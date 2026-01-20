Trump lanza su "Consejo de Seguridad paralelo" pero logra convencer a muy pocas naciones

En otras palabras, la velocidad que quiere imponer el presidente de Estados Unidos no se corresponde con los procesos institucionales que debe desarrollar cada nación invitada.

El presidente Javier Milei ya aceptó que Argentina participe de la iniciativa del líder republicano.

Un Consejo de emergencia

Trump anunció formalmente la creación del Board of Peace a comienzos de enero de 2026 con la idea de firmar su carta constitutiva durante el Foro Económico Mundial de Davos.

Pero, apenas 7 países confirmaron su adhesión.

El presidente francés Emmanuel Macron, por ejemplo, ya decidió rechazar la invitación.

El Reino Unido tampoco se ha expedido de manera definitiva.

Desde la Unión Europea aseguran que no existe claridad sobre el mandato y los mecanismos de rendición de cuentas.

Rusia también aceptó haber sido contactada pero no se pronunció.