Trump pierde su batalla cultural en Minneapolis; país que "desdolariza" es atacado por USA

Cuarto, que se dispare a matar a quienes no quieren ser identificados.

Actualmente buena parte de los operativos del ICE quedan registrados por teléfonos inteligentes y se hacen públicos y virales.

Sin embargo, el hecho más preocupante es el surgimiento de grupos armados que se resisten a este tipo de cacerías del siglo 21.

Embed - Trump pierde la batalla cultural: redadas, violencia y tensión racial en EE.UU.

2-El país que "desdolariza" es atacado por USA

El 15 de agosto de 1971, el presidente norteamericano Richard Nixon rompió el patrón oro. Desde ese día, el dólar dejó de tener respaldo físico y pasó a sostenerse por poder político, financiero y militar.

A partir de entonces, la Reserva Federal imprimió moneda sin respaldo en metales preciosos, mientras Washington necesitó que los dólares circularan por el mundo y no regresaran a casa para evitar una inflación descontrolada.

Cada país que intentó abandonar la divisa estadounidense tuvo problemas con la superpotencia. El caso más extremo fue el de Sadam Hussein, cuando buscó reemplazar los petrodólares por euro y oro. Irak fue invadido. Hussein fue secuestrado, juzgado y ejecutado. Un mensaje directo para cualquiera que intentara desafiar el sistema del dólar.