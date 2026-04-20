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TENÍA 86 AÑOS

Murió Luis Brandoni: había sufrido un golpe en un accidente doméstico

Estaba internado Luis Brandoni en el Sanatorio Güemes. Tenía un fuerte hematoma provocado tras una caída en su propia casa.

20 de abril de 2026 - 01:56
Luis Brandoni

Luis Brandoni

Luis Brandoni triunfó en el cine, el teatro y la televisión a lo largo de 6 décadas completas de actividad profesional.

"No fue un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe. Se lo trató de controlar para lograr su absorción", había señalado durante la semana el productor teatral Carlos Rotemberg.

Cuando Brandoni reflexionaba sobre la partida de este mundo solía decir:

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No le tengo miedo a la muerte. Sé que a todos nos va a tocar, pero admito que irme me daría mucha lástima”.

Además de un actor consagrado, fue un dirigente sindical y militante político en los años 70. Esa actividad en la Asociación Argentina de Actores (donde fue secretario general) le valió una amenaza de muerte y tuvo que exiliarse fuera de la Argentina tras sufrir un secuestro. Además de un actor consagrado, fue un dirigente sindical y militante político en los años 70. Esa actividad en la Asociación Argentina de Actores (donde fue secretario general) le valió una amenaza de muerte y tuvo que exiliarse fuera de la Argentina tras sufrir un secuestro.

"Desde hace unos años a esta parte es la Asociación Kirchnerista de Actores", había manifestado Luis Brandoni.
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Luis Brandoni, tenía 86 años

Una vida de película

Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires.

Sus padres fueron José Domingo, empleado bancario y presidente del Club Sportivo Dock Sud, y Luisa Valentina Emiliani, ama de casa.

Sobre los distintos trabajos que tuvo a lo largo de su vida explicó:

Lo que más me gusta es el teatro, porque uno puede ver realmente qué pasa con su trabajo. La televisión da popularidad y el cine, la perpetuidad. Lo que más me gusta es el teatro, porque uno puede ver realmente qué pasa con su trabajo. La televisión da popularidad y el cine, la perpetuidad.

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Luis Brandoni y la política

En la actualidad era parlamentario del Mercosur por Argentina pero fue tambièn diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Hice política durante muchos años de mi vida y no dejé de ser decente. La política es una tara muy complicada. He tenido una participación directa, más allá de mi militancia y tuve algunas satisfacciones y muchas frustraciones. Aunque eso ocurre con todos los políticos. Hice política durante muchos años de mi vida y no dejé de ser decente. La política es una tara muy complicada. He tenido una participación directa, más allá de mi militancia y tuve algunas satisfacciones y muchas frustraciones. Aunque eso ocurre con todos los políticos.

Narraba con orgullo su recorrido en el amor:

“Martha Bianchi fue un gran amor. Pasé 38 años de mi vida con ella. Después, la vida me regaló un nuevo comienzo. Estoy muy feliz”, relató al narrar su vida con una mujer 30 años más joven.

Se pueden ver sus últimas actuaciones en plataformas: “Parque Lezama” junto a Eduardo Blanco y “Nada” junto a Robert de Niro.

Brandoni y De Niro
El considerable gesto de Robert De Niro con Luis Brandoni. (Foto: Star+)

El considerable gesto de Robert De Niro con Luis Brandoni. (Foto: Star+)

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