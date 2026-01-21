Al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lo espiaban en su despacho. Con audio y video. Así lo denunció la gobernación que comunicó que artefactos con ese objetivo fueron hallados en el despacho de Frigerio y del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.
ENCONTRARON DISPOSITIVOS
Un gobernador aliado de Milei denunció que lo espiaban
El gobierno de Entre Ríos denunció que se hallaron elementos de espionaje en el despacho de Rogelio Frigerio.
Frigerio, de origen en el PRO, fue aliado electoral de LLA en su provincia en las elecciones legislativas, donde el espacio se impuso frente al peronismo.
Según contó el gobernador entrerriano, fueron 3 los dispositivos encontrados.
"En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023", dijo en redes sociales.
La detección de los artefactos se produjo un día antes de que Frigerio recibiera en su provincia al ministro del Interior, Diego Santilli, quien busca apoyo de los gobernadores para la reforma laboral que en febrero se tratará en el Congreso.
Frigerio, por su parte, acaba de reestructurar su gabinete.
Ante el hallazgo, informa un comunicado de la gobernación, se realizó una denuncia penal a fin de identificar a los autores de la colocación de los dispositivos y con qué objetivo.
También se inició una investigación administrativa interna para "determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado".
El comunicado adjunta imágenes de los supuestos dispositivos "de grabación de audio y video" para espiar.
"Este tipo de prácticas constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas", dice el despacho.
"Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó", añade.
"Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar", sostiene.
La gobernación entrerriana quiere sabér quiénes pusieron los dispositivos y a quién responden; desde cuando los aparatos estaban instalados y qué se hizo con la información obtenida.
Noticia en desarrollo.