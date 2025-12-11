Con el calendario acercándose a la fecha más familiar de todas, la industria del juguete se prepara para un evento que ya se volvió tradición, la Noche de las Jugueterías. A días de Navidad, comercios de todo el país encenderán luces, ofertas y actividades para atraer a familias que buscan adelantar las compras con poco presupuesto.
DESCUENTOS HASTA 50%
Navidad bajo presión: la Noche de las Jugueterías promete precios que tientan
Entre luces, juegos, recorridas y promociones, la Noche de las Jugueterías se consolidó como una tradición previa a Navidad.
Pero este año, el foco no está solo en los descuentos, sino en cómo la fecha se convirtió en un termómetro del consumo, marcado por bolsillos ajustados y un clima económico que obliga a planificar cada regalo con estrategia.
Este jueves 11 de diciembre, la iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) promete activar miles de locales entre la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y las provincias, con un menú variado de rebajas, cuotas y propuestas recreativas.
En su comunicación oficial, la CAIJ remarcó que la iniciativa busca “estimular y adelantar las ventas”, un objetivo importante para cientos de negocios que dependen de diciembre para equilibrar sus cuentas. Este año, además, el mapa interactivo publicado por la entidad permite ver en tiempo real qué tiendas participan, qué promociones ofrecen y qué actividades prepararon para atraer familias.
¿Qué promociones navidad aprovechará el público en esta edición?
Las ofertas son tan variadas como el universo del juguete. Según adelantaron desde la CAIJ, los comercios ofrecerán descuentos que van del 10% al 50% en productos seleccionados, junto con planes de 3, 4 y hasta 6 cuotas sin interés. En muchos casos, la disponibilidad de cuotas depende del banco y del acuerdo con cada local.
Una de las promociones más destacadas proviene del Banco Provincia, que otorgará un 10% de reintegro adicional para compras realizadas con sus medios de pago.
La diversidad también juega a favor del consumidor porque participan jugueterías didácticas, librerías con sección infantil, comercios de barrio, tiendas en shoppings y cadenas regionales.
La Navidad 2025 encuentra a las familias dependiendo más de estas promociones
El clima económico marca el ritmo de la compra de regalos. Con ingresos que tardan en recomponerse y precios que siguen moviéndose semana a semana, la planificación es la estrella de esta Navidad. La Noche de las Jugueterías aparece entonces como una estrategia para estirar el presupuesto lo más que se pueda.
Muchos comercios incluyen un detalle extra para los niños, se tratan de cupones para compras de Reyes. Esa jugada apunta a prolongar el consumo en temporada alta y permitir que quienes no puedan comprar todo antes de Navidad tengan una nueva chance unas semanas después.
