Gestión Milei: La Argentina de la bicicleta

Más allá de sospechas por datos del INdEC, quedó en claro que si la economía de la Argentina crece es por la actividad financiera. Crecimiento no es desarrollo.

27 de noviembre de 2025 - 18:19

Dejando de lado el debate por las "correcciones" que hizo el INdEC sobre el EMAE-que evitaron la recesión técnica- lo cierto es que queda clarísimo (y los datos oficiales lo avalan) que la economía de la Argentina crece gracias a la actividad financiera, mientras los rubros más importantes para el empleo y el desarrollo siguen en picada: Industria, Comercio y Construcción.

Para decirlo en pocas palabras: una cosa es el crecimiento y otra el desarrollo. Un país puede crecer pero no desarrollarse. Según explicó un especialista a Urgente24, un país mejora en todos sus indicadores sociales y económicos cuando la tasa de crecimiento se acerca a la tasa de crecimiento óptimo del desarrollo económico. "Sino, es todo una ficción: crecer a costa de un sector determinado y punto". Pero cuando hay desarrollo armónico de todos los sectores, te vas acercando a esa línea óptima de desarrollo. Cuando la curva de crecimiento se acerca a esa línea de desarrollo óptimo se puede decir que un país está avanzando en esos indicadores.

Pues bien, la Argentina de Javier Milei es una Argentina sin desarrollo, no es productiva: la economía, si crece, es por la actividad financiera. Así no hay país que aguante (al menos, no para la mayoría de los argentinos...)

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

En alerta por la reforma laboral, las CTA se reúnen con legisladores

Los referentes de las dos CTA se reunieron en el Congreso con la cúpula del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria. Se trata de la primera de una serie de reuniones que tendrán con los distintos bloques, tanto en Diputados como en Senadores, “para plantear la importancia de que no avance la iniciativa de un presupuesto que sea regresivo en materia de derechos; ni las leyes de reforma laboral e impositiva, que profundizarán el ataque contra el pueblo argentino”.

El encuentro ocurrió en el despacho principal que tiene el peronismo en el tercer piso del Palacio Legislativo, donde los dirigentes de las centrales sindicales que conducen Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy fueron recibidos por el presidente del principal bloque opositor, Germán Martínez, y por quienes lo acompañan en la conducción política de la bancada peronista, Cecilia Moreau y Paula Penacca.

Estuvieron, además de Yasky y Godoy, los dirigentes sindicales Oscar “Colo” de Isasi, Sonia Alesso, Oscar Peidro, Daniel "Tano" Catalano y Edgardo Depetri.

Según informó Noticias Argentinas, entre otras observaciones, los representantes sindicales manifestaron su preocupación por la gran cantidad de empresas que están cerrando sus puertas en los últimos meses, y que dejan como resultado un tendal de despidos.

En cuanto a la reforma laboral, que el Gobierno presentará en las próximas semanas, señalaron que no debería insistir en cuestiones que la Justicia Laboral ya declaró inconstitucional con respecto al decreto 70/23 que pretendía modificar la ley de Contrato de Trabajo, por ejemplo modificando el cálculo de indemnizaciones.

A su vez, denunciaron la “manifiesta voluntad” del Gobierno nacional de “fragmentar y atomizar al movimiento obrero con el pretexto de la modernización”.

“Esta embestida contra las organizaciones sindicales no es ajena al intento del oficialismo de dividir la representación parlamentaria de quienes fueron elegidos para ser oposición”, recriminaron.

En esta línea, se reafirmó la necesidad de articular una estrategia de unidad y articulación tanto en la agenda parlamentaria como fuera del Congreso entre los movimientos populares.

En este mismo sentido, las centrales sindicales comunicaron a las autoridades del bloque de UxP su intención de seguir organizando instancias de “resistencia y movilización en las calles, los territorios y los lugares de trabajo”.

También se comprometieron a aportar miradas para debatir una profunda reforma laboral que esté en las antípodas de la que plantea la Casa Rosada: “Un conjunto de cambios laborales que contemplen las nuevas necesidades y derechos de los trabajadores y trabajadoras y no sólo los de los grandes grupos empresarios”.

Industria en crisis: “Que alguien nos cuente por qué la película no va a terminar con una escena de terror”

Walter Andreozzi, secretario de Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), habló sobre la crisis de la industria nacional. “Últimamente se visibilizaron situaciones que se venían dando de manera confidencial o reservada. Ya en 2025 se fue dando un goteo por cambio de modelo donde es más fácil importar que producir. Hay una memoria histórica: el industrial, cuando cambia el modelo, comienza también a convertirse en importador. Primero en porcentajes menores, después un 50 y 50. Y eso no es un tema neutro para los empresarios y mucho menos para los trabajadores”, expresó en diálogo con el programa Punto Medio (Radio 2)

Además, sostuvo que las empresas, cuando importan sus productos terminados, se convierten en un servicio de logística, de almacén o de despacho, y se necesitan muchos menos empleados.

Para el referente de Fisfe, “la combinación de apertura indiscriminada de las importaciones, la caída de la demanda, un tipo de cambio fácil para importar” dejan un panorama desolador: “que alguien nos cuente por qué la película no va a terminar con una escena de terror”, expresó.

“No somos defensores de una posición política. Defendemos un modelo de desarrollo industrial que nos contenga a todos”, sintetizó Andreozzi.

