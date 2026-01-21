Trump pierde su batalla cultural en Minneapolis; país que "desdolariza" es atacado por USA

1-Trump está perdiendo la batalla cultural en Minneápolis
En los últimos días han aumentado los cuestionamientos contra las redadas por deportaciones ordenadas por la administración republicana.
Trump está perdiendo su batalla cultural en Minneápolis debido a la feroz cacería del ICE A migrantes; país que se aleja del dólar termina atacado por USA.
¿Qué objetan los encuestados?
Primero, que un efectivo de una fuerza federal utilice su rostro tapado como si fuera un delincuente.
Segundo, que se accione con violencia contra los miembros de la tercera edad.
Tercero, que se trate con violencia a las mujeres y que se elija como blanco preferido casi siempre a las latinas por su aspecto.
Cuarto, que se dispare a matar a quienes no quieren ser identificados.
Actualmente buena parte de los operativos del ICE quedan registrados por teléfonos inteligentes y se hacen públicos y virales.
El 15 de agosto de 1971, el presidente norteamericano Richard Nixon rompió el patrón oro. Desde ese día, el dólar dejó de tener respaldo físico y pasó a sostenerse por poder político, financiero y militar.
A partir de entonces, la Reserva Federal imprimió moneda sin respaldo en metales preciosos, mientras Washington necesitó que los dólares circularan por el mundo y no regresaran a casa para evitar una inflación descontrolada.