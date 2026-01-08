El aporte de la IA a la medicina: Acelerar diagnósticos y proteger la privacidad

Desde el punto de vista técnico, los datos sintéticos ayudan a construir modelos clínicos más robustos al reducir sesgos y mejorar la precisión diagnóstica. Esto habilita a hospitales y universidades a intercambiar conocimiento de manera segura, cumpliendo normativas internacionales como GDPR y HIPAA.

ELAPORTEDELAIAALAMEDICINAACELERARDIAGNOSTICOSYPROTEGERLAPRIVACIDADFOTO3 La Inteligencia Artificial (IA) se transformó en una aliada “clave” en la medicina a partir de la aceleración de diagnósticos y de proteger la privacidad.

Beneficios concretos para hospitales y pacientes

. Modelos clínicos más robustos: generan bases más equilibradas, reducen sesgos y mejoran la precisión diagnóstica.

. Colaboración segura: hospitales, universidades y empresas pueden intercambiar conocimiento sin compartir datos sensibles.

. Acceso democratizado: en regiones con repositorios escasos o fragmentados, funcionan como un “igualador” tecnológico.

. Innovación sin fricciones: permiten validar algoritmos, acelerar soluciones y mejorar la atención sin poner en riesgo la privacidad.

Los datos sintéticos no vienen a reemplazar la información clínica real, sino a complementarla. “Son un puente que acelera la investigación y hace más segura la innovación médica, especialmente en países donde el acceso a grandes volúmenes de datos es limitado”, afirmó Pereyra.

Desafíos y próximos pasos

Aunque el potencial es enorme, los especialistas remarcan que los modelos generativos deben ser evaluados con cuidado. La clave será asegurar que los datos sintéticos mantengan valor clínico y no introduzcan distorsiones. Transparencia, validación médica y estándares claros serán fundamentales para construir confianza entre profesionales, instituciones y pacientes. “Los datos sintéticos habilitan una nueva unidad de negocio, basada en la monetización responsable de datos confiables, siempre bajo esquemas de colaboración segura, impulsando decisiones mejor informadas, investigación más ágil e innovación sostenible en el sistema de salud”, concluyó el experto.

Acerca de Softtek

La empresa Softtek impulsa el progreso estratégico de sus clientes a través de ingeniería de software. Desde hace más de 40 años, esta empresa ayudó a compañías líderes a desarrollar, implementar y gestionar tecnología capaz de mejorar la vida de las personas. Pioneros del modelo Nearshore, Softtek conecta la innovación a la estrategia empresarial. Esta empresa no pretende “reinventar” o “reimaginar” el negocio; genera resultados.

Más notas de Urgente24

¿Adiós a los empleados de automotrices?: Gemini controlará a robots humanoides para trabajar en fábricas

El robot más pequeño del mundo: Mide menos que un grano de sal y funciona con energía solar

Las funciones de WhatsApp que muchos no activan y son un riesgo

Google rompe una regla histórica y cambia una de sus decisiones más criticadas

Escandaliza Grok: Tres países investigan deepfakes sexualizados de menores

Google estaría por permitir lo que siempre prohibió en Gmail