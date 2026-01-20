urgente24
MUNDO ACCIDENTE > Trenes > España

OTROS 2 SINIESTROS FERROVIARIOS

Accidentes de trenes en España (en este caso 2 en Cataluña): maquinista muerto y 37 heridos

Una formación de trenes chocó contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en Barcelona provocando el accidente. Otro descarriló.

20 de enero de 2026 - 19:15
Tren accidentado en Cataluña, España

Una vez más, un saldo trágico: un maquinista muerto y 37 heridos según informó Protección Civil de la Generalitat: los accidentes ocurrieron en un contexto de intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas en la región.

Para asistir a los pasajeros afectados, se movilizaron rápidamente al menos 15 dotaciones de emergencia.

Los incidentes se produjeron en un contexto de máxima sensibilidad en el Reino de España tras la tragedia ferroviaria ocurrida el domingo 18 de enero en Andalucía (al menos 42 muertos).

Nuevo accidente ferroviario en España (Cataluña)

Más muerte en accidentes ocurridos en una jornada de luto

Coincidiendo con el primero de los 3 días de luto nacional decretados por el Gobierno, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron este martes la zona del siniestro en Andalucía y un hospital de Córdoba, donde se reunieron con heridos y familiares de las víctimas.

Las autoridades descartaron por el momento la hipótesis de un sabotaje y anunciaron medidas preventivas en distintos tramos de la red ferroviaria, en un intento por reforzar la seguridad ferrovial.

Los usuarios subieron a las redes más videos sobre las alarmas que no se escucharon con anterioridad al mortal encontronazo. Los usuarios subieron a las redes más videos sobre las alarmas que no se escucharon con anterioridad al mortal encontronazo.

También, trabajadores ferroviarios grabaron como algunas vías estaban mal soldadas y desprendidas de los durmientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2013546134401065401&partner=&hide_thread=false

Así se movían los vagones durante los viajes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2013398048404091140&partner=&hide_thread=false

Finalmente, la comparación con la estabilidad máxima de los trenes balas de China(desarrollan 350 kilómetros de velocidad).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2013555391523692895&partner=&hide_thread=false

