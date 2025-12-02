La OCDE empeoró sus pronósticos para la Argentina en 2026: Más inflación y menos crecimiento

Sobre el crecimiento, el organismo indicó que el PIB real del segundo trimestre de 2025 disminuyó un 0,1% con respecto al trimestre anterior por una caída del 0,7 % en la demanda interna. En esa línea plantea un escenario de caída del consumo: “La confianza de los consumidores sigue siendo baja y, en los supermercados, las ventas no han dejado de caer desde abril”.

Y también enfatiza en la cuestión salarial: “Los salarios reales siguen recuperándose, aunque el ritmo de recuperación se ha ralentizado”.

Swap con USA y temores

“La moneda ha sufrido presiones recientemente, lo que ha provocado intervenciones monetarias y ha ralentizado la acumulación de reservas internacionales”, alerta la OCDE, que refleja la importancia de la ayuda de USA: “Se espera que el swap de divisas por valor de 20.000 millones de dólares estadounidenses con el Tesoro de Estados Unidos, anunciado recientemente, refuerce las reservas del banco central”.

En esa línea, se mantiene el temor a nuevas turbulencias cambiarias: “A pesar de los importantes avances, persisten las vulnerabilidades macroeconómicas, que exponen a la economía a posibles fluctuaciones de la confianza, como demuestra la reciente volatilidad del tipo de cambio. Podrían volver a producirse episodios de volatilidad debido a las bajas reservas de divisas, a la inflación aún elevada y a la necesidad de adoptar nuevas reformas estructurales en una amplia gama de ámbitos de políticas”.

ocde.webp La OCDE aún tiene dudas de que se hayan disipado las turbulencias económicas en la Argentina de Milei.

Más inflación

En cuanto a los precios, la OCDE prevé una inflación de 41,7% en 2025 y un 17,6% en 2026.

Pero en sus proyecciones de septiembre de 2025, la OCDE esperaba para el año próximo la suba de precios sea del 16,5%: “El equilibrio de las cuentas públicas y las elevadas tasas de interés reales contendrán las presiones de la demanda, lo que permitirá que la inflación siga descendiendo hasta situarse en una tasa promedio anual prevista del 41,7%”.

“A pesar de la depreciación del tipo de cambio, la inflación anual apenas ha repuntado ligeramente y se mantuvo en el 31,8% en septiembre”, destacó el informe económico.

