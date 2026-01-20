Accidentes de trenes en España (en este caso 2 en Cataluña): maquinista muerto y 37 heridos

Los usuarios subieron a las redes más videos sobre las alarmas que no se escucharon con anterioridad al mortal encontronazo. Los usuarios subieron a las redes más videos sobre las alarmas que no se escucharon con anterioridad al mortal encontronazo.

También, trabajadores ferroviarios grabaron como algunas vías estaban mal soldadas y desprendidas de los durmientes.

Buenos días España.Cuando un gobierno no cuida sus infraestructuras, vienen las desgracias... pic.twitter.com/T2huASW9t6 — Rubia (@AmparoHerr15922) January 20, 2026

Así se movían los vagones durante los viajes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2013398048404091140&partner=&hide_thread=false ESPAÑA.



Tren de alta velocidad AVE de Renfe Madrid-Barcelona a su paso por Guadalajara.



Menos comisiones y gastar en putas y coca, y gastarlo todo en unas infraestructuras ferroviarias nuevas.



Socialistas Sánchez y Puente, dimisión.



Desokupen La Moncloa ya.… pic.twitter.com/RbyD2qPBqW — SARA GONZÁLEZ (@SaraHispania) January 19, 2026

Finalmente, la comparación con la estabilidad máxima de los trenes balas de China(desarrollan 350 kilómetros de velocidad).