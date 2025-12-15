Mercado Pago ya tiene tarjeta de crédito: cómo sacarla y qué beneficios hay

Mercado Pago está avanzando a grandes pasos para dejar de ser solo una billetera virtual y pasar a tener otro tipo de servicios financieros. La implementación de su tarjeta de crédito propia es un gran avance y te contamos de qué manera podés obtenerla.
La billetera virtual Mercado Pago ya tiene su propia tarjeta de crédito. Todos los beneficios y cómo podés obtenerla en simples pasos.
La fintech del universo Mercado Libre quiere convertirse en banco y poco a poco lo va consiguiendo. La implementación de una tarjeta de crédito es un gran paso para llegar a ese fin y muchos ya la quieren obtener porque tiene varios beneficios.
Mercado Pago y su tarjeta de crédito: sus beneficios
Por el momento la tarjeta de crédito de Mercado Pago está disponible para algunos usuarios, ya que se debe cumplir con ciertos requisitos crediticios antes de obtenerla. La misma está respaldada por Mastercard y consta de varios beneficios.
La misma no tiene cargo de emisión, tampoco de mantenimiento y no posee renovación anual. Por este lado es una alternativa mucho más flexible y libre a comparación de los plásticos emitidos por bancos tradicionales. Ideal para aquellos que no pueden obtener sus tarjetas bancarias.
Dicha tarjeta viene en formato físico y también virtual y sirve para comprar en muchos comercios que acepten Mastercard. Además, la misma posee tres cuotas sin interés en Mercado Libre. Vas a poder ver los movimientos, ampliar límites y ver resúmenes en la app de Mercado Pago. Es una alternativa digital muy buena para aquellos que quieren empezar de a poco con una tarjeta de crédito sin ataduras.
