48 horas decisivas para Axel Kicillof (y Milei se 'relame')

Legislatura bonaerense: En medio de la 'rosca', se definen autoridades en Diputados (y también hay disputa en LLA)

Mañana, un día antes de que se trate el Endeudamiento, la Cámara de Diputados bonaerense definirá sus autoridades, algo que también forma parte de las negociaciones. La situación que se dará es bastante peculiar, dado que el martes sesionará y elegirá autoridades la nueva cámara baja, y el miércoles volverá a configurarse la actual para tratar el endeudamiento.

Juan Rubinacci lo cuenta en Letra P:

"el ejecutivo bonaerense admitió que está tratando de posponer para la semana que viene la elección de las autoridades legislativas. Entiende que no corresponde hacerlo en medio de las negociaciones con propios y ajenos para sacar a flote la autorización que le permita a Kicillof tomar un empréstito por más de 3.000 millones de dólares y avanzar con menos sobresaltos los próximos dos años que le restan de gestión.

(...) El panorama cambia según se mire la Cámara de Diputados o el Senado, en relación con la representación que van a tener las distintas fuerzas a partir del 10 de diciembre, aunque con dos definiciones concretas: habrá mayoría peronista y La Libertad Avanza será la principal oposición. En función de la cantidad de bancas que ocupe cada bloque se repartirán las autoridades que incluyen, además de la Presidencia de la cámara baja, todas las vicepresidencias, secretarías y prosecretarías.

En Diputados, Fuerza Patria tendrá 39 bancas y será la primera minoría. Lo seguirá LLA, luego el PRO, la UCR, Unión y Libertad, Nuevos Aires, la CC y la izquierda, en ese orden. En ese reparto, el peronismo pondrá al presidente de la cámara. El insaurraldismo y el massismo quieren repetir el acuerdo actual en el que se turnan el sillón presidencial y la vicepresidencia; podrían también volver a jugar los mismos nombres: Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera. El kirchnerismo podría empujar a Luis Vivona, mientras que Kicillof quiere en ese lugar a Mariano Cascallares.

La vicepresidencia primera quedará en manos de LLA. Este lunes se reunieron el jefe libertario en Buenos Aires, Sebastián Pareja, y el presidente del bloque Agustín Romo para definir si el hombre de las Fuerzas del Cielo sigue al frente de la bancada o es reemplazado por el parejismo, que podría poner a Juan Osaba. Si eso no pasa y Romo continúa, Pareja podría impulsar para la vice a Ramón 'El Nene' Vera. Los libertarios están tratando de ordenar la interna con cenas y reuniones que les permitan tener un bloque compacto.

La vicepresidencia segunda sería para el PRO, que tendrá 12 bancas. Suenan Agustín Forchieri, Alejandro Rabinovich -que si no va como autoridad podría presidir la bancada- y Fernando Rovello. La UCR podría conservar la que hoy detenta Alejandra Lorden si se reagrupan sus bloques y suman seis bancas, y otra conservará Unión y Libertad, hoy en manos de Fabián Luayza, que tiene la misma cantidad de escaños. También se repartirán las cinco secretarías y las cinco pro secretarías de cámara".