Bloomberg / AtlasIntel: Mejora la aprobación de Javier Milei entre los argentinos

Es el 1er. aumento desde julio. Su desaprobación (imagen negativa) cayó casi 4 puntos porcentuales desde octubre, hasta el 52%.

Bloomberg:

"La popularidad del presidente argentino Javier Milei aumentó después de la aplastante victoria de su partido en las elecciones de mitad de período, ya que mejoraron las percepciones de los votantes sobre su administración y las expectativas económicas."

Al mismo tiempo, el número de encuestados que calificó la gestión de Milei como “excelente” o “regular” superó el 50%, mientras que quienes la calificaron de “mala” o “muy mala” cayó más de 5 puntos porcentuales, a 46,5%.

Análisis

Sigue Bloomberg:

"El aumento de popularidad de Milei se produce después de que su partido obtuviera el 41% de los votos en disputa en las elecciones intermedias del 26 de octubre en Argentina, muy por encima del 32% obtenido por la oposición peronista. Esta victoria marcó un cambio radical con respecto a las elecciones locales de Buenos Aires a principios de septiembre, cuando el Presidente sufrió una pérdida de 14 puntos porcentuales frente a sus principales rivales. (…)

La actividad económica argentina aumentó un 5% en septiembre respecto al año anterior, superando con creces todas las estimaciones de los analistas en una encuesta de Bloomberg.

El último dato sugiere una expansión del producto interno bruto del 0,5% en el 3er.l trimestre, lo que disipa los temores de una recesión, según Bloomberg Economics. (…)".

----------------------------------------------------

Más notas de Urgente24

