48 horas decisivas para Axel Kicillof (y Milei se 'relame')

Axel Kicillof enfrenta horas complejas en busca de la aprobación del Endeudamiento, tras 2 intentos fallidos, y se le acaban las 'balas'. Milei, encantado.

1 de diciembre de 2025 - 17:26

EN VIVO

Javier Milei ha elegido a Axel Kicillof como enemigo a vencer, en el marco de su estrategia de polarización, lanzándole epítetos varios ("enano soviético" e "inútil", entre otros), incluso negándole el diálogo pese a los pedidos del gobernador bonaerense. El Presidente debe estar encantado, por estas horas, ante la compleja situación que enfrenta el mandatario provincial, a quien se le acaba el tiempo para que la Legislatura apruebe el Financiamiento (Endeudamiento), clave para lo que viene.

Tras dos intentos fallidos, y a 48 horas de una nueva sesión -ahora extraordinaria-, para insistir con el proyecto de endeudamiento, Kicillof convocó a una conferencia para la que convocó a intendentes y representantes legislativos del oficialismo y de la oposición. Allí remarcará la importancia de que el proyecto se apruebe, además de intentar mostrar músculo político.

Kicillof necesita autorización legislativa para tomar deuda: se trata de US$3.035 millones. Sin esa posibilidad, el escenario se vuelve por demás complicado, tanto económica como políticamente. En 2026, PBA debe afrontar vencimientos de deuda y necesita fondos para gestionar la provincia, mientras Milei le escatima fondos y le niega diálogo.

La sesión de este miércoles (03/12) sería una de las últimas posibilidades para el Endeudamiento de Kicillof, ya que con la nueva composición legislativa a partir del 10 de diciembre, los números serán mucho más difíciles de conseguir.

Con la reticencia absoluta de La Libertad Avanza a conceder algún respaldo, las negociaciones apuntan a sectores díscolos, a la UCR y a parte del PRO. En todo este tema resultan clave los intendentes, que exigen garantías a cambio de votos, pero también necesitan fondos ante los números en rojo de las comunas, fondos que están atados al endeudamiento. Las negociaciones siguen a contrarreloj, mientras Javier Milei observa atentamente (felizmente) desde la Rosada.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Legislatura bonaerense: En medio de la 'rosca', se definen autoridades en Diputados (y también hay disputa en LLA)

Mañana, un día antes de que se trate el Endeudamiento, la Cámara de Diputados bonaerense definirá sus autoridades, algo que también forma parte de las negociaciones. La situación que se dará es bastante peculiar, dado que el martes sesionará y elegirá autoridades la nueva cámara baja, y el miércoles volverá a configurarse la actual para tratar el endeudamiento.

Juan Rubinacci lo cuenta en Letra P:

"el ejecutivo bonaerense admitió que está tratando de posponer para la semana que viene la elección de las autoridades legislativas. Entiende que no corresponde hacerlo en medio de las negociaciones con propios y ajenos para sacar a flote la autorización que le permita a Kicillof tomar un empréstito por más de 3.000 millones de dólares y avanzar con menos sobresaltos los próximos dos años que le restan de gestión.

(...) El panorama cambia según se mire la Cámara de Diputados o el Senado, en relación con la representación que van a tener las distintas fuerzas a partir del 10 de diciembre, aunque con dos definiciones concretas: habrá mayoría peronista y La Libertad Avanza será la principal oposición. En función de la cantidad de bancas que ocupe cada bloque se repartirán las autoridades que incluyen, además de la Presidencia de la cámara baja, todas las vicepresidencias, secretarías y prosecretarías.

