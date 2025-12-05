Cuando faltan nada más que dos semanas para la llegada de la navidad y el año nuevo, el Banco Ciudad prepara promociones con importantes descuentos únicos en diciembre, en rubros como impuestos, alimentos, transporte, expensas y entretenimiento que en su conjunto permiten ahorrar a cada usuario de Buepp más de $200.000 mensualmente.
PROMOCIONES DE DICIEMBRE
Súper descuentos del Banco Ciudad en ferias, supermercados, impuestos y servicios
El Banco Ciudad lanzó una promoción con importantes descuentos para diciembre en ferias, supermercados, impuestos y servicios.
Este monto promedio se multiplica en una familia cuando cada uno de sus integrantes, mayores de 13 años, utilizan Buepp, que es de acceso gratuito y sin costos asociados al uso de la billetera.
Las promociones del Banco Ciudad para este mes de diciembre de 2025
Para los vencimientos de diciembre, la billetera ofrece 20% de reintegro todos los días en los siguientes impuestos de la Ciudad de Buenos Aires: ABL, Patentes Automotores y Régimen Simplificado INGRESOS BRUTOS (tope $10.000 mensual por impuesto). Asimismo, brinda 20% de reintegro en trámites de la Ciudad como, por ejemplo, licencia de conducir, infracciones y trámites ante el Registro Civil, entre otros (tope $10.000 por única vez).
Buepp se descarga gratuitamente de las tiendas Play Store de Google y App Store de Apple o desde el QR en la web de Buepp (www.buepp.com.ar).(1)
Descuentos Destacados para Diciembre 2025:
. Supermercados (Jumbo, Disco, Vea): 25% de descuento los martes con Mastercard.
. Carnicerías, Granjas, Pescaderías: 30% de descuento en comercios adheridos.
. Farmacity y McDonald's: Hasta 30% de descuento (con topes específicos por tarjeta).
. Transporte (SUBE): 50% de reintegro en recargas.
. Impuestos y Expensas CABA: 20% de reintegro (ABL, Patentes).
. Cines (los sábados): 50% de descuento.
. Comercios Vecinos y Ferias: 30% de descuento.
Cómo Acceder a los Beneficios:
. App Buepp / MODO: Muchos descuentos se activan al pagar con la aplicación Buepp, la app MODO o usando tu tarjeta de Banco Ciudad con tecnología NFC (pago sin contacto).
. Tarjetas de Crédito/Débito: Algunos beneficios son específicos para Visa o Mastercard, con diferentes topes de reintegro.
Importante
Consultar siempre la app o la web de Banco Ciudad antes de comprar para confirmar los comercios adheridos y los términos y condiciones específicos de cada promoción.
Los beneficios pueden cambiar y se recomienda revisar la información más actualizada.
