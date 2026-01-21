Donald Trump aumenta la presión por Groenlandia y luego... al Canal de Panamá

Los comentarios del Presidente reflejaron el deseo de algunos de sus asesores de llegar a un compromiso con Dinamarca, y aliviar las tensiones con los líderes europeos.

No es la primera vez que Trump aprovecha la amenaza de dificultades económicas para llevar a sus oponentes a la mesa de negociaciones. Esta estrategia es fundamental en su agenda de política comercial.

image Europa entra en pánico ante la amenaza de Donald Trump de tomar Groenlandia "por las malas".

En la Casa Blanca

Lucas Broadwater en The New York Times desde la Casa Blanca:

"Su personal había impreso una lista de 31 páginas de sus logros, pero el presidente Trump tenía otras ideas sobre cómo quería conmemorar el aniversario de su regreso al cargo.

De pie ante el atril de la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca, Trump hojeó rápidamente los documentos y los arrojó al suelo.

Luego mantuvo una reunión con el público, ventilando viejos agravios, atacando a los enemigos percibidos y amenazando a los aliados, durante aproximadamente una hora y 45 minutos.

"Creo que Dios está muy orgulloso del trabajo que he realizado", dijo Trump al acercarse al final de sus comentarios.

Fue una ventana reveladora a la cambiante visión del mundo del Sr. Trump, llena de aparentes desaires e injusticias que, según él, estaban modificando su enfoque político.

Los comentarios, dispersos y a veces inconexos, alternaban de un tema a otro, incluyendo una anécdota sobre su destreza como jugador de las Pequeñas Ligas, y se extendieron más que el discurso conjunto del Sr. Trump ante el Congreso, que batió el récord de 1 hora y 40 minutos.

El Sr. Trump explicó por qué había vinculado sus recientes amenazas de apoderarse de Groenlandia con su resentimiento por no haber ganado el Premio Nobel de la Paz. Le había dicho al primer ministro noruego: «Ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz».

"Que nadie les diga que Noruega no controla las vacunas, ¿de acuerdo? ¡Está en Noruega!", declaró Trump a la prensa el martes. El premio, de hecho, lo otorga el Instituto Nobel Noruego, una entidad independiente.

"Dirán: 'No tenemos nada que ver con esto'. Es una broma. Han perdido muchísimo prestigio", dijo Trump sobre el gobierno de Noruega.

Se le preguntó al Presidente hasta dónde estaba dispuesto a llegar para adquirir Groenlandia.

"Ya lo sabrás", respondió secamente.

"Tenemos muchas reuniones programadas sobre Groenlandia", dijo Trump sobre el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, al que tenía previsto asistir el miércoles. Añadió: "Creo que, de hecho, todo va a salir bastante bien".

También sugirió que sus esfuerzos por adquirir más territorio podrían no haber terminado.

Se le preguntó al Sr. Trump sobre sus amenazas previas de tomar el control del Canal de Panamá . El presidente dijo que, en cierto modo, seguía siendo una posibilidad.

"No quiero decirles eso", dijo el Sr. Trump. "Más o menos. Debo decir. Más o menos. Eso está sobre la mesa".(…)".

El Gran Peligro

Las combativas políticas económicas y exteriores de Trump están obligando a los países a invertir en otras partes, gastar más en defensa, hacer nuevas alianzas comerciales y repensar a USA como la principal fuerza económica alrededor de la cual construir sus economías, su seguridad y su futuro.

La acción del mercado del martes ofreció un adelanto de lo que podría venir.

Las acciones cayeron en todo el mundo, pero USA experimentó algunas de las caídas más pronunciadas: el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 871 puntos (1,8%), el S&P 500 cayó un 2,1% y el Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, cayó un 2,4%.

Los bonos se desplomaron a nivel mundial, lo que redujo el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia a poco menos del 4,3%. El dólar prolongó sus recientes caídas.

“Es evidente que USA se está convirtiendo en un lugar menos amigable para hacer negocios para muchos inversores internacionales, y es probable que eso tenga un impacto en las decisiones de inversión futuras”, dijo Shaun Osborne, estratega cambiario jefe de Scotiabank.

El poder de la economía estadounidense dificulta su impacto, y mucho menos su derrumbe.

Pero Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, afirmó que las circunstancias actuales son diferentes a las del año pasado. "Creo que hay muchas más posibilidades de que miremos atrás y digamos que este fue el punto de inflexión", dijo.

