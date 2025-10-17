SANTA FE. El último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) no trae buenos indicadores: la industria volvió a mostrar señales de estancamiento en agosto con una caída interanual del 0,6%. Pese a ello, el dato esconde una contracción más profunda: sin el impulso de la soja y la producción de aceite en el Gran Rosario, la baja habría sido del 6,1%.
INFORME
Santa Fe padece la crisis: Industria al rojo vivo, pérdida de empleo y un marco que no acompaña
En Santa Fe, la industria volvió a mostrar señales de estancamiento: en agosto cayó un 0,6% interanual. Sin el impulso de la soja la baja habría sido peor.
Si bien, teniendo en consideración el acumulado de los primeros ocho meses, la actividad muestra un incremento del 4,5% frente al crítico 2024, aunque todavía se encuentra 10,1% por debajo del nivel de 2022, reflejando el daño estructural de la recesión prolongada.
Industria golpeada
La mayoría de los rubros industriales atraviesa un escenario complejo: siete de cada diez sectores registraron desplomes en agosto.
Las más pronunciadas fueron en vehículos (-53,4%), siderurgia (-19,2%), productos metálicos (-19,2%), maquinaria agropecuaria (-13,4%) y autopartes (-8%). Por su parte, solo algunos segmentos, como molienda de oleaginosas (+21,5%), carrocerías y remolques (+20,3%) y productos lácteos (+7,2%), lograron mantenerse en terreno positivo.
El impulso del complejo soja
La molienda de soja en el territorio santafesino registró una mejora de 21,5% interanual, mientras que la producción de aceite de soja creció un 18,4% en relación al mismo mes del año pasado.
En la medición acumulada a agosto la industrialización de soja superó las 24,8 millones de toneladas, y la producción de aceite trepó a 4,9 millones de toneladas, evidenciando subas de 2,2% y 1,3% anual respectivamente.
Sin este resultado sectorial extraordinario, en parte ligado al bajo punto de comparación anual, la actividad industrial en Santa Fe hubiese mostrado en el octavo mes un nuevo y marcado retroceso de 6,1% interanual.
Números en rojo
El freno del consumo interno, el salto de la tasa de interés Badlar (del 38% al 58% en un año), y el cierre del crédito para las pymes agravan la situación. Más de la mitad de las empresas reportan carteras de pedidos por debajo de lo normal, mientras que las exportaciones industriales caen 11,4% en volumen y las importaciones aumentan más del 43%, erosionando la competitividad local.
El caso de la industria siderúrgica ilustra la magnitud del parate: la producción de acero fue la más baja en 17 años, en gran parte por la parálisis de la obra pública nacional y el descenso en la construcción privada.
En tanto, el nivel de actividad de la industria metalúrgica enfrentó un desplome de 9,0% interanual, a pesar del bajo punto de comparación.
Empleo en caída libre (al igual que la demanda de energía eléctrica)
La energía consumida por el sector industrial cayó un 4,9% interanual en agosto, y el empleo manufacturero también bajó: a nivel nacional se perdieron unos 10.900 puestos, y Santa Fe replicó la tendencia.
Según las estadísticas oficiales aportadas por los registros administrativos de Sistema Integrado Previsional Argentino, esta caída interanual se verifica a partir de marzo de 2024 y hasta el presente (16 meses).
El empleo se contrae reiteradamente en la mayoría de los sectores de la industria manufacturera argentina, siendo "textiles, confecciones, cuero y calzado"; "metalmecánica" y "automotores y neumáticos" los más afectados.
