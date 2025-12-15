La muerte de Rob Reiner sacudió a Hollywood tanto por lo que significa perder a un director del cine popular como por la violencia del hecho y las preguntas que todavía quedan todavía. El asesinato del realizador obliga a volver sobre sus películas como una forma de entender por qué su obra sigue vigente incluso hoy en día.
LO MATARON CON SU ESPOSA
Las 5 películas de Rob Reiner que explican por qué fue un director irrepetible
Hollywood despertó con la triste noticia del asesinato de Rob Reiner, pero sus películas siguen hablando por él: comedia, emoción y cine hecho con corazón.
El crimen que sacudió Hollywood y expuso el tamaño real de Rob Reiner
El 14 de diciembre de 2025, según confirmó la Policía de Los Ángeles, Rob Reiner fue hallado muerto junto a su esposa, ambos con heridas de arma blanca, dentro de su casa en el barrio de Brentwood. La causa quedó en manos de la división de Robos y Homicidios del LAPD, sin detenidos ni sospechosos identificados al momento de publicarse esta nota y con pericias todavía en curso (aunque en la industria y la revista People señalan a Nick, su segundo hijo, cuyos problemas con las adicciones le trajeron dificultades al matrimonio).
Tenía 78 años, cuatro hijos (entre ellos la actriz Tracy Reiner) y una carrera que atravesó cuatro décadas sin repetirse nunca del todo.
Hay algo especialmente perturbador en la forma en la que murió Reiner si se la cruza con su filmografía. Nunca se lo asoció al cinismo ni al golpe bajo, sino todo lo contrario: incluso cuando se metía con el terror o el drama judicial, como en Miseria o Cuestión de honor, lo hacía desde un lugar humano, accesible, con un pulso narrativo que no necesitaba exageraciones. Era el director que "podía hacerlo todo".
Y no es exageración, porque Reiner fue de esos directores que entendieron algo básico y hoy bastante olvidado: el público no es tonto y no necesita que le expliquen todo. Por eso hizo falsos documentales, comedias románticas, cine de aventuras y thrillers psicológicos, sin quedar atrapado en una fórmula ni en una marca personal vacía.
5 películas para entender a Reiner, el director que nunca subestimó al espectador
Hablar de las mejores películas de Rob Reiner es recorrer una filmografía que sirvió como caja de herramientas para entender cómo es el cine bien hecho.
This Is Spinal Tap (1984) sigue siendo una anomalía feliz. Reiner no solo se rió del rock, sino que creó un lenguaje nuevo, el del mockumentary moderno (ahora tan reconocido por The Office o Borat), con escenas que todavía hoy se citan sin perder gracia. El famoso chiste del amplificador que llega "hasta 11" sintetiza perfectamente cómo exagerar la realidad sin traicionarla.
Cuenta conmigo (1986) es, para muchos, su película más conmovedora. Cuatro chicos que caminan por las vías del tren para encontrar un cuerpo, pero en realidad buscando algo mucho más complejo: el final de la infancia. No hay una nostalgia barata ni golpes bajos, y eso explica por qué sigue funcionando cada vez que se la vuelve a ver, incluso 40 años después de su estreno.
Con La princesa prometida (1987), Reiner logró algo rarísimo: hacer una película familiar que no envejece. Cada personaje, cada diálogo y cada giro están pensados para durar. "Inconcebible" o "Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir" y otras más no son solo líneas graciosas, son marcas culturales que siguen vigentes aunque pasen los años.
Cuando Harry conoció a Sally (1989) terminó de confirmar su talento para el ritmo y los vínculos humanos. La química entre Meg Ryan y Billy Crystal, el guion de Nora Ephron y la dirección de Reiner construyen una comedia romántica adulta, hablada, observacional, que todavía hoy es referencia obligada para cualquiera.
Y Misery o Miseria (1990) demuestra que también sabía moverse en terrenos más incómodos. Adaptar a Stephen King sin caer en el exceso no era fácil, y Reiner lo logró con tensión sostenida, humor negro y una Kathy Bates inolvidable, que ganó el Oscar con justicia.
Rob Reiner murió de forma violenta e injusta. Pero su cine, que sigue circulando, citándose y viéndose, confirma algo clave: hay directores que se van, pero no desaparecen. Y Reiner es claramente uno de ellos.
