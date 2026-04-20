Murió Luis Brandoni: había sufrido un golpe en un accidente doméstico

"Desde hace unos años a esta parte es la Asociación Kirchnerista de Actores", había manifestado Luis Brandoni. Luis Brandoni, tenía 86 años

Una vida de película

Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires.

Sus padres fueron José Domingo, empleado bancario y presidente del Club Sportivo Dock Sud, y Luisa Valentina Emiliani, ama de casa.

Sobre los distintos trabajos que tuvo a lo largo de su vida explicó:

Lo que más me gusta es el teatro, porque uno puede ver realmente qué pasa con su trabajo. La televisión da popularidad y el cine, la perpetuidad. Lo que más me gusta es el teatro, porque uno puede ver realmente qué pasa con su trabajo. La televisión da popularidad y el cine, la perpetuidad.

luis-brandoni.jpg

Luis Brandoni y la política

En la actualidad era parlamentario del Mercosur por Argentina pero fue tambièn diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Hice política durante muchos años de mi vida y no dejé de ser decente. La política es una tara muy complicada. He tenido una participación directa, más allá de mi militancia y tuve algunas satisfacciones y muchas frustraciones. Aunque eso ocurre con todos los políticos. Hice política durante muchos años de mi vida y no dejé de ser decente. La política es una tara muy complicada. He tenido una participación directa, más allá de mi militancia y tuve algunas satisfacciones y muchas frustraciones. Aunque eso ocurre con todos los políticos.

Narraba con orgullo su recorrido en el amor:

“Martha Bianchi fue un gran amor. Pasé 38 años de mi vida con ella. Después, la vida me regaló un nuevo comienzo. Estoy muy feliz”, relató al narrar su vida con una mujer 30 años más joven.

Se pueden ver sus últimas actuaciones en plataformas: “Parque Lezama” junto a Eduardo Blanco y “Nada” junto a Robert de Niro.