En Diputados, Fuerza Patria tendrá 39 bancas y será la primera minoría. Lo seguirá LLA, luego el PRO, la UCR, Unión y Libertad, Nuevos Aires, la CC y la izquierda, en ese orden. En ese reparto, el peronismo pondrá al presidente de la cámara. El insaurraldismo y el massismo quieren repetir el acuerdo actual en el que se turnan el sillón presidencial y la vicepresidencia; podrían también volver a jugar los mismos nombres: Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera. El kirchnerismo podría empujar a Luis Vivona, mientras que Kicillof quiere en ese lugar a Mariano Cascallares.

La vicepresidencia primera quedará en manos de LLA. Este lunes se reunieron el jefe libertario en Buenos Aires, Sebastián Pareja, y el presidente del bloque Agustín Romo para definir si el hombre de las Fuerzas del Cielo sigue al frente de la bancada o es reemplazado por el parejismo, que podría poner a Juan Osaba. Si eso no pasa y Romo continúa, Pareja podría impulsar para la vice a Ramón 'El Nene' Vera. Los libertarios están tratando de ordenar la interna con cenas y reuniones que les permitan tener un bloque compacto.

La vicepresidencia segunda sería para el PRO, que tendrá 12 bancas. Suenan Agustín Forchieri, Alejandro Rabinovich -que si no va como autoridad podría presidir la bancada- y Fernando Rovello. La UCR podría conservar la que hoy detenta Alejandra Lorden si se reagrupan sus bloques y suman seis bancas, y otra conservará Unión y Libertad, hoy en manos de Fabián Luayza, que tiene la misma cantidad de escaños. También se repartirán las cinco secretarías y las cinco pro secretarías de cámara".

LLA contra Kicillof: "Cara de piedra"

La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto (ex PRO), salió al cruce de Axel Kicillof luego de la conferencia de prensa que brindó el gobernador por el tema endeudamiento.

image

Acerca del INCAA de Kicillof, acá más información: VER NOTA

Pablo Descalzo: "La deuda la contrajo María Eugenia Vidal, pedimos que nos permitan refinanciarla"

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, también habló tras la conferencia de Axel Kicillof y dijo que en su municipio se triplicó la demanda de alimentos. “Hay 18.000 vecinos que están siendo asistidos en términos alimentarios, en un pueblo que tiene 180.000 habitantes. Estamos hablando del 10% del total de su población”, enfatizó.

“Más allá de las obras de infraestructura frenadas por el gobierno nacional, seguimos dando respuesta. Pero también es cierto que la Provincia y los municipios tienen un límite”, dijo Descalzo. “Y además, estos ciudadanos aportan cotidianamente al Tesoro nacional, y no ven reflejada una respuesta en los territorios.”

Según La Tecla, el alcalde consideró que la autorización para el endeudamiento “ es fundamental”. “Es el financiamiento de una deuda que no contrajo el gobernador actual: la contrabajo María Eugenia Vidal. Y lo que estamos pidiendo es simplemente que nos permitan refinanciar esa deuda para cumplir con esa obligación que tiene la Provincia pero que no lo podemos hacer con el presupuesto provincial: lo tenemos que hacer con financiamiento”, manifestó Descalzo.

“Todos sabemos que el Gobernador ha sido siempre muy responsable en términos económicos, debido a su transparencia y honestidad”, afirmó.

Desde La Cámpora respaldaron a Kicillof y piden a la Legislatura "estar a la altura"

Tras la conferencia de prensa de Kicillof, la camporista Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (y una de las cuatro dirigentes cristinistas en el gabinete bonaerense), dijo en declaraciones a La Tecla: “El Gobernador acaba de hacer un diagnóstico de una situación muy crítica para todos los bonaerenses, no solamente para el gobierno de la provincia. Esperamos que toda la Legislatura esté a la altura de las circunstancias, porque, como él lo explicó muy bien, es en defensa de la vida cotidiana de los bonaerenses”.

Además, manifestó que "en este punto no hay ninguna diferencia interna”, y dijo que “todo el peronismo va a acompañar al Gobernador, como lo viene acompañando hace mucho tiempo, pero en esto en particular, con mucha contundencia”.

