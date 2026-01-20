Sería clave el Consejo de la Paz en los procesos de estabilizaciones, desmilitarizaciones y reconstrucciones: Trump sería designado presidente vitalicio del organismo, un punto difícil de aceptar para las restantes potencias mundiales..
CONSEJO DE LA PAZ
Trump lanza su "Consejo de Seguridad paralelo" pero logra convencer a muy pocas naciones
El Consejo de Paz fue concebido por Donald Trump inicialmente como un organismo destinado a respaldar la fase posterior del acuerdo de paz en la Franja de Gaza.
El borrador de su carta constitutiva no menciona a Gaza y eso sugiere un mandato más amplio orientado a la gestión de otros conflictos y crisis internacionales.
La nueva organización podría configurarse como una alternativa a las instituciones multilaterales tradicionales, en especial a las Naciones Unidas.
Cada “convidado”, además, debería pagar una cuota de US$ 1.000 millones luego de consultar con socios regionales antes de tomar una decisión.
En otras palabras, la velocidad que quiere imponer el presidente de Estados Unidos no se corresponde con los procesos institucionales que debe desarrollar cada nación invitada.
El presidente Javier Milei ya aceptó que Argentina participe de la iniciativa del líder republicano.
Un Consejo de emergencia
Trump anunció formalmente la creación del Board of Peace a comienzos de enero de 2026 con la idea de firmar su carta constitutiva durante el Foro Económico Mundial de Davos.
Pero, apenas 7 países confirmaron su adhesión.
El presidente francés Emmanuel Macron, por ejemplo, ya decidió rechazar la invitación.
El Reino Unido tampoco se ha expedido de manera definitiva.
Desde la Unión Europea aseguran que no existe claridad sobre el mandato y los mecanismos de rendición de cuentas.
Rusia también aceptó haber sido contactada pero no se pronunció.