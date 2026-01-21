urgente24
ACTUALIDAD Donald Trump > Minneápolis > USA

RESUMEN AUDIOVISUAL 21/1

Trump pierde su batalla cultural en Minneapolis; país que "desdolariza" es atacado por USA

Trump está perdiendo su batalla cultural en Minneápolis debido a la feroz cacería del ICE A migrantes; país que se aleja del dólar termina atacado por USA.

21 de enero de 2026 - 18:26
El ICE de Trump en Minneápolis

El ICE de Trump en Minneápolis

1-Trump está perdiendo la batalla cultural en Minneápolis

En los últimos días han aumentado los cuestionamientos contra las redadas por deportaciones ordenadas por la administración republicana.

¿Qué objetan los encuestados?

Primero, que un efectivo de una fuerza federal utilice su rostro tapado como si fuera un delincuente.

Seguir leyendo

Segundo, que se accione con violencia contra los miembros de la tercera edad.

Tercero, que se trate con violencia a las mujeres y que se elija como blanco preferido casi siempre a las latinas por su aspecto.

Cuarto, que se dispare a matar a quienes no quieren ser identificados.

Actualmente buena parte de los operativos del ICE quedan registrados por teléfonos inteligentes y se hacen públicos y virales.

Sin embargo, el hecho más preocupante es el surgimiento de grupos armados que se resisten a este tipo de cacerías del siglo 21. Sin embargo, el hecho más preocupante es el surgimiento de grupos armados que se resisten a este tipo de cacerías del siglo 21.

Embed - Trump pierde la batalla cultural: redadas, violencia y tensión racial en EE.UU.

2-El país que "desdolariza" es atacado por USA

El 15 de agosto de 1971, el presidente norteamericano Richard Nixon rompió el patrón oro. Desde ese día, el dólar dejó de tener respaldo físico y pasó a sostenerse por poder político, financiero y militar.

A partir de entonces, la Reserva Federal imprimió moneda sin respaldo en metales preciosos, mientras Washington necesitó que los dólares circularan por el mundo y no regresaran a casa para evitar una inflación descontrolada.

Cada país que intentó abandonar la divisa estadounidense tuvo problemas con la superpotencia. El caso más extremo fue el de Sadam Hussein, cuando buscó reemplazar los petrodólares por euro y oro. Irak fue invadido. Hussein fue secuestrado, juzgado y ejecutado. Un mensaje directo para cualquiera que intentara desafiar el sistema del dólar. Cada país que intentó abandonar la divisa estadounidense tuvo problemas con la superpotencia. El caso más extremo fue el de Sadam Hussein, cuando buscó reemplazar los petrodólares por euro y oro. Irak fue invadido. Hussein fue secuestrado, juzgado y ejecutado. Un mensaje directo para cualquiera que intentara desafiar el sistema del dólar.

Embed - El día que EE.UU. rompió el oro… y comenzó la guerra por el dólar

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES