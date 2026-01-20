La nueva regla que preocupa a las marcas de belleza

Esta transformación también modificó el instante previo a la compra. Probarse un maquillaje virtualmente, buscar productos mediante imágenes o recibir diagnósticos digitales ya forman parte del ritual cotidiano. Grand View Research calculó que el mercado global de pruebas virtuales de maquillaje alcanzó los 6.291,3 millones de dólares en 2024, y las proyecciones hacia 2030 confirman que testear digitalmente antes de gastar un peso se convirtió en un requisito básico para cualquier consumidor.

Sin embargo, la tecnología por sí sola no garantiza el éxito. Lo que en verdad distingue a las marcas que lideran es su habilidad para armar experiencias sensoriales completas. Según lo manifestado por el experto de la agencia de comunicación estratégica Another, Germán Romero, "En 2026, las marcas que lideren no serán las que tengan más tecnología, sino las que sepan usarla para construir vínculos reales. La belleza deja de ser un acto superficial y se convierte en una conversación continua entre ciencia, emoción y propósito".

----------------------

Más contenido en Urgente24

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Tras 2 temporadas de éxito total, esta serie ya fija la tercera

La nueva función de Cuenta DNI que deja fuera de juego a los bancos

El Trece lo logró: Inquieta a Telefe y deja a Wanda Nara por el piso