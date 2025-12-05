Súper descuentos del Banco Ciudad en ferias, supermercados, impuestos y servicios

. Carnicerías, Granjas, Pescaderías: 30% de descuento en comercios adheridos.

. Farmacity y McDonald's: Hasta 30% de descuento (con topes específicos por tarjeta).

. Transporte (SUBE): 50% de reintegro en recargas.

. Impuestos y Expensas CABA: 20% de reintegro (ABL, Patentes).

. Cines (los sábados): 50% de descuento.

. Comercios Vecinos y Ferias: 30% de descuento.

Cómo Acceder a los Beneficios:

. App Buepp / MODO: Muchos descuentos se activan al pagar con la aplicación Buepp, la app MODO o usando tu tarjeta de Banco Ciudad con tecnología NFC (pago sin contacto).

. Tarjetas de Crédito/Débito: Algunos beneficios son específicos para Visa o Mastercard, con diferentes topes de reintegro.

Importante

Consultar siempre la app o la web de Banco Ciudad antes de comprar para confirmar los comercios adheridos y los términos y condiciones específicos de cada promoción.

Los beneficios pueden cambiar y se recomienda revisar la información más actualizada.