ARCA: Recaudación tributaria cayó 8,6% interanual

Según informó ARCA, la recaudación fiscal de noviembre totalizó los $15.6 billones, lo que implica una caída real del orden del 8,6% respecto de igual mes del año pasado.

"La variación interanual de este mes continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de noviembre 2024", argumentó el organismo, al indicar que el términos nominales los ingresos crecieron 19,7% contra una inflación del orden del 31% en el período.

Emergencia: Intendente quiere vender los juicios millonarios que mantiene con Grupo Techint

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti (Fuerza Patria) anunció el envió al Concejo Deliberante un proyecto para declarar la emergencia económica, administrativa y financiera del municipio y solicitar autorización para vender deuda municipal y juicios millonarios ya ganados “en primera y segunda instancia” contra Grupo Techint.

Según informa Infocielo, el planteo ocurre en el norte bonaerense donde el jefe comunal mantiene una fuerte disputa con el CEO del holding, Paolo Rocca, por la Tasa de Seguridad e Higiene. Entre deuda judicializada y títulos emitidos, la cifra en discusión llegaría a $5 mil millones.

“Hay gente, empresas y bancos interesados en adquirir deuda. Ya tenemos consultas, por ejemplo, por el juicio de Siderar”, señaló en referencia al reclamo contra la siderúrgica del grupo, que el municipio espera cerrar también favorablemente en la Suprema Corte bonaerense.

Poletti sostuvo que la iniciativa busca obtener liquidez “en esta asfixia que tiene el municipioy permitirá a privados esperar los tiempos judiciales: “Lo que vamos a hacer es vender estas acciones a personas físicas y jurídicas que tengan la posibilidad de comprar esos juicios y de esperar los tiempos de la justicia”, explicó.

El intendente indicó que la eventual venta podrá hacerse “en forma global” o “en lotes” para impedir concentración: “Evitar que una empresa pueda quedarse con todos los juicios”.

También abrió la puerta a emitir “bonos atados a esta deuda”, lo que, explicó, "permitiría a los compradores poder obtener información tanto en el Banco Central o la Comisión de Valores acerca del estado situación de las empresas que sean los deudores”.

Poletti subrayó que existen “dos juicios” ya judicializados por “2 mil o 3 mil millones y una serie de títulos “no judicializados” que el municipio también podría licitar: “Llamar a licitación para que los adquiera algún privado obviamente a cambio de recursos y que permita sanear parte de la deuda a proveedores y recibir algunos recursos”, afirmó.

“La deuda total supera 5 mil millones, 3 mil están judicializados y los otros están emitidos los títulos y podemos iniciar nosotros el juicio o podemos vender o licitar el título de duda y que sea el privado el que ejecute” precisó.

En esa línea, confía en una alta demanda: “Experiencias que se han dado en otros municipios y creemos que vamos a tener muy buena respuesta. Vamos a salir a promocionarlo con bancos”, anticipó el jefe comunal.

Axel Kicillof garantiza fondos a intendentes en busca de la aprobación del Endeudamiento

"No es deuda nueva, sino un pedido de los recursos necesarios para atender los vencimientos de deuda, parte del año pasado que no tuvimos las leyes, y parte de este año que tenemos los nuevos vencimientos. Se trata de cubrir los vencimientos. No es nueva deuda, es renovación y cubrir los vencimientos, es lo que hace la mayoría de las provincias", explicó Axel Kicillof.

El gobernador recordó que la deuda fue tomada en la época de María Eugenia Vidal y "no fue para financiar algo". Luego se dirigió a los diputados bonaerenses que la semana pasada patearon la votación y les advirtió: "Necesitamos funcionar".

"No estamos pidiendo fondos extraordinarios ni tomando deuda para obras faraónicas, no estamos pidiendo nada diferente de lo que piden las demás provincias para sostener su funcionamiento", fundamentó.

“En realidad, esto debería ser prácticamente un trámite”.

