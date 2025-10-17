Santa Fe padece la crisis: Industria al rojo vivo, pérdida de empleo y un marco que no acompaña

En la medición acumulada a agosto la industrialización de soja superó las 24,8 millones de toneladas, y la producción de aceite trepó a 4,9 millones de toneladas, evidenciando subas de 2,2% y 1,3% anual respectivamente.

Sin este resultado sectorial extraordinario, en parte ligado al bajo punto de comparación anual, la actividad industrial en Santa Fe hubiese mostrado en el octavo mes un nuevo y marcado retroceso de 6,1% interanual.

image

Números en rojo

El freno del consumo interno, el salto de la tasa de interés Badlar (del 38% al 58% en un año), y el cierre del crédito para las pymes agravan la situación. Más de la mitad de las empresas reportan carteras de pedidos por debajo de lo normal, mientras que las exportaciones industriales caen 11,4% en volumen y las importaciones aumentan más del 43%, erosionando la competitividad local.

El caso de la industria siderúrgica ilustra la magnitud del parate: la producción de acero fue la más baja en 17 años, en gran parte por la parálisis de la obra pública nacional y el descenso en la construcción privada.

image

En tanto, el nivel de actividad de la industria metalúrgica enfrentó un desplome de 9,0% interanual, a pesar del bajo punto de comparación.

Empleo en caída libre (al igual que la demanda de energía eléctrica)

La energía consumida por el sector industrial cayó un 4,9% interanual en agosto, y el empleo manufacturero también bajó: a nivel nacional se perdieron unos 10.900 puestos, y Santa Fe replicó la tendencia.

Según las estadísticas oficiales aportadas por los registros administrativos de Sistema Integrado Previsional Argentino, esta caída interanual se verifica a partir de marzo de 2024 y hasta el presente (16 meses).

El empleo se contrae reiteradamente en la mayoría de los sectores de la industria manufacturera argentina, siendo "textiles, confecciones, cuero y calzado"; "metalmecánica" y "automotores y neumáticos" los más afectados.

1_1760620432_INFORME-DE-ACTUALIDAD-INDUSTRIAL-DE-SANTA-FE-SEPTIEMBRE-2025-Nº-152.pptx-(002)

Más contenidos en Urgente24

A Wanda Nara se le va cortando la soga: Qué decisión tomó Telefe

La miniserie de 6 capítulos que no vas a querer pausar ni por un instante

Nuevos límites en los cajeros automáticos: Cuánto se podrá retirar a partir de ahora

¿Nicki Nicole se encarga de que Argentina gane el mundial?: El video que se viralizó en minutos

Confusión total: Milei quedó 'pintado' y le arruinan las "buenas noticias"