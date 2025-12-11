Navidad bajo presión: la Noche de las Jugueterías promete precios que tientan

Una de las promociones más destacadas proviene del Banco Provincia, que otorgará un 10% de reintegro adicional para compras realizadas con sus medios de pago.

La diversidad también juega a favor del consumidor porque participan jugueterías didácticas, librerías con sección infantil, comercios de barrio, tiendas en shoppings y cadenas regionales.

navidad 2

La Navidad 2025 encuentra a las familias dependiendo más de estas promociones

El clima económico marca el ritmo de la compra de regalos. Con ingresos que tardan en recomponerse y precios que siguen moviéndose semana a semana, la planificación es la estrella de esta Navidad. La Noche de las Jugueterías aparece entonces como una estrategia para estirar el presupuesto lo más que se pueda.

Muchos comercios incluyen un detalle extra para los niños, se tratan de cupones para compras de Reyes. Esa jugada apunta a prolongar el consumo en temporada alta y permitir que quienes no puedan comprar todo antes de Navidad tengan una nueva chance unas semanas después.

