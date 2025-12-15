Los vuelos para las fiestas, sin control: El impacto del paro de controladores

ATEPSA P El cronograma que afectará a los vuelos.

Aumentan los vuelos, pero no los sueldos

La modalidad del paro será en franjas horarias. El primer día (17/12) se verán afectados los despegues entre las 8 y las 11 horas, mientras que el segundo (18/12) tendrá lugar entre las 16 y las 19.

El tercer día se cancelará el servicio de despegue entre las 16 y las 19 (23/12) y el cuarto día será entre las 14 y las 17 (27/12). Por último, el 29 de diciembre la actividad en todos los aeropuertos se verá afectada entre las 8 y las 11.

Según los controladores, la política de Cielos Abiertos que el Gobierno nacional impulsa para el aumento de la oferta de vuelos no ha sido acompañada con un plan paralelo de adaptación del sistema de control aéreo. Esto incluye las cargas laborales de los trabajadores en las torres, que aumentaron desproporcionadamente en relación a los ingresos registrados en los últimos meses.

Entre los puntos centrales, está la negativa de reincorporar trabajadores despedidos, rever la complejidad de los aeropuertos, la trayectoria del personal, la actualización de refrigerios y demás incumplimientos. Estos reclamos llevan al menos tres meses de vigencia sin obtener respuesta. Los trabajadores tienen que afrontar dos o tres actividades para llegar a fin de mes, denunciaron desde el gremio.

Torre de control P Sin control de vuelos en diciembre.

Más viajes

Mientras tanto, el mercado aerocomercial siguió su expansión sobre el cierre del año. En ese sentido, ANAC destacó un crecimiento interanual del 10% en la cantidad de pasajeros transportados durante octubre, último dato oficial.

Según el relevamiento, 4.287.876 pasajeros volaron durante ese mes, lo que además se tradujo en un crecimiento interanual del 8% en los movimientos aéreos. De esa manera, el caudal de trabajo para los controladores habría aumentado de manera notable, aunque sin ser seguido por un incremento de la estructura destinada a tal fin en uno de los empleos con mayor nivel de estrés en el mundo.

