Imperdibles subastas del Banco Ciudad: Desde departamentos hasta autos y celulares

La agenda de subastas del Banco Ciudad

Los interesados deben inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores a la subasta en https://subastas.bancociudad.com.ar/, y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta). Los detalles de cada subasta están disponibles con fotos y descripción de cada lote en la plataforma digital.

A continuación, se presentan las próximas subastas:

¿Cuáles son los pasos para participar de la subasta del Banco Ciudad?

1- Contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI.

2- Registro como usuario en https://subastas.bancociudad.com.ar/, en “Iniciar sesión” (las credenciales son las mismas que Autogestión).

3- Ingreso a la Subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/

4- Leer Condiciones de Venta.

5- Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar (Monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

6- Recepción del email de habilitación para poder ofertar.

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar que las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.

