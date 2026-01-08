La Inteligencia Artificial (IA) continúa ganando terreno en el ámbito de la ciencia y se transformó en una aliada “clave” en la medicina a partir de la implementación del sistema denominado “Datos Sintéticos” que permite acelerar los diagnósticos y proteger la privacidad de los pacientes.
AVANCES CIENTÍFICOS
El aporte de la IA a la medicina: Acelerar diagnósticos y proteger la privacidad
La Inteligencia Artificial (IA) se transformó en una aliada “clave” en la medicina a partir de la aceleración de diagnósticos y de proteger la privacidad.
Esta tecnología consiste en conjuntos de información generados mediante algoritmos que replican las propiedades estadísticas de datos reales, pero sin incluir identidades ni historiales personales. No se trata de bases de datos modificadas, sino de nuevas estructuras que reproducen patrones clínicos verosímiles para la investigación.
Avances en el sistema sanitario argentino
En Argentina, la implementación de datos sintéticos comenzó a ganar terreno en ámbitos académicos y en iniciativas de digitalización sanitaria lideradas por el sector público. Durante el último año, encuentros como el Datatón 2025 del Ministerio de Salud pusieron el foco en la investigación segura y el entrenamiento de algoritmos.
Diego Pereyra, director de atención médica global en Softtek, señala que esta herramienta permite a hospitales y startups desarrollar soluciones de IA sin depender de repositorios internacionales. Según el experto, la tecnología actúa como un “igualador” en regiones con sistemas de salud fragmentados.
Beneficios para la investigación y diagnósticos
El uso de estas simulaciones permite abordar escenarios médicos complejos y validar terapias digitales sin recurrir a bases clínicas reales. Además, facilita el estudio de enfermedades poco frecuentes, donde la escasez de datos suele detener el avance de nuevos tratamientos.
Desde el punto de vista técnico, los datos sintéticos ayudan a construir modelos clínicos más robustos al reducir sesgos y mejorar la precisión diagnóstica. Esto habilita a hospitales y universidades a intercambiar conocimiento de manera segura, cumpliendo normativas internacionales como GDPR y HIPAA.
Beneficios concretos para hospitales y pacientes
. Modelos clínicos más robustos: generan bases más equilibradas, reducen sesgos y mejoran la precisión diagnóstica.
. Colaboración segura: hospitales, universidades y empresas pueden intercambiar conocimiento sin compartir datos sensibles.
. Acceso democratizado: en regiones con repositorios escasos o fragmentados, funcionan como un “igualador” tecnológico.
. Innovación sin fricciones: permiten validar algoritmos, acelerar soluciones y mejorar la atención sin poner en riesgo la privacidad.
Los datos sintéticos no vienen a reemplazar la información clínica real, sino a complementarla. “Son un puente que acelera la investigación y hace más segura la innovación médica, especialmente en países donde el acceso a grandes volúmenes de datos es limitado”, afirmó Pereyra.
Desafíos y próximos pasos
Aunque el potencial es enorme, los especialistas remarcan que los modelos generativos deben ser evaluados con cuidado. La clave será asegurar que los datos sintéticos mantengan valor clínico y no introduzcan distorsiones. Transparencia, validación médica y estándares claros serán fundamentales para construir confianza entre profesionales, instituciones y pacientes. “Los datos sintéticos habilitan una nueva unidad de negocio, basada en la monetización responsable de datos confiables, siempre bajo esquemas de colaboración segura, impulsando decisiones mejor informadas, investigación más ágil e innovación sostenible en el sistema de salud”, concluyó el experto.
Acerca de Softtek
La empresa Softtek impulsa el progreso estratégico de sus clientes a través de ingeniería de software. Desde hace más de 40 años, esta empresa ayudó a compañías líderes a desarrollar, implementar y gestionar tecnología capaz de mejorar la vida de las personas. Pioneros del modelo Nearshore, Softtek conecta la innovación a la estrategia empresarial. Esta empresa no pretende “reinventar” o “reimaginar” el negocio; genera resultados.
Más notas de Urgente24
¿Adiós a los empleados de automotrices?: Gemini controlará a robots humanoides para trabajar en fábricas
El robot más pequeño del mundo: Mide menos que un grano de sal y funciona con energía solar
Las funciones de WhatsApp que muchos no activan y son un riesgo
Google rompe una regla histórica y cambia una de sus decisiones más criticadas
Escandaliza Grok: Tres países investigan deepfakes sexualizados de menores
Google estaría por permitir lo que siempre prohibió en Gmail