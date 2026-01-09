Fútbol & Política: Con denuncia contra Gerardo Zamora por Central Córdoba, interna UxP

La antigua “Cenicienta” del deporte más popular del país logró ganar la Copa Argentina, de la mano de Omar de Felippe, alcanzando la primera estrella para la provincia. Y clasificando para la Libertadores, el torneo más importante de Conmebol.

image Gracias a la "generosidad" de Gerardo Zamora, el ferroviario de Santiago del Estero gritó campeón de la Copa Argentina

'El Ferroviario' pudo armar, para la Libertadores, un equipo competitivo de manera veloz (no contaba con jugadores de divisiones inferiores), gracias al “bolsillo de payaso” que mostró hacia ellos el ex gobernador Zamora. Se enfrentó mano a mano (y les ganó) a los “cucos” brasileños que cuentan con el aporte privado de capital. Ostentan un flujo de dinero impensado para el deporte argentino.

Por supuesto que Zamora podría justificar el dinero como campaña de publicidad de Santiago del Estero, provincia que así logró una visibilidad continental.

Pero también le dirán que el territorio abunda en pobreza y necesidades sociales. Es un debate que ya ocurrió cuando Zamora mandó a construir el estadio 'Madre de Ciudades' para albergar partidos trascendentes de los clubes de AFA, que acercaran turismo a la capital provincial, precisamente apodada 'Madre de Ciudades'.

Pero es evidente que se están jugando otras cuestiones.

image

Toviggino, profeta en otras tierras

En su provincia de adopción, Pablo Toviggino, nacido en Rosario, Provincia de Santa Fe, construyó un enorme poder gracias a su alianza con la pareja Zamora-Claudia Abdala (esposa del ex mandatario y también ex gobernadora).

Desde distintos medios nacionales se reveló que varias empresas vinculadas a familiares de Toviggino (su hermano Darío, su esposa y su suegra) pasaron a ser proveedores de bienes y servicios de la provincia de Santiago del Estero en los últimos años.

Pero en aquel tiempo, en el ascenso en AFA, Toviggino, representante de los clubes del interior federal, tuvo el respaldo de Sergio Massa, siempre vinculado al Club Atlético Tigre, y figura importante del panperonismo en nombre del partido Frente Renovador.

Aquí aparece una pregunta sin respuesta: ¿Está todo bien entre Massa y Zamora hoy día?

El dinero

Volviendo a Santiago del Estero: ¿Cómo lograba Zamora que siempre ganaran las licitaciones las empresas cercanas al poder?

El rumor opositor en Santiago afirma que cumplía con un eficiente método de 4 pasos.

1-El acceso a los pliegos tenía un costo exorbitante (varios millones de pesos), por lo que quedan excluidas las empresas que saben que es inútil presentarse. Esta barrera de entrada desincentiva a cualquier competidor.

2-Se estipulan plazos de entrega imposibles, ya que se pide que exista apenas una semana entre la apertura de sobres y la entrega de los productos. Solo quien de antemano sabe lo que se pedirá tendrá un stock capaz de cumplir con tiempos tan exiguos.

3-Los obstáculos burocráticos se instalaron cuidadosamente. Se producían demoras deliberadas en la entrega de los pliegos y se exigen requisitos administrativos inalcanzables, como estar inscritos en el Registro Único de Proveedores de Santiago del Estero, un organismo que suele rechazar sistemáticamente a nuevos licitadores.

4-Otra traba insólita era la exigencia de que los balances de las empresas estuvieran certificados por un contable de Santiago del Estero y visados por el local Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿La trampa? El Consejo no puede intervenir sobre empresas de otra jurisdicción.

image Gerardo Zamora y Claudio Chiqui Tapia

Vínculo probados de Zamora y la AFA

Claudio Tapia, titular de AFA, y Pablo Toviggino, tesorero, inauguraron una sede de la AFA en Santiago del Estero.

La misma fue construida con fondos de Vialidad provincial. El moderno complejo incluyó oficinas administrativas y hasta una infraestructura bajo tierra, dicen.

Tuvo un costo superior a los $1.000 millones.

Obviamente que a AFA esto también la golpea aunque, seguramente, habrá una explicación (siempre la hay) en medio de un conflicto que no cesa.