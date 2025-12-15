Las 5 películas de Rob Reiner que explican por qué fue un director irrepetible

5 películas para entender a Reiner, el director que nunca subestimó al espectador

Hablar de las mejores películas de Rob Reiner es recorrer una filmografía que sirvió como caja de herramientas para entender cómo es el cine bien hecho.

This Is Spinal Tap (1984) sigue siendo una anomalía feliz. Reiner no solo se rió del rock, sino que creó un lenguaje nuevo, el del mockumentary moderno (ahora tan reconocido por The Office o Borat), con escenas que todavía hoy se citan sin perder gracia. El famoso chiste del amplificador que llega "hasta 11" sintetiza perfectamente cómo exagerar la realidad sin traicionarla.

image

Cuenta conmigo (1986) es, para muchos, su película más conmovedora. Cuatro chicos que caminan por las vías del tren para encontrar un cuerpo, pero en realidad buscando algo mucho más complejo: el final de la infancia. No hay una nostalgia barata ni golpes bajos, y eso explica por qué sigue funcionando cada vez que se la vuelve a ver, incluso 40 años después de su estreno.

image

Con La princesa prometida (1987), Reiner logró algo rarísimo: hacer una película familiar que no envejece. Cada personaje, cada diálogo y cada giro están pensados para durar. "Inconcebible" o "Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir" y otras más no son solo líneas graciosas, son marcas culturales que siguen vigentes aunque pasen los años.

image

Cuando Harry conoció a Sally (1989) terminó de confirmar su talento para el ritmo y los vínculos humanos. La química entre Meg Ryan y Billy Crystal, el guion de Nora Ephron y la dirección de Reiner construyen una comedia romántica adulta, hablada, observacional, que todavía hoy es referencia obligada para cualquiera.

image

Y Misery o Miseria (1990) demuestra que también sabía moverse en terrenos más incómodos. Adaptar a Stephen King sin caer en el exceso no era fácil, y Reiner lo logró con tensión sostenida, humor negro y una Kathy Bates inolvidable, que ganó el Oscar con justicia.

image

Rob Reiner murió de forma violenta e injusta. Pero su cine, que sigue circulando, citándose y viéndose, confirma algo clave: hay directores que se van, pero no desaparecen. Y Reiner es claramente uno de ellos.

---------------------------------------------------------------------