"Guardamos la austeridad cuidando cada peso del Estado, pero sin trasladar eso a un pueblo que sufre la crisis económica".

Si bien el endeudamiento incluye un fondo a distribuir entre los municipios por “el equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la ley”, y que está al calculado en $350 mil millones, Kicillof anunció que “como los municipios necesitan certidumbre, hemos resuelto garantizar aproximadamente $250 mil millones en 5 pagos fijos y determinados por la ley para que cada uno de los intendentes puedan contar con esos recursos”.

“Eso más allá del nivel y volumen que alcance la colocación de deuda, aclaró.

"La legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social de nuestra provincia. En realidad, no hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia. Por eso, con sinceridad, firmeza y convicción democrática, le pido a la Legislatura que vote esta ley a favor de los 17 millones bonaerenses. Esto es por nuestra provincia, por la historia pero sobre todo por el futuro", culminó Axel Kicillof.

Bomba de 'Carnaval': Informe de Inteligencia israelí sobre Diego Spagnuolo y la "red de corrupción"

Según informó Mauro Federico en Carnaval Stream, existe un informe elaborado por servicios de Inteligencia israelí, solicitado a partir de gestiones vinculadas a un convenio entre Israel y Argentina sobre programas de rehabilitación.

Según contó el periodista, Diego Spagnuolo viajó a Israel para avanzar con ese acuerdo. El resultado del informe son "56 fotos, 16 videos y 70 audios, fechado en junio de 2025, que describe una red de corrupción de dimensiones enormes, con funcionarios, empresarios e intermediarios implicados".

Este informe no figuraría en la causa judicial por las coimas en ANDIS, y no está claro si el fiscal Franco Picardi lo conoce.

VER VIDEO ACÁ

Kicillof acusa a Milei de "asedio financiero" y pide por el Endeudamiento

Axel Kicillof advirtió que “la provincia enfrenta una situación excepcional, un desafío enorme y necesita las herramientas claras para transitar este tiempo sin desproteger a nuestro pueblo”, al solicitar el acompañamiento del pedido de endeudamiento.

En su discurso, el mandatario provincial denunció un “asedio financiero” a la provincia y advirtió que “estamos todas las provincias con este problema”.

“Se han quitado y retraído recursos obligatorios, que están consagrados legalmente. No transfieren fondos que tienen que ver con la seguridad y la compensación del transporte”, añadió.

"Para los que hablan pavadas, la PBA es la que tiene menos gasto público, somos la más austera. Y junto con Córdoba, somos la provincia que menos empleados públicos tiene por cantidad de habitantes. Es el estado más pequeño y contribuye con el 38% de los recursos impositivos que se recaudan en todo el territorio y recibe un 7%, o menos".

Axel Kicillof: "Mientras hay fiesta en el mundo financiero, la vida de la mayoría se vuelve cada vez más difícil"

El gobernador bonaerense encabeza una conferencia de prensa para hablar del Endeudamiento, a 48 horas de la sesión extraordinaria.

"Estamos atravesando en todo el país una profunda recesión que afecta en PBA prácticamente a todos los sectores".

Habló de caída de construcción e industria, de los despidos y suspensiones, además de cierres de empresa, debido a las políticas de Javier Milei.

"Lo que tuvo un aumento en la actividad este último tiempo fue la intermediación financiera", dijo, "mientras hay una fiesta en el mundo financiero, la vida de la mayoría se vuelve cada vez más difícil".

"Hay un intento de asfixiar a nuestra provincia, y hablo de nuestra provincia pero podría generalizarlo al resto de las provincias".

"A pesar de todo esto, la Provincia no se detuvo". "Si la provincia no se derrumbó, si seguimos inaugurando obras, es porque se ha decidido priorizar trabajar con muchísima dedicación, planificación, eficiencia pero sobre todo con sensibilidad y responsabilidad".

Ver video en vivo acá

image

