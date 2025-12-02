La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) empeoró su pronóstico de crecimiento e inflación para la Argentina en 2026. El organismo llegó a esta conclusión en diciembre ya que detecta que en la gestión económica de Milei “el crecimiento se ha debilitado” y hay “vulnerabilidades macroeconómicas persistentes”.
La OCDE empeoró sus pronósticos para la Argentina en 2026: Más inflación y menos crecimiento
En su informe de Perspectivas Económicas 2026, la OCDE empeoró las estimaciones sobre crecimiento e inflación de la Argentina de Milei.
"La inflación ha ido disminuyendo y se han cerrado los déficits fiscales, pero el crecimiento se ha debilitado recientemente y las presiones sobre el tipo de cambio han ilustrado las vulnerabilidades macroeconómicas persistentes y la incertidumbre política", concluyó la OCDE en su informe de Perspectivas Económicas 2026 de diciembre 2025.
El organismo mencionó que “se prevé que el crecimiento del PIB real se sitúe en el 4,2% en 2025 y en el 3% en 2026, antes de repuntar hasta el 3,9% en 2027. El crecimiento se verá impulsado por la inversión y las exportaciones, gracias a un entorno cada vez más favorable para las empresas, una regulación menos gravosa y un sector energético y minero en auge”, lo que evidencia que la estimación de crecimiento cayó del 4,3% calculado antes al 3%.
“La restricción del gasto y el aumento de los ingresos tributarios —respaldados por la recuperación económica— han mejorado los resultados fiscales, pero serán necesarias nuevas reformas para mantener la prudencia fiscal al tiempo que se impulsa el crecimiento potencial”, recomendó la OCDE en su informe.
También sugiere que “la política monetaria debe centrarse en mantener la inflación en una senda descendente. El crecimiento generalizado dependerá de la adopción de nuevas reformas regulatorias para reforzar la competencia interna y promover el comercio internacional, al tiempo que se amplía la oferta de formación profesional y técnica”.
Sobre el crecimiento, el organismo indicó que el PIB real del segundo trimestre de 2025 disminuyó un 0,1% con respecto al trimestre anterior por una caída del 0,7 % en la demanda interna. En esa línea plantea un escenario de caída del consumo: “La confianza de los consumidores sigue siendo baja y, en los supermercados, las ventas no han dejado de caer desde abril”.
Y también enfatiza en la cuestión salarial: “Los salarios reales siguen recuperándose, aunque el ritmo de recuperación se ha ralentizado”.
Swap con USA y temores
“La moneda ha sufrido presiones recientemente, lo que ha provocado intervenciones monetarias y ha ralentizado la acumulación de reservas internacionales”, alerta la OCDE, que refleja la importancia de la ayuda de USA: “Se espera que el swap de divisas por valor de 20.000 millones de dólares estadounidenses con el Tesoro de Estados Unidos, anunciado recientemente, refuerce las reservas del banco central”.
En esa línea, se mantiene el temor a nuevas turbulencias cambiarias: “A pesar de los importantes avances, persisten las vulnerabilidades macroeconómicas, que exponen a la economía a posibles fluctuaciones de la confianza, como demuestra la reciente volatilidad del tipo de cambio. Podrían volver a producirse episodios de volatilidad debido a las bajas reservas de divisas, a la inflación aún elevada y a la necesidad de adoptar nuevas reformas estructurales en una amplia gama de ámbitos de políticas”.
Más inflación
En cuanto a los precios, la OCDE prevé una inflación de 41,7% en 2025 y un 17,6% en 2026.
Pero en sus proyecciones de septiembre de 2025, la OCDE esperaba para el año próximo la suba de precios sea del 16,5%: “El equilibrio de las cuentas públicas y las elevadas tasas de interés reales contendrán las presiones de la demanda, lo que permitirá que la inflación siga descendiendo hasta situarse en una tasa promedio anual prevista del 41,7%”.
“A pesar de la depreciación del tipo de cambio, la inflación anual apenas ha repuntado ligeramente y se mantuvo en el 31,8% en septiembre”, destacó el informe económico.