Por otra parte, explicó que no es lo mismo la pérdida de empleo en las localidades del interior de la provincia que en grandes aglomerados urbanos. “En Sastre, los despidos son una tragedia para la localidad porque se trata de uno de los principales empleadores privados que generaban una dinámica de consumo local. ¿Qué van a hacer esos empleados con la indemnización? O la uberización de la economía, o ponen una verdulería, pero eso es una ficción porque ¿quién compra después? Otros despedidos que se gastan la indemnización”, opinó.

Finalmente, Andreozzi coincidió en la necesidad de bajar los costos de producción en Argentina y, para eso, se mostró favorable a las reformas de “segunda generación” que impulsa el gobierno nacional, aunque advirtió que para muchos sectores va a llegar “demasiado tarde”.

“Nadie quiere pagar de más un producto fabricado nacionalmente que uno que importamos, pero lo que hay que trabajar finalmente es por qué ese producto tiene ese precio final. Hay que instrumentar las reformas estructurales de segunda generación que impulsa el gobierno, pero para muchos ya va a ser muy tarde”, concluyó el dirigente de los industriales santafesinos.

Santa Fe padece la crisis: Industria al rojo vivo, pérdida de empleo y un marco que no acompaña

Volatilidad de tasas: BCRA pone tope a cauciones

La Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió poner un tope para la inversión en cauciones en las carteras de Fondos Comunes de Dinero (Money Market) del 20%. El objetivo es evitar volatilidad en las tasas de interés.

El BCRA recomendó a CNV establecer la limitación “para el correcto funcionamiento de la política monetaria”.

Insólito encuentro antivacunas en Diputados

La diputada del PRO Marilú Quiroz encabezó un encuentro antivacunas en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados, que generó gran polémica.

Maril&uacute; Quiroz (Foto: Semanario Parlamentario).

Marilú Quiroz (Foto: Semanario Parlamentario).

Al mismo tiempo que se realizaba ese evento, diputados y especialistas se pronunciaron enfáticamente a favor de las vacunas en un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Según publicó Semanario Parlamentario, el primero de los expositores fue el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien categóricamente explicó que “la validación institucional del discurso antivacunas es una situación muy peligrosa”. Pero también puso el foco en una tendencia global fomentada desde autoridades extranjeras: “En otros países del mundo estamos viendo a ministros de Salud diciendo que las vacunas no deben ser utilizadas como en Estados Unidos que hay autoridades sanitarias nacionales que están desactivando los programas obligatorios de vacunación”.

Sin nombrarla, fustigó a la inusual convocatoria de Quiroz y aseveró que “estamos obligados a cumplir las leyes, pero es preocupante cuando hay un correlato”. En esa línea, lanzó críticas con el Gobierno nacional: “Nos ha tocado en el ámbito del Consejo Federal de Salud que nos dijeron que si este año se vacuna al 70% de la población, al año siguiente solo van a comprar para ese 70%”.

Sin embargo, Kreplak alertó por esta situación: “Si tenemos que vacunar a 100.000 personas y solo vacunamos a 70.000, el año que viene tenemos que vacunar a 130.000”. Luego, afirmó que “es un error en el diseño de las políticas públicas”, y cuestionó que “en el 2025 no tenemos stock de la vacuna contra el COVID; de la Triple Viral, solo un tercio; no hay vacuna antirrábica humana, ni la de la fiebre amarilla; y en la de la varicela hay desabastecimiento masivo”.

En síntesis de su postura, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires explicó que “si alguien necesita tres vacunas, solo podemos darle una o dos” porque “se desmantelaron programas nacionales”.

En segunda instancia, la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), doctora Angela Gentile, defendió la labor sanitaria del organismo y explicó: “Vengo a tratar de transmitir la confianza de lo que estamos haciendo”. También sumó que los resultados que presentó la Comisión son “recomendaciones en base a evidencia y no por parecer”.

Añadió, además, que esas recomendaciones se dan a partir de “datos de todo el país que se logran con un buen sistema de vigilancia epidemiológica”. Después, manifestó que “lo primero que uno mira es la seguridad en vacunas y que sea seguro”, y siguió que “se avanza en ver si es eficaz y efectiva”.

En la reunión plenaria, también disertaron en favor del sistema de vacunación los diputados nacionales Esteban Paulón (Encuentro Federal), Vilma Ripoll (MST) y Christian Castillo (PTS).

Mira acá el video de la exposición de Paulón

Jorge Rial vs. Joni Viale: Estalla la guerra de los periodistas

Jorge Rial desafió públicamente a Jonatan Viale a un debate sobre el periodismo argentino.

Pero el cruce no quedó ahí: Rial aseguró que el conductor de TN vive en una casa en Cardales valuada en 1,5 millones de dólares.

La interna mediática se recalienta y, desde ambos lados de la grieta, ya anticipan lo peor: carpetazos, revelaciones y golpes bajos en una batalla que recién empieza.

Gobernadores peronistas ponen en jaque a UxP

Gobernadores del Norte anticipan un interbloque que podría incluir a los legisladores del mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, hoy en Unión por la Patria.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolo Figueroa (Neuquén) dieron un paso más para lograr la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados.

De ese esquema también formaría parte Hugo Passalaqua (Misiones), que no asistió, y tantean la posibilidad de que Gerardo Zamora (Santiago del Estero) se sume, aunque en la provincia advierten que la intención es seguir en el bloque de Fuerza Patria.

El neuquino Figueroa, en tanto, va a trabajar en conjunto con los gobernadores, pero va a mantenerse afuera del interbloque.

Argentina sin desarrollo: "Así no se hace un país"

Varios economistas hacen énfasis en los datos del EMAE / INdEC que muestran que el crecimiento económico argentino es básicamente por la actividad financiera. "Es un modelo erróneo", sostiene Carlos Rodríguez.

