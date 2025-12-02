Bloomberg / AtlasIntel: Mejora la aprobación de Javier Milei entre los argentinos

La aprobación de Javier Milei aumentó al 42,6% en noviembre desde el mínimo de su Administración, el 39,9%, en octubre, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News, reportó Manuela Tobias, de esa agencia.
Si bien las expectativas económicas siguen siendo pesimistas, las perspectivas han mejorado desde octubre. El 64% considera ahora la economía como "mala", frente al 68% anterior.
El 44% de los encuestados prevé un empeoramiento de la economía en los próximos 6 meses, frente al 53% anterior. El 41% prevé ahora una mejora, un aumento de 7 puntos porcentuales.
Es una encuesta en línea realizada del 22/11 al 27/11, con 3.111 participantes, margen de error del 2 % y un nivel de confianza del 95%..
Por supuesto que es curioso que su mínimo ocurriera en el mismo mes que ganó su partido, La Libertad Avanza, ganara la elección. Esto sin duda tuvo que ver con el rescate financiero (y político) que hizo Donald Trump del peso argentino y de su Presidente durante la 2da. quincena de octubre, y las expectativas del electorado luego del triunfo contundente.
Es el 1er. aumento desde julio. Su desaprobación (imagen negativa) cayó casi 4 puntos porcentuales desde octubre, hasta el 52%.
Bloomberg:
"La popularidad del presidente argentino Javier Milei aumentó después de la aplastante victoria de su partido en las elecciones de mitad de período, ya que mejoraron las percepciones de los votantes sobre su administración y las expectativas económicas."
Al mismo tiempo, el número de encuestados que calificó la gestión de Milei como “excelente” o “regular” superó el 50%, mientras que quienes la calificaron de “mala” o “muy mala” cayó más de 5 puntos porcentuales, a 46,5%.
Análisis
Sigue Bloomberg:
"El aumento de popularidad de Milei se produce después de que su partido obtuviera el 41% de los votos en disputa en las elecciones intermedias del 26 de octubre en Argentina, muy por encima del 32% obtenido por la oposición peronista. Esta victoria marcó un cambio radical con respecto a las elecciones locales de Buenos Aires a principios de septiembre, cuando el Presidente sufrió una pérdida de 14 puntos porcentuales frente a sus principales rivales. (…)
La actividad económica argentina aumentó un 5% en septiembre respecto al año anterior, superando con creces todas las estimaciones de los analistas en una encuesta de Bloomberg.
El último dato sugiere una expansión del producto interno bruto del 0,5% en el 3er.l trimestre, lo que disipa los temores de una recesión, según Bloomberg Economics. (…)".
