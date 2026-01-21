Un gobernador aliado de Milei denunció que lo espiaban

Frigerio, por su parte, acaba de reestructurar su gabinete.

Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia.



Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes.



En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la… pic.twitter.com/fSoCceyGWo — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 21, 2026

Ante el hallazgo, informa un comunicado de la gobernación, se realizó una denuncia penal a fin de identificar a los autores de la colocación de los dispositivos y con qué objetivo.

También se inició una investigación administrativa interna para "determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado".

El comunicado adjunta imágenes de los supuestos dispositivos "de grabación de audio y video" para espiar.

"Este tipo de prácticas constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas", dice el despacho.

Milei-Frigerio Javier Milei y Rogelio Frigerio.

"Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó", añade.

"Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar", sostiene.

La gobernación entrerriana quiere sabér quiénes pusieron los dispositivos y a quién responden; desde cuando los aparatos estaban instalados y qué se hizo con la información obtenida.

Noticia en desarrollo.