un crecimiento interanual del 8% en los movimientos aéreos. De esa manera, el caudal de trabajo para los controladores habría aumentado de manera notable, aunque sin ser seguido por un incremento de la estructura destinada a tal fin en uno de los empleos con mayor nivel de estrés en el mundo.
Más noticias en Urgente24:
En Chile, José Kast (derecha) ganó por casi 17 puntos a Jeannette Jara (izquierda)
¿Kast será aliado de Casa Rosada o insistirá con reclamos de Chile sobre Patagonia y Antártida?
"Todo marcha según el plan está por verse: ¿A qué vino Bessent si todo andaba bien?"
Europa endurece el control online: Shein y Alibaba bajo la lupa por productos peligrosos