Luis Brandoni triunfó en el cine, el teatro y la televisión a lo largo de 6 décadas completas de actividad profesional.
TENÍA 86 AÑOS
Murió Luis Brandoni: había sufrido un golpe en un accidente doméstico
Estaba internado Luis Brandoni en el Sanatorio Güemes. Tenía un fuerte hematoma provocado tras una caída en su propia casa.
"No fue un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe. Se lo trató de controlar para lograr su absorción", había señalado durante la semana el productor teatral Carlos Rotemberg.
Cuando Brandoni reflexionaba sobre la partida de este mundo solía decir:
“ No le tengo miedo a la muerte. Sé que a todos nos va a tocar, pero admito que irme me daría mucha lástima”.
Una vida de película
Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires.
Sus padres fueron José Domingo, empleado bancario y presidente del Club Sportivo Dock Sud, y Luisa Valentina Emiliani, ama de casa.
Sobre los distintos trabajos que tuvo a lo largo de su vida explicó:
Luis Brandoni y la política
En la actualidad era parlamentario del Mercosur por Argentina pero fue tambièn diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Narraba con orgullo su recorrido en el amor:
“Martha Bianchi fue un gran amor. Pasé 38 años de mi vida con ella. Después, la vida me regaló un nuevo comienzo. Estoy muy feliz”, relató al narrar su vida con una mujer 30 años más joven.
Se pueden ver sus últimas actuaciones en plataformas: “Parque Lezama” junto a Eduardo Blanco y “Nada” junto a Robert de Niro